Faits Marquants relatifs au premier trimestre 2024 :

Chiffre d’affaires trimestriel de 216,2 millions USD, en hausse de 4 % par rapport au 1 er trimestre 2023 et en recul de 9 % par rapport au 4 ème trimestre 2023, se situant dans la fourchette prévisionnelle de 215-225 millions USD

Le chiffre d’affaires réalisé dans les marchés phares de X-FAB (l’automobile, l’industriel et le médical) était en hausse de 9 %* par rapport au 1 er trimestre 2023*

Un chiffre d’affaires record* pour les ventes de Carbure de Silicium (SiC) atteignant 26,3 millions USD, en hausse de 100 % par rapport au 1 er trimestre 2023

Un niveau record du carnet de commandes totalisant 271,5 millions USD, en hausse de 20 % par rapport au 1 er trimestre 2023

EBITDA de 51.0 millions USD, en recul de 12 % par rapport au 1 er trimestre 2023

Marge EBITDA de 23,6 % ; si l’on exclut l’impact lié aux normes IFRS 15, la marge EBITDA était de 24,0 %, comparée à la fourchette prévisionnelle de 24-27 %

EBIT de 27,2 millions USD, en recul de 27 % par rapport au 1er trimestre 2023

Prévisions :

Le chiffre d’affaires attendu pour le 2 ème trimestre 2024 est estimé dans une fourchette allant de 200 à 210 millions USD avec une marge EBITDA de 20 à 23 %.

Les prévisions sont basées sur un taux de change moyen de 1,08 USD/EUR.

Pour l’année 2024 les prévisions restent inchangées avec un chiffre d’affaires attendu de l’ordre de 900 à 970 millions USD et une marge EBITDA comprise entre 25 et 29 %

Chiffre d’affaires par trimestre :

en millions de USD 2ème Trimestre 2022 3ème Trimestre 2022 4ème Trimestre 2022 1er Trimestre 2023 2ème Trimestre 2023 3ème Trimestre 2023 4ème Trimestre 2023 1er Trimestre 2024 Croissance annuelle Automobile 98,3 96,9 104,4 120,9 131,1 135,3 151,8 135,6 12% Industrie 42,5 46,7 42,3 46,9 51,3 53,7 54,3 52,6 12% Médical 13,9 13,5 14,6 17,6 16,2 17,0 16,4 14,5 -18% Sous-total core business 154,7 157,0 161,3 185,4 198,7 206,1 222,5 202,6 9% 81,9% 83,4% 87,9% 89,1% 90,8% 92,2% 92,8% 92,6% CCC1 33,6 30,7 21,6 22,5 20,0 17,2 17,2 16,0 -29% Autres 0,6 0,6 0,7 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 Chiffre d’affaires* 188,8 188,3 183,6 208,1 218,9 223,5 239,8 218,7 5% Impact relatif aux revenus constatés à l’avancement 0 0 0 0 8,3 10,4 -2,0 -2,6 Chiffre d’affaires total 188,8 188,3 183,6 208,1 227,1 233,8 237,7 216,2 4% 1 Consumer, Communications & Computer

en millions de USD 2ème Trimestre 2022 3ème Trimestre 2022 4ème Trimestre 2022 1er Trimestre 2023 2ème Trimestre 2023 3ème Trimestre 2023 4ème Trimestre 2023 1er Trimestre 2024 Croissance annuelle CMOS 156,3 152,6 151,9 172,8 180,7 180,5 188,4 168,3 -3% Microsystems 19,8 18,4 19,5 22,2 20,8 24,4 27,9 24,1 9% Silicon carbide 12,8 17,4 12,2 13,2 17,3 18,6 23,5 26,3 100% Chiffre d’affaires* 188,8 188,3 183,6 208,1 218,9 223,5 239,8 218,7 5% Impact relatif aux revenus constatés à l’avancement 0 0 0 0 8,3 10,4 -2,0 -2,6 Chiffre d’affaires total 188,8 188,3 183,6 208,1 227,1 233,8 237,7 216,2 4%

Développement des affaires

Au cours du 1er trimestre 2024, X-FAB a enregistré un chiffre d'affaires total de 216,2 millions USD, en hausse de 4 % par rapport au 1er trimestre 2023 et en recul de 9 % par rapport au 4ème trimestre 2023. En excluant l’impact sur le chiffre d’affaires reconnu à l’avancement selon les normes IFRS 15, soit -2,6 millions USD, le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024 a atteint 218,7 millions USD, se situant donc dans la fourchette prévisionnelle de 215-225 millions USD.

Le chiffre d’affaires dans les marchés phares de X-FAB – à savoir l’automobile, l’industriel et le médical – a contribué à hauteur de 202,6 millions USD*, en hausse de 9 % par rapport au 1er trimestre 2023, représentant ainsi 93 % du chiffre d’affaires totaI*.

Le 1er trimestre a continué à être caractérisé par une demande soutenue pour les technologies CMOS de 200 mm de X-FAB, en particulier le processus de 180 nm, et les technologies de microsystèmes, ce qui s’est traduit par un niveau record de carnet de commandes de 271,5 millions USD, en hausse de 20 % par rapport au 1er trimestre 2023. Cela se reflète également dans l’encours de commandes en attente, qui s'élevait à 520,9 millions USD, en hausse par rapport aux 475,8 millions USD à la fin du 4ème trimestre 2023.

Au 1er trimestre, le chiffre d’affaires automobile de X-FAB a totalisé 135,6 millions USD*, en hausse de 12 % par rapport au 1er trimestre 2023 et en recul de 11 % par rapport au 4ème trimestre 2023 qui avait été particulièrement soutenu. Le chiffre d’affaires des activités industrielles s’élève à 52,6 millions USD* au 1er trimestre, en hausse de 12 % comparé au 1er trimestre 2023. Les marchés finaux du secteur industriel ont bénéficié de ventes record du carbure de silicium (SiC) au cours du 1er trimestre. Le chiffre d’affaires du carbure de silicium (SiC) s’est élevé à 26,3 millions USD*, ce qui représente une hausse de 100 % par rapport au 1er trimestre 2023. D’un autre côté, les actions entreprises par les clients pour réduire les niveaux importants d’inventaires se sont traduites en une diminution du niveau du carnet de commandes trimestriel, avec un ratio de prise de commande sur facturation de 0,38 au 1er trimestre. Malgré cette faiblesse temporaire du carbure de silicium, les perspectives restent positives. Les clients de X-FAB pour le carbure de silicium restent optimistes quant aux perspectives à long terme, et X-FAB a signé un autre accord à long terme avec l'un de ses clients en carbure de silicium.

Les fondamentaux à long terme des marchés de l'automobile et de l'industrie restent solides. La mégatendance de "l'électrification de tout" pour atténuer le changement climatique alimente la demande structurelle pour les technologies spécialisées de X-FAB qui permettent de piloter des solutions efficaces d’un point de vue énergétique et respectueuses du climat pour une large gamme d'applications. Outre le carbure de silicium, la technologie CMOS HV de 180 nm de X-FAB est très demandée et l'une des technologies clef utilisée. Sa croissance sera soutenue par la conversion de capacité continue et l’élimination des goulets d’étranglement sur les lignes de production de X-FAB France. Au 1er trimestre, les revenus du site français basés sur les technologies X-FAB ont enregistré une croissance annuelle de 42 % et représentaient 93 % du chiffre d'affaires total du site.

Au 1er trimestre 2024, l’activité médicale de X-FAB a enregistré un chiffre d’affaires de 14,5 millions USD*, en recul de 18 % par rapport au 1er trimestre 2023, principalement en raison de fluctuations normales. Un moteur clef pour des solutions médicales innovantes est représenté par l'expertise de X-FAB dans le domaine des microsystèmes afin de combiner les technologies MEMS et CMOS et permettre l'intégration de différents systèmes au niveau de la tranche. Le chiffre d’affaires réalisé par les microsystèmes au 1er trimestre s’est élevé à 24,1 millions USD*, en hausse de 9 % par rapport au 1er trimestre 2023. Les principaux contributeurs à l'activité médicale de X-FAB au 1er trimestre étaient une application de séquençage ADN de nouvelle génération et circuit intégré de tête de sonde échographie.

