X-FAB Silicon Foundries SE | Communiqué de presse du 25 juillet 2024 Information règlementée Résultats X-FAB du deuxième trimestre 2024 Déclaration intermédiaire du Conseil d'Administration Tessenderlo, Belgique - 25 juillet 2024, 17h40 CEST Faits Marquants relatifs au deuxième trimestre 2024 : Chiffre d'affaires trimestriel de 205,1 millions USD, se situant dans la fourchette prévisionnelle de

200-210 millions USD, en recul de 9 % par rapport au 2 trimestre 2023 et en recul de 4 % par rapport au 1 trimestre 2024, principalement en raison de la diminution de la demande dans le secteur industriel et dans le Carbure de Silicium (SiC) Carnet de commandes important totalisant 248,4 millions USD, en hausse de 12 % par rapport au 2 ème trimestre 2023

trimestre 2023 EBITDA de 47.9 millions USD, en recul de 23 % par rapport au 2 ème trimestre 2023

trimestre 2023 Marge EBITDA de 23,3 % ; si l'on exclut l'impact lié aux normes IFRS 15, la marge EBITDA était de 22,7 %, comparée à la fourchette prévisionnelle de 20-23 %

20-23 % EBIT de 22,8 millions USD, en recul de 44 % par rapport au 2 ème trimestre 2023 Prévisions : Le chiffre d'affaires attendu pour le 3 ème trimestre 2024 est estimé dans une fourchette allant de 205 à 215 millions USD avec une marge EBITDA de 24 à 27 %.

trimestre 2024 est estimé dans une fourchette allant de 205 à 215 millions USD avec une marge EBITDA de 24 à 27 %. Les prévisions sont basées sur un taux de change moyen de 1,07 USD/EUR et ne prennent pas en compte l'impact lié aux normes IFRS 15.

X-FAB revoit les prévisions relatives au chiffre d'affaires attendu pour l'année 2024 de 900 à 970 millions USD à 860-880 millions USD, reflétant principalement le retard global de la reprise du marché des dispositifs de puissance SiC ; la fourchette haute de prévision de marge EBITDA pour l'année entière a elle aussi été légèrement ajustée soit 25-28 %. *En excluant l'impact sur la portion du chiffre d'affaires relatif à l'avancement de la production, en accord avec les normes IFRS 15.

X-FAB Silicon Foundries SE | Communiqué de presse du 25 juillet 2024 Chiffre d'affaires par trimestre : 3ème 4ème 1er 2ème 3ème 4ème 1er 2ème Croissance Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre annuelle en millions de USD 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 Automobile 96,9 104,4 120,9 131,1 135,3 151,8 135,6 142,4 9% Industrie 46,7 42,3 46,9 51,3 53,7 54,3 52,6 34,4 -33% Médical 13,5 14,6 17,6 16,2 17,0 16,4 14,5 13,2 -18% Sous-total core 157,0 161,3 185,4 198,7 206,1 222,5 202,6 190,1 -4% business 83,4% 87,9% 89,1% 90,8% 92,2% 92,8% 92,6% 93,7% CCC1 30,7 21,6 22,5 20,0 17,2 17,2 16,0 12,6 -37% Autres 0,6 0,7 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 Chiffre d'affaires* 188,3 183,6 208,1 218,9 223,5 239,8 218,7 202,8 -7% Impact relatif aux revenus constatés 0 0 0 8,3 10,4 -2,0 -2,6 2,3 à l'avancement Chiffre d'affaires 188,3 183,6 208,1 227,1 233,8 237,7 216,2 205,1 -9% 1 total Consumer, Communications & Computer en millions de USD CMOS Microsystems Silicon carbide Chiffre d'affaires* Impact relatif aux revenus constatés à l'avancement Chiffre d'affaires total 3ème Trimestre2022 152,6 18,4 17,4 188,3 0 188,3 4ème Trimestre2022 151,9 19,5 12,2 183,6 0 183,6 1er Trimestre2023 172,8 22,2 13,2 208,1 0 208,1 2ème Trimestre2023 180,7 20,8 17,3 218,9 8,3 227,1 3ème Trimestre2023 180,5 24,4 18,6 223,5 10,4 233,8 4ème Trimestre2023 188,4 27,9 23,5 239,8 -2,0 237,7 1er Trimestre2024 168,3 24,1 26,3 218,7 -2,6 216,2 2ème Trimestre2024 166,2 25,1 11,6 202,8 2,3 205,1 Croissance annuelle -8% 21% -33% -7% -9% Développement des affaires Au cours du 2ème trimestre 2024, X-FAB a enregistré un chiffre d'affaires total de 205,1 millions USD, en recul de 9 % par rapport au 2ème trimestre 2023 et de 4 % par rapport au 1er trimestre 2024. En excluant l'impact sur le chiffre d'affaires reconnu à l'avancement selon les normes IFRS 15, soit 2,3 millions USD, le chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2024 a atteint 202,8 millions USD, se situant donc dans la fourchette prévisionnelle de 200-210 millions USD. Le chiffre d'affaires dans les marchés phares de X-FAB - à savoir l'automobile, l'industriel et le médical - a contribué à hauteur de 190,1 millions USD*, en recul de 4 % par rapport au 2ème trimestre 2023, représentant ainsi un niveau record de 94 % du chiffre d'affaires totaI*. *En excluant l'impact sur la portion du chiffre d'affaires relatif à l'avancement de la production, en accord avec les normes IFRS 15.

X-FAB Silicon Foundries SE | Communiqué de presse du 25 juillet 2024 Le 2ème trimestre a été marqué par une combinaison de développements. La demande pour les technologies CMOS 200 mm de X-FAB est restée élevée et l'allocation des capacités disponibles s'est poursuivie. En particulier, la poursuite de la montée en puissance de la technologie automobile 180nm de X-FAB en France a contribué à la croissance de l'activité automobile au 2ème trimestre, avec un chiffre d'affaires de 142,4 millions USD, en hausse de 9 % par rapport au 2ème trimestre 2023. Le chiffre d'affaires relatif aux activités CMOS de X-FAB au 2ème trimestre a totalisé 166,2 millions USD, soit un recul de 8 % par rapport au 2ème trimestre 2023. Cette baisse reflète la faiblesse de la demande pour les technologies CMOS 150 mm de X-FAB, à la suite des corrections d'inventaires attendues sur les marchés finaux industriels. Comme prévu, le chiffre d'affaires de l'activité du Carbure de Silicium (SiC) pour le 2ème trimestre a baissé de 33 % par rapport au 2ème trimestre 2023 pour atteindre 11,6 millions USD à la suite de la faible prise de commandes du 1er trimestre. La faiblesse actuelle devrait atteindre son point le plus bas au 3ème trimestre. Selon les clients, la reprise devrait s'amorcer au 4ème trimestre, et le retour à une croissance robuste serait prévu pour 2025. La faiblesse du CMOS 150 mm et du carbure de silicium a eu un impact sur l'activité industrielle de X-FAB, qui a enregistré au 2ème trimestre un chiffre d'affaires de 34,4 millions USD, en baisse de 33 % par rapport au 2ème trimestre 2023. Les prises de commandes pour les technologies CMOS 150 mm de X-FAB ont toutefois commencé à se redresser au 2ème trimestre et contribueront positivement à l'évolution du chiffre d'affaires au 4ème trimestre. Les activités de X-FAB dans le domaine des microsystèmes ont enregistré un chiffre d'affaires de 25,1 millions USD au 2ème trimestre, avec une forte croissance de 21 % par rapport au 2ème trimestre 2023. Cette croissance est principalement liée à la montée en puissance d'une application de nouvelle génération pour les phares automobiles. Le chiffre d'affaires du secteur médical a totalisé 13,2 millions USD, en recul de 18 % par rapport au 2ème trimestre 2023. Outre les fluctuations normales, cette baisse est un effet temporaire lié à la nécessité d'allouer des capacités. À l'avenir, le chiffre d'affaires du secteur médical devrait renouer avec une croissance solide grâce au gain de nouveaux modèles, à des applications à forte demande et à un important carnet de commandes enregistré au cours du 2ème trimestre. Dans l'ensemble, X-FAB a enregistré un carnet de commandes particulièrement important s'élevant à 248,4 millions USD, soit une hausse de 12 % par rapport au 2ème trimestre 2023. Cela reflète la forte demande pour les technologies CMOS 200 mm et microsystèmes de X-FAB, ainsi que l'augmentation des prises de commandes CMOS 150 mm, ces dernières étant principalement liées au marché final industriel et médical. Le carnet de commandes à la fin du 2ème trimestre s'élevait à 517,3 millions USD, contre 520,9 millions USD à la fin du 1er trimestre 2024. *En excluant l'impact sur la portion du chiffre d'affaires relatif à l'avancement de la production, en accord avec les normes IFRS 15.

