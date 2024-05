Wynn Resorts, Limited figure parmi les 1ers promoteurs et exploitants américains de casinos-hôtels. A fin 2020, le groupe détient 4 casinos-hôtels sous les enseignes Wynn Las Vegas, Wynn Macau, Wynn Palace et Encore Boston Harbor. Le CA par activité se répartit comme suit : - exploitation de casinos (59%) : 1 061 tables de jeux et 5 589 machines à sous exploitées à fin 2020 ; - exploitation de restaurants et de bars (15,7%) : 73 restaurants ; - hôtellerie (14,7%) : 7 125 chambres ; - autres (10,6%) : notamment exploitation de sites de loisirs (boîtes de nuit, chapelles de mariage, station thermale, etc.) et vente en magasins (vente de voitures sous les marques Ferrari et Mestari, et de vêtements Chanel, Graff, Manolo Blahnik, Louis Vuitton, etc.). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (53,2%) et Macao (46,8%).

Secteur Casinos et jeux