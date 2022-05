Les États-Unis accusent le magnat des casinos Wynn d'agir comme un agent chinois

Les avocats de Wynn ont nié les allégations, affirmant qu'il n'avait jamais agi en tant qu'agent du gouvernement chinois et "n'avait aucune obligation de s'enregistrer en vertu de la loi sur l'enregistrement des agents étrangers" (FARA).

De juin à août 2017 au moins, Wynn a contacté M. Trump et des membres de son administration pour transmettre une demande chinoise visant à ce que M. Trump annule le visa d'un homme d'affaires chinois qui avait demandé l'asile aux États-Unis, a déclaré le ministère.

La poursuite civile du département allègue qu'il a conseillé à Wynn en 2018, 2021 et avril 2022 de s'enregistrer comme agent de la Chine en vertu de la FARA, mais qu'il a refusé de le faire. Wynn a quitté son poste de PDG de Wynn Resorts au début de 2018.

"Lorsqu'un gouvernement étranger utilise un Américain comme son agent pour influencer les décisions politiques aux États-Unis, le FARA donne au peuple américain le droit de savoir", a déclaré Matthew G. Olsen, procureur général adjoint pour la division de la sécurité nationale du département.

La plainte a été déposée auprès du tribunal fédéral de district du district de Columbia. Elle vise à obtenir un jugement déclaratoire selon lequel Wynn a l'obligation de s'enregistrer conformément au FARA.

Les avocats de Wynn, Reid Weingarten et Brian Heberlig, ont déclaré qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'interprétation juridique du FARA par le ministère et qu'ils étaient impatients de prouver leur cas au tribunal.

Dans une déclaration, le ministère de la Justice a allégué que Wynn a agi à la demande de Pékin "par désir de protéger ses intérêts commerciaux à Macao", où Wynn Resorts exploite un hôtel et un casino de luxe.

Wynn a transmis les demandes d'annulation du visa de l'homme d'affaires à l'administration Trump au nom de Sun Lijun, un ancien vice-ministre du ministère chinois de la Sécurité publique, indique la déclaration.

Il n'a pas nommé l'homme d'affaires chinois en question, mais a déclaré que l'individu a quitté la Chine en 2014 et a ensuite été accusé de corruption par Pékin.

M. Wynn a transmis la demande de Pékin à M. Trump lors d'un dîner et par téléphone, et a eu de multiples discussions avec de hauts responsables de la Maison Blanche et du Conseil national de sécurité au sujet de l'organisation d'une réunion avec M. Sun et d'autres responsables chinois, a indiqué le ministère.