Au 1er trimestre, le chiffre d’affaires du segment de marché CCC (Consumer, Communication & Computer) s’élève à 16,0 millions USD*, en baisse de 29 % comparé au 1er trimestre 2023 principalement lié par la conversion du site Français vers le marché Automobile.

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre des activités de prototypage s’est élevé à 23,2 millions USD*, en recul de 12 % par rapport au 1er trimestre 2023. En dehors des fluctuations normales, ce recul est principalement dû aux clients du secteur industriel et à la faiblesse temporaire du carbure de silicium.

Chiffre d’affaires* des activités de prototypage et de production par trimestre et par marché :

en millions de USD Chiffre d‘affaires 1er Trimestre 2023 2ème Trimestre 2023 3ème Trimestre 2023 4ème Trimestre 2023 1er Trimestre 2024 Automobile Prototypage 3,5 3,9 6,2 10,0 6,7 Production 117,3 127,2 129,1 141,8 128,9 Industrie Prototypage 14,2 16,6 14,3 10,5 10,7 Production 32,7 34,8 39,4 43,8 41,9 Médical Prototypage 2,9 2,5 3,3 3,3 2,7 Production 14,7 13,7 13,7 13,1 11,8 CCC Prototypage 5,7 4,5 3,3 3,5 3,1 Production 16,8 15,4 13,9 13,7 12,9

Les perspectives de revenus plus faibles pour le 2ème trimestre reflètent le déclin anticipé de la demande pour les technologies CMOS de 150 mm de X-FAB, principalement de la part des clients industriels, ainsi qu'une baisse des revenus du SiC à la suite de la réduction du carnet de commandes du SiC au 1er trimestre. Le 2ème trimestre est considéré comme atteignant le creux du ralentissement actuel, avec une reprise progressive prévue pour l'activité SiC de X-FAB au 2nd semestre de l'année en cours. Les perspectives à long terme positives pour l'activité de X-FAB restent inchangées en raison de la position du Groupe sur les marchés finaux à forte croissance et de son portefeuille technologique tourné vers l'avenir, qui permet des solutions durables pour les principaux défis sociétaux d'aujourd'hui.

Informations actualisées des Opérations

Au 1er trimestre, les lignes de production CMOS 200 mm ainsi que les sites de production MEMS/microsystèmes ont tourné à pleine capacité et la capacité de production a dû être allouée.

Les sites qui produisent les technologies 150 mm CMOS, i.e. Erfurt, en Allemagne et Lubbock, au Texas, ont enregistré un taux d'utilisation plus faible, en ligne avec la diminution de la demande pour ces technologies. Les deux sites sont en pleine phase de transition vers leurs nouveaux axes de business respectifs, i.e. les MEMS/microsystèmes à Erfurt et le carbure de silicium à Lubbock.

Au 1er trimestre, le programme d’extension de la capacité de X-FAB a bien progressé et respecte le calendrier prévu. Les projets clefs comprennent l’expansion de capacité pour les produits relatifs aux très populaires technologies 200 mm CMOS de X-FAB sur les sites de X-FAB France et X-FAB Sarawak, en Malaisie, ainsi que les activités SiC de X-FAB au Texas. La construction du bâtiment sur le site Malaisien pour construire une salle blanche additionnelle est conforme au calendrier prévu et il est prévu de commencer à installer les équipements au cours du 4ème trimestre de cette année.

Au 1er trimestre, les investissements s'élèvent à 105,0 millions USD, en hausse de 5 % par rapport au 4ème trimestre 2023.

