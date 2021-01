X FAB Silicon Foundries : Press Release

À propos de X-FAB

X-FAB est le principal groupe de fonderie d'équipements à signaux mixtes/analogues et MEMS fabriquant des plaquettