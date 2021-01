X FAB Silicon Foundries : FAB annonce son chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre 2020

Déclaration intermédiaire du Conseil d’Administration

Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2020 largement au-dessus de la fourchette prévisionnelle.

X-FAB a clôturé le quatrième trimestre 2020 avec un chiffre d’affaires d’environ USD 136 millions (chiffre préliminaire*), largement au-dessus de la fourchette prévisionnelle de USD 120-127 millions. Par rapport au 4ème trimestre 2019, le chiffre d’affaires a augmenté de 20 % et de 42 % par rapport au 3ème trimestre 2020. Au cours du trimestre, de plus en plus de clients ont demandé que leurs dates de livraison soient anticipées, ce qui s’est traduit par un chiffre d’affaires trimestriel plus élevé que prévu.

Après une forte reprise du carnet de commandes en septembre, les demandes des clients sont restées à un niveau soutenu tout au long du quatrième trimestre, atteignant un nouveau record trimestriel de 191 millions de dollars, compensant, dans une certaine mesure, les faibles prises de commandes des trimestres précédents. Le carnet de commandes du quatrième trimestre a augmenté de 49 % par rapport au 4ème trimestre 2019 et de 71 % par rapport au 3ème trimestre 2020.

L’exécution et la prévention de la COVID-19 comme principaux facteurs de réussite

Face à la forte hausse des commandes, X-FAB met tout en œuvre afin de garantir, principalement, l’approvisionnement fiable de ses clients en gérant la montée en puissance des capacités de production et en mettant l’accent sur l’excellence dans l’exécution des commandes. Tout est mis en œuvre afin de soutenir l’augmentation soudaine du carnet de commandes. Cela dit, la protection de la santé et du bien-être des employés de X-FAB pendant la pandémie de la COVID-19 demeure une priorité absolue, ce qui contribue également à assurer la continuité de la production. Les différentes mesures de sécurité mises en œuvre sur tous les sites de production restent en vigueur et sont constamment adaptées à l’évolution locale d’infections.

Commentaires du Management

Rudi De Winter, CEO du Groupe X-FAB, a ajouté : « Je suis très heureux de la forte reprise de la demande que nous constatons de la part de nos clients, sur tous nos marchés clés, ce qui est clairement un très bon signe pour le développement des affaires à l’avenir. Cependant, nous sommes toujours confrontés aux incertitudes liées à la pandémie de la COVID-19 et on ne peut pas prédire quelle sera l’évolution de la reprise économique et à quel horizon. Nous restons donc très prudents pour le moment et accordons la plus haute importance à satisfaire les besoins de nos clients.

Les résultats détaillés du quatrième trimestre 2020 seront communiqués le 11 février 2021.

* reporté en vertu des normes IFRS (Normes internationales d’information financière) adoptées par l’UE ; n’a pas été vérifié ni examiné par le Commissaire aux comptes.

À propos de X-FAB

X-FAB est le principal groupe de fonderie d'équipements à signaux mixtes/analogues et MEMS fabriquant des plaquettes de silicium pour les secteurs automobile, industriel, médical, grand public, et autres applications. Dans le monde, ses clients profitent des normes de qualité les plus strictes, de l'excellence dans la fabrication et de solutions innovantes grâce aux processus modulaires CMOS de X-FAB pour des nœuds technologiques allant de 1,0 à 0,13 µm, et à ses processus spéciaux BCD, SOI et MEMS à très longue durée de vie. Les circuits analogues-numériques intégrés (CI à signaux mixtes), les capteurs et les systèmes micro électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués dans six usines en Allemagne, en France, en Malaisie et aux USA. X-FAB emploie environ 3.800 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.xfab.com.

Informations prospectives

Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la liquidité, aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux développements de l’industrie au sein de laquelle nous évoluons. Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats actuels ou les événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et événements décrits.

Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de presse concernant des tendances ou des activités courantes ne doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces tendances ou activités continueront à l’avenir. Nous ne nous engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Vous ne devez pas vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de presse.

Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent être modifiées sans préavis. Aucune vérification n’est faite et aucune garantie explicite ou implicite n’est fournie quant à l’impartialité, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas leur accorder une confiance indue.