Informations financières actualisées

Au 1er trimestre, l'EBITDA s'est élevé à 51,0 millions USD, avec une marge d'EBITDA de 23,6 %. En excluant l’impact du chiffre d’affaires reconnu à l’avancement selon la norme IFRS 15, la marge EBITDA au 1er trimestre aurait été de 24,0 %, dans le bas de la fourchette prévisionnelle de 24-27 %. La fourchette prévisionnelle trimestrielle ne prend pas en compte l’impact relatif à la norme IFRS 15, en raison du fait que ceux-ci ne peuvent pas être estimés de manière fiable.

La rentabilité du 1er trimestre a été impactée négativement par une combinaison de production de CMOS de 150 mm plus faible et d’une moindre quantité de tranches démarrées pour le process du SiC. Un retournement est attendu au 2nd semestre 2024, stimulé par la reprise de l’acticité SiC et par les effets positifs de l’augmentation des économies d’échelle qui seront réalisées grâce à une capacité des produits en 200 mm CMOS supplémentaire qui sera alors disponible.

De plus, X-FAB a démarré une série de mesures pour ajuster la structure des coûts des sites produisant des tranches CMOS de 150 mm tout en accélérant la transition vers le carbure de silicium à Lubbock et les microsystèmes à Erfurt pour remplacer l'activité CMOS de 150 mm.

En raison de la couverture naturelle du taux de change des activités de X-FAB, la rentabilité n'est pas affectée par les fluctuations des taux de change. À un taux de change USD/EUR constant de 1,07, comme au trimestre de l'année précédente, la marge EBITDA aurait été inférieure de 0,1 point de pourcentage.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie à la fin du 1er trimestre s'élevaient à 351,5 millions USD.

Commentaires du management

Rudi De Winter, PDG du groupe X-FAB, a déclaré : « Au cours du 1er trimestre, nous avons continué à observer une demande très forte pour nos technologies populaires CMOS de 200 mm et microsystèmes, ce qui a entraîné un niveau record de prises de commandes trimestrielles. En revanche, notre activité de carbure de silicium a été impactée par la faiblesse générale du marché du SiC, comme en témoigne une baisse significative des prises de commandes en SiC. Soutenus par la confiance de nos clients SiC dans le développement futur de leur activité, nous considérons cela comme une baisse temporaire. Nous sommes confiants dans la position de X-FAB sur le marché des semi-conducteurs, et le niveau global élevé du carnet de commandes souligne l'importance de notre programme d'expansion de capacité actuel pour garantir un approvisionnement fiable à nos clients conformément à leurs besoins. Grâce à l’augmentation de la capacité qui deviendra opérationnelle et la reprise de l'activité SiC, nous prévoyons une forte croissance au 2nd semestre par rapport au 1er semestre. »

Les résultats du 2ème trimestre 2024 seront communiqués le 25 juillet 2024.

À propos de X-FAB

X-FAB est le principal groupe de fonderie d'équipements à signaux mixtes/analogues et MEMS fabriquant des plaquettes de silicium pour les secteurs automobile, industriel, médical, grand public, et autres applications. Dans le monde, ses clients profitent des normes de qualité les plus strictes, de l'excellence dans la fabrication et de solutions innovantes grâce aux processus modulaires CMOS de X-FAB pour des nœuds technologiques allant de 1,0 µm à 110 nm, et à ses processus spéciaux BCD, SOI et MEMS à très longue durée de vie. Les circuits analogues-numériques intégrés (CI à signaux mixtes), les capteurs et les systèmes micro électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués dans six usines en Allemagne, en France, en Malaisie et aux USA. X-FAB emploie environ 4.500 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.xfab.com.

Informations prospectives

Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la liquidité, aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux développements de l’industrie au sein de laquelle nous évoluons. Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumise à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats actuels ou les événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et événements décrits.

Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de presse concernant des tendances ou des activités courantes ne doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces tendances ou activités continueront à l’avenir. Nous ne nous engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Vous ne devez pas vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de presse.

Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent être modifiées sans préavis. Aucune vérification n’est faite et aucune garantie explicite ou implicite n’est fournie quant à l’impartialité, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas leur accorder une confiance indue.

Compte de résultat consolidé condensé

en milliers de dollars Trimestre terminé le 31 Mars 2024 non audité Trimestre terminé le 31 Mars 2023 non audité Trimestre terminé le 31 Déc 2023 non audité Exercice fiscal au 31 Déc 2023 audité Chiffre d'affaires* 218.712 208.109 239.750 890.181 Impact sur le chiffre d’affaires reconnu à l’avancement de la production -2.559 0 -2.017 16.605 Chiffre d'affaires total 216.152 208.109 237.733 906.786 Chiffre d'affaires in USD in % 62 55 57 56 Chiffre d'affaires in EUR in % 38 45 43 44 Coût des ventes -165.786 -150.912 -174.183 -648.734 Marge brute 50.367 57.197 63.551 258.052 Marge brute en % 23,3 27,5 26,7 28,5 Frais de recherche et développement -11.106 -10.922 -12.581 -47.191 Frais commerciaux et de marketing -2.537 -2.196 -2.157 -8.463 Frais généraux et administratifs -12.811 -10.501 -13.113 -47.157 Loyers perçus et dépenses d’immeubles de placement 1.434 2.071 -532 2.906 Autres produits et autres charges 1.847 1.743 392 -472 Résultat opérationnel 27.193 37.393 35.559 157.675 Produits financiers 5.778 8.538 10.451 34.658 Charges financières -7.653 -10.255 -10.172 -37.149 Résultat financier net -1.875 -1.717 280 -2.491 Résultat avant Impôts 25.318 35.676 35.839 155.184 Impôts -2.260 7.042 2.964 6.711 Résultat net 23.059 42.717 38.803 161.895 Résultat opérationnel 27.193 37.393 35.559 157.674 Amortissements 23.765 20.618 24.048 87.939 EBITDA 50.958 58.011 59.607 245.614 Marge d'EBITDA en % 23,6 27,9 25,1 27,1 Bénéfice par action à la fin de la période 0,18 0,33 0,30 1,24 Nombre pondéré d’actions 130.631.921 130.631.921 130.631.921 130.631.921 Taux de change moyen EUR/USD 1,08605 1,07165 1,07570 1,08138

Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars près, sauf indication contraire. Des différences d’arrondi peuvent se produire.

Bilan consolidé condensé

en milliers de dollars Trimestre terminé le 31 Mars 2024 non audité Trimestre terminé le 31 Mars 2023 non audité Exercice fiscal au 31 Déc 2023 audité ACTIF Actifs non courants Immobilisations corporelles 800.843 486.499 734.488 Immeubles de placement 7.108 7.539 7.171 Immobilisations incorporelles 5.985 6.184 5.627 Autres actifs non courants 54 73 58 Impôts différés 83.692 77.577 83.772 Total des actifs non courants 897.682 577.872 831.116 Actifs courants Stocks 276.983 233.322 269.227 Contrats long termes (IFRS 15) 21.451 0 24.010 Clients et comptes rattachés 119.271 93.896 123.101 Autres actifs courants 48.786 53.231 50.659 Trésorerie et équivalents de trésorerie 351.468 350.276 405.701 Total des actifs courants 817.959 730.725 872.698 TOTAL DE L’ACTIF 1.715.640 1.308.597 1.703.814 PASSIF Capitaux propres Capital 432.745 432.745 432.745 Prime d'émission 348.709 348.709 348.709 Réserves et report à nouveau 203.218 59.227 180.159 Ecarts de conversion -1.052 -297 -301 Actions propres -770 -770 -770 Total des capitaux propres – part du groupe 982.850 839.614 960.542 Intérêts ne conférant pas de contrôle 0 0 0 Total des capitaux propres 982.850 839.614 960.542 Passifs non courants Emprunts et dettes non courantes 58.778 59.143 42.661 Provisions et autres passifs non courants 4.696 4.023 4.024 Total des passifs non courants 63.474 63.165 46.685 Passifs courants Fournisseurs et comptes rattachés 102.660 78.119 90.681 Emprunts et dettes courantes 185.400 211.542 218.316 Autres dettes courantes 381.258 116.157 387.590 Total des passifs courants 669.317 405.818 696.587 TOTAL DU PASSIF 1.715.640 1.308.597 1.703.814