X-FAB Silicon Foundries SE | Communiqué de presse du 25 juillet 2024 Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre des activités de prototypage s'est élevé à 21,1 millions USD*, en recul de 24 % par rapport au 2ème trimestre 2023. Chiffre d'affaires* des activités de prototypage et de production par trimestre et par marché : en millions Chiffre 2ème 3ème 4ème 1er 2ème Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre de USD d'affaires 2023 2023 2023 2024 2024 Automobile Prototypage 3,9 6,2 10,0 6,7 7,6 Production 127,2 129,1 141,8 128,9 134,8 Industrie Prototypage 16,6 14,3 10,5 10,7 8,9 Production 34,8 39,4 43,8 41,9 25,5 Médical Prototypage 2,5 3,3 3,3 2,7 2,0 Production 13,7 13,7 13,1 11,8 11,2 CCC Prototypage 4,5 3,3 3,5 3,1 2,5 Production 15,4 13,9 13,7 12,9 10,2 La révision des prévisions pour l'ensemble de l'année 2024 reflète principalement la reprise tardive des activités liées au carbure de silicium. Malgré cet effet temporaire, X-FAB reste confiant dans les perspectives à long terme de son activité SiC. Avec l'augmentation prévue des ventes unitaires de véhicules électriques, l'adoption accrue des onduleurs SiC dans les groupes motopropulseurs des véhicules électriques et l'achèvement prévu du déstockage des clients, X-FAB prévoit un retour à une forte croissance du chiffre d'affaires du carbure de silicium en 2025. Les fondamentaux du marché sont toujours intacts et X-FAB reste bien positionnée pour une réussite à long terme dans son domaine d'activité. Le portefeuille technologique très diversifié et hautement spécialisé de X-FAB permet de trouver des solutions innovantes pour répondre aux principales mégatendances de notre époque. L' « électrification de tout » est inévitable pour diminuer l'utilisation des énergies fossiles et atténuer le changement climatique, ce qui stimule la croissance à long terme des activités automobiles et industrielles de X-FAB. Le vieillissement et la croissance des populations exigent des innovations technologiques pour rendre la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies plus efficaces, plus fiables et plus accessibles un nombre toujours croissant de personnes. L'expertise de X-FAB en matière de microsystèmes, avec la combinaison des technologies CMOS et MEMS, soutient le développement d'applications médicales de pointe et alimente la croissance à long terme de l'activité médicale de X-FAB. Informations actualisées des Opérations Le taux d'utilisation des capacités de production dans les usines de X-FAB enregistré au 2ème trimestre varie en fonction des technologies. Les lignes CMOS de 200 mm, en particulier celles produisant les technologies 180 mm très demandées, ont fonctionné à plein régime, tandis que d'autres ont enregistré des taux d'utilisation plus faibles, conformes à la demande actuelle. *En excluant l'impact sur la portion du chiffre d'affaires relatif à l'avancement de la production, en accord avec les normes IFRS 15.

X-FAB Silicon Foundries SE | Communiqué de presse du 25 juillet 2024 Au cours du 2ème trimestre, X-FAB a poursuivi son programme d'expansion de capacité. Le total des dépenses d'investissement pour le 2ème trimestre s'est élevé à 121,9 millions USD, en hausse de 17 % par rapport au 1er trimestre 2024. Les travaux de construction du bâtiment sur le site de X-FAB Sarawak pour construire une salle blanche additionnelle sont en bonne voie, tout comme le plan pour commencer à installer les équipements au cours du 4ème trimestre de cette année. X-FAB France a continué d'augmenter sa capacité avec l'arrivée de nouveaux équipements. Les deux sites fabriquent les technologies très demandées de 200 mm CMOS de X-FAB et il est essentiel d'augmenter la capacité afin de répondre au mieux à la demande des clients. L'expansion de la capacité SiC sur le site de X-FAB Texas a été ralentie au 2ème trimestre, en réponse à la demande actuelle du marché, reflétant l'approche de X-FAB qui consiste à augmenter progressivement la capacité de production en fonction de la demande identifiée et des engagements à long terme des clients Informations financières actualisées Au 2ème trimestre, l'EBITDA s'est élevé à 47,9 millions USD, avec une marge d'EBITDA de 23,3 %. En excluant l'impact du chiffre d'affaires reconnu à l'avancement selon la norme IFRS 15, la marge EBITDA au 2ème trimestre aurait été de 22,7 %, se situant donc dans la partie supérieure de la fourchette prévisionnelle de 20-23 %. En raison de la couverture naturelle du taux de change des activités de X-FAB, la rentabilité n'est pas affectée par les fluctuations des taux de change. À un taux de change USD/EUR constant de 1,09, comme au 2ème trimestre 2023, la marge EBITDA aurait été identique. La trésorerie et les équivalents de trésorerie à la fin du 2ème trimestre s'élevaient à 290,1 millions USD. Le financement des dépenses d'investissement de X-FAB pour le programme d'expansion des capacités en cours jusqu'en 2025 est assuré par les réserves de trésorerie disponibles en combinaison avec les lignes de crédit, les paiements anticipés reçus des clients ayant des contrats à long terme et les flux de trésorerie d'exploitation, chacun d'eux représentant environ un tiers des besoins totaux de trésorerie. Pour la capacité supplémentaire que X-FAB construit dans le cadre de son programme d'expansion, l'activité correspondante a été identifiée, soit dans le cadre d'accords à long terme, soit dans le cadre des prévisions des clients pour les produits existants à forte demande. Sur base des adaptations à la norme IAS 1 (International Accounting Standard) concernant la classification des passifs en tant que courants ou non courants, X-FAB a modifié la présentation des emprunts dans le cadre de la ligne de crédit renouvelable multidevise du groupe, qui étaient classés comme courants jusqu'au 31 décembre 2023. *En excluant l'impact sur la portion du chiffre d'affaires relatif à l'avancement de la production, en accord avec les normes IFRS 15.

