(Alliance News) - Wynnstay Properties PLC a fait état mercredi d'une solide performance financière, son portefeuille diversifié ayant surmonté les défis macroéconomiques de l'année.

La société d'investissement et de développement immobilier basée à Londres possède et gère un portefeuille diversifié de bureaux, de commerces, d'entrepôts et de propriétés industrielles, en se concentrant principalement sur le sud de l'Angleterre.

Au cours de l'exercice clos le 25 mars, le revenu avant impôt a augmenté de 15 % pour atteindre 1,6 million de livres sterling, contre 1,4 million de livres sterling l'année précédente.

La valeur de l'actif net a augmenté de 2,3 %, passant de 1 110 pence à 1 136 pence par action.

La société a augmenté son dividende final de 6,7 % à 16,00 pence par action, contre 15,00 pence, ce qui porte le dividende total pour l'année à 25,50 pence, soit une augmentation de 6,3 % par rapport à l'année précédente (24,00 pence).

À la fin de l'année, le taux d'occupation était de 99 %, contre 100 % l'année précédente.

Les revenus locatifs s'élevaient à 2,5 millions de livres sterling, soit une augmentation de 10 % par rapport aux 2,3 millions de livres sterling, ce qui reflète les acquisitions réalisées au cours de l'année.

En mai, la zone industrielle de Riverdale à Tonbridge a été achetée pour 2,4 millions de livres sterling.

Cette acquisition a été suivie par celle de deux entrepôts en janvier, pour un prix total de 2,5 millions de livres sterling. Une propriété vacante a été vendue en octobre pour 910 000 GBP.

Le président du conseil d'administration, Philip Collins, a commenté l'événement : "Les principaux risques qui pèsent sur la poursuite de la croissance sont d'ordre économique et politique, tels que des perturbations importantes causées par des événements indépendants de notre volonté ou un ralentissement significatif de l'économie britannique,

"Le marché de l'immobilier commercial est très sensible aux changements dans les perspectives économiques et, en particulier, aux taux d'intérêt. Il peut en résulter de fortes fluctuations, parfois extrêmes, de l'optimisme et du pessimisme, qui peuvent affecter la valeur des actifs et le sentiment du marché à l'égard des investissements immobiliers cotés".

Outre son portefeuille diversifié, la société bénéficie du fait que la majorité de ses propriétés sont multi-louées, ce qui réduit l'exposition à un seul locataire et le risque de perte de revenus due aux défauts de paiement et aux vides.

En outre, les baux sont généralement d'une durée de cinq ans et les locataires comprennent un large éventail d'occupants, notamment des entreprises internationales, des entreprises nationales et locales, des administrations publiques et des chaînes commerciales nationales.

Les actions de Wynnstay Properties étaient en hausse de 0,9 % à 681,00 pence chacune à Londres mercredi après-midi.

