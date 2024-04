X-FAB Silicon Foundries SE est un groupe de fonderie spécialisée, avec une expertise dans la production de circuits intégrés à signaux analogiques/mixtes, de systèmes micro-électromécaniques (MEMS) et de carbure de silicium (SiC), et se concentrant sur les marchés automobiles, industriels et médicaux à forte croissance et à longue durée de vie. Ses clients dans le monde bénéficient des standards de qualité les plus élevés, d'un solide support en conception, de l'excellence dans la fabrication et de solutions innovantes. A fin 2023, le groupe dispose de 6 sites de production implantés en Allemagne (3), en France, en Malaisie et aux Etats-Unis, et emploie environ 4 500 personnes dans le monde. Les revenus par activité se ventilent entre vente de plaquettes de semi-conducteurs (88%) et prestations de services technologiques (12%). La répartition géographique du CA est la suivante : Belgique (44,4%), Allemagne (9,7%), Royaume Uni (6,5%), Europe (5,1%), Etats-Unis (10,6%), Chine (9,9%), Japon (4,5%), Malaisie (2%), Asie (7,1%) et autres (0,2%).