X-FAB Silicon Foundries SE | Communiqué de presse du 25 juillet 2024 partir du 1er janvier 2024, ces obligations sont classées comme non courantes, également de manière rétrospective. En conséquence, les bilans au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2023 ont été retraités pour refléter ce changement, l'encours de la ligne de crédit renouvelable multidevises du groupe, s'élevant respectivement à 180,9 millions USD et 192,7 millions USD, ayant été reclassé des emprunts à court terme aux emprunts à long terme. Commentaires du management Rudi De Winter, PDG du groupe X-FAB, a déclaré : « Les résultats du 2ème trimestre de X-FAB, qui ont été parfaitement conformes aux attentes, reflètent les dynamiques de marché contrastées que nous vivons actuellement. Nous continuons à enregistrer une forte demande pour nos technologies CMOS de 200 mm. Elles représentent la plus grande partie de notre activité, et il est primordial que nous continuions à développer cette capacité en fonction des besoins des clients identifiés, garantis par des contrats à long terme. Je suis très satisfait du fait que nous ayons entrepris ces investissements et que nous continuions à progresser dans l'exécution de notre programme d'expansion. Un autre point fort pour moi est notre activité dans le domaine des microsystèmes, où la demande est forte et les produits en phase de développement sont constitués de multiples applications passionnantes. Bien que notre activité SiC connaisse une période de déstockage de la part des clients, je reste confiant dans la demande structurellement forte pour les applications de carbure de silicium, stimulée par la transition mondiale vers la mobilité et l'énergie vertes. Il s'agit plutôt d'un report de la demande vers l'année prochaine, et je suis convaincu que notre activité SiC renouera avec une croissance robuste en 2025. » Procédures de l'auditeur indépendant L'auditeur légal des comptes, KPMG Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises BV, représenté par Herwig Carmans, a confirmé que leurs procédures d'examen, substantiellement achevées, n'ont pas révélé de questions ou inexactitudes importantes nécessitant un ajustement de l'information financière consolidée condensée incluse dans le présent communiqué en date du et pour le semestre clos le 30 juin 2024. *En excluant l'impact sur la portion du chiffre d'affaires relatif à l'avancement de la production, en accord avec les normes IFRS 15.

Les résultats du 3ème trimestre 2024 seront communiqués le 24 octobre 2024. À propos de X-FAB X-FAB est le principal groupe de fonderie d'équipements à signaux mixtes/analogues et MEMS fabriquant des plaquettes de silicium pour les secteurs automobile, industriel, médical, grand public, et autres applications. Dans le monde, ses clients profitent des normes de qualité les plus strictes, de l'excellence dans la fabrication et de solutions innovantes grâce aux processus modulaires CMOS de X-FAB pour des nœuds technologiques allant de 1,0 µm à 110 nm, et à ses processus spéciaux BCD, SOI et MEMS à très longue durée de vie. Les circuits analogiques-numériques intégrés (CI à signaux mixtes), les capteurs et les systèmes micro électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués dans six usines en Allemagne, en France, en Malaisie et aux USA. X-FAB emploie environ 4.500 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.xfab.com.

