Wynnstay Group PLC est une société basée au Royaume-Uni qui fournit une gamme d'intrants agricoles aux éleveurs de bétail et aux agriculteurs. Elle propose également des services de commercialisation des céréales et des conseils en matière de nutrition et de santé animales, ainsi que de production végétale. Les secteurs d'activité de la société sont l'agriculture et le négoce agricole spécialisé. Le secteur de l'agriculture est engagé dans la fabrication et la fourniture d'aliments pour animaux, d'engrais, de semences et de produits agricoles associés. Le secteur du négoce agricole spécialisé fournit une gamme de produits spécialisés aux agriculteurs, aux petits exploitants et aux propriétaires d'animaux de compagnie. La société exploite trois usines d'aliments pour animaux et trois usines de mélange, offrant une gamme complète de produits de nutrition animale au marché agricole en vrac ou en sacs. Ses dépôts spécialisés dans le négoce agricole sont bien établis et fournissent une gamme complète de produits aux agriculteurs et aux habitants des zones rurales. La société exploite plus de 53 dépôts au Pays de Galles, dans les Midlands, au nord-ouest et au sud-ouest de l'Angleterre.

Secteur Transformation des aliments