État consolidé condensé des flux de trésorerie

en milliers de dollars Trimestre terminé le 31 Mars 2024 non audité Trimestre terminé le 31 Mars 2023 non audité Trimestre terminé le 31 Déc 2023 non audité Exercice fiscal au 31 Déc 2023 audité Résultat avant Impôts 25.318 35.676 35.839 155.184 Rapprochement du bénéfice net avec des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 23.732 22.981 16.227 88.948 Dotation aux amortissements avant effet d'aides et subventions 23.765 20.618 24.048 87.939 Aides et subventions d'investissement reconnues après amortissement -673 -737 -730 -2.972 Produits et charges d'intérêts -306 1.445 607 2.600 Plus ou moins-value sur cession d'actifs corporels -1.751 -1.483 -199 -3.373 Autres éléments non monétaires (net) 2.698 3.138 -7.498 4.754 Variation du fonds de roulement -799 -1.210 70.615 172.490 Diminution/(augmentation) de trésorerie sur comptes clients et rattachés 8.252 -21.001 -496 -39.774 Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres créances et prépaiement 6.587 3.073 5.371 4.855 Diminution/(augmentation) de trésorerie sur stock -4.951 -18.886 -8.266 -52.504 Diminution/(augmentation) de contrats long termes (IFRS 15) 2.559 0 2.017 -24.010 Diminution/(augmentation) de trésorerie sur compte fournisseurs -206 27.240 16.823 16.634 Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres dettes -13.040 8.364 55.166 267.289 Impôts (payés)/reçus -1.441 -109 -3.275 -6.658 Flux de trésorerie généré par l'activité 46.810 57.339 119.405 409.964 Flux de trésorerie lié aux opérations d’investissement Paiements pour investissements corporels et incorporels -104.980 -48.895 -100.432 -337.789 Acquisition de filiales, flux de trésorerie d'acquisition net 23.229 0 0 0 Paiements de prêts d'investissement à des parties liées 0 -135 -39 -276 Remboursement de prêts d'investissement à des parties liées 0 120 47 252 Produits de cession d'actifs corporels 1.791 1.486 235 3.733 Intérêts reçus 3.433 1.014 3.748 10.457 Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement -76.527 -46.411 -96.442 -323.623

État consolidé condensé des flux de trésorerie – suite

en milliers de dollars Trimestre terminé le 31 Mars 2024 non audité Trimestre terminé le 31 Mars 2023 non audité Trimestre terminé le 31 Déc 2023 non audité Exercice fiscal au 31 Déc 2023 audité Flux de trésorerie lié aux opérations de financement Emission d'emprunts 50.300 9.213 105.640 205.784 Remboursement d'emprunts -94.113 -35.931 -112.939 -241.806 Encaissement de contrat de cession bail 31.616 0 0 0 Paiement des contrats de location financement -1.169 -1.513 -1.197 -5.512 Intérêts versés -4.058 -3.258 -7.170 -11.630 Flux de trésorerie lié aux opérations de financement -17.423 -31.488 -15.666 -53.164 Effet de la variation des cours des devises -7.093 1.411 7.129 3.099 Augmentation /(diminution) de la trésorerie -47.140 -20.560 7.298 33.177 Trésorerie à l'ouverture 405.701 369.425 391.274 369.425 Trésorerie à la clôture 351.468 350.276 405.701 405.701

*En excluant l’impact sur la portion du chiffre d’affaires relatif à l’avancement de la production, en accord avec les normes IFRS 15.