X-FAB Silicon Foundries SE | Communiqué de presse du 25 juillet 2024 Compte de résultat consolidé condensé en milliers de dollars Trimestre Trimestre Trimestre Semestre Semestre terminé le terminé le terminé le terminé le terminé le 30 Juin 2024 30 Juin 2023 31 Mars 2024 30 Juin 2024 30 Juin 2023 non audité non audité non audité non audité non audité Chiffre d'affaires* 202.847 218.870 218.712 421.559 426.979 Impact sur le chiffre d'affaires reconnu à 2.255 8.261 -2.559 -305 8.261 l'avancement de la production Chiffre d'affaires total 205.102 227.131 216.152 421.254 435.240 Chiffre d'affaires in USD in % 58 56 62 60 56 Chiffre d'affaires in EUR in % 42 44 38 40 44 Coût des ventes -160.236 -159.492 -165.786 -326.022 -310.404 Marge brute 44.866 67.639 50.367 95.232 124.836 Marge brute en % 21,9 29,8 23,3 22,6 28,7 Frais de recherche et développement -11.387 -12.905 -11.106 -22.494 -23.828 Frais commerciaux et de marketing -2.142 -2.112 -2.537 -4.679 -4.308 Frais généraux et administratifs -11.660 -11.961 -12.811 -24.471 -22.462 Loyers perçus et dépenses d'immeubles de 394 390 1.434 1.828 2.462 placement Autres produits et autres charges 2.755 -231 1.847 4.603 1.512 Résultat opérationnel 22.825 40.820 27.193 50.019 78.213 Produits financiers 6.775 6.658 5.778 12.552 15.196 Charges financières -7.419 -8.229 -7.653 -15.072 -18.484 Résultat financier net -644 -1.571 -1.875 -2.519 -3.288 Résultat avant Impôts 22.181 39.249 25.318 47.499 74.925 Impôts -2.359 -548 -2.260 -4.619 6.494 Résultat net 19.822 38.701 23.059 42.881 81.418 Résultat opérationnel 22.825 40.820 27.193 50.019 78.213 Amortissements 25.028 21.465 23.765 48.792 42.083 EBITDA 47.853 62.284 50.958 98.811 120.295 Marge d'EBITDA en % 23,3 27,4 23,6 23,5 27,6 Bénéfice par action 0,15 0,30 0,18 0,33 0,62 Nombre pondéré d'actions 130.631.921 130.631.921 130.631.921 130.631.921 130.631.921 Taux de change moyen EUR/USD 1,07667 1,08946 1,08605 1,08145 1,08060 Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars près, sauf indication contraire. Des différences d'arrondi peuvent se produire. *En excluant l'impact sur la portion du chiffre d'affaires relatif à l'avancement de la production, en accord avec les normes IFRS 15.

X-FAB Silicon Foundries SE | Communiqué de presse du 25 juillet 2024 Bilan consolidé condensé en milliers de dollars Trimestre terminé le Trimestre terminé le Exercice fiscal au 30 Juin 2024 30 Juin 2023 31 Déc 2023 retraité retraité non audité non audité audité ACTIF Actifs non courants Immobilisations corporelles 879.363 568.926 734.488 Immeubles de placement 7.608 7.403 7.171 Immobilisations incorporelles 5.986 5.989 5.627 Autres actifs non courants 50 68 58 Impôts différés 83.173 79.082 83.772 Total des actifs non courants 976.180 661.467 831.116 Actifs courants Stocks 277.587 247.912 269.227 Contrats long termes (IFRS 15) 23.706 15.667 24.010 Clients et comptes rattachés 108.980 115.217 123.101 Autres actifs courants 46.918 61.322 50.659 Trésorerie et équivalents de trésorerie 290.054 441.786 405.701 Total des actifs courants 747.245 881.905 872.698 TOTAL DE L'ACTIF 1.723.425 1.543.372 1.703.814 PASSIF Capitaux propres Capital 432.745 432.745 432.745 Prime d'émission 348.709 348.709 348.709 Réserves et report à nouveau 223.604 100.230 180.159 Ecarts de conversion -636 -243 -301 Actions propres -770 -770 -770 Total des capitaux propres 1.003.653 880.672 960.542 Passifs non courants Emprunts et dettes non courantes 244.604 236.833 235.318 Provisions et autres passifs non courants 4.652 4.025 4.024 Total des passifs non courants 249.256 240.858 239.342 Passifs courants Fournisseurs et comptes rattachés 55.103 67.764 90.681 Emprunts et dettes courantes 26.272 24.067 25.659 Autres dettes courantes 389.140 330.011 387.590 Total des passifs courants 470.516 421.842 503.930 TOTAL DU PASSIF 1.723.425 1.543.372 1.703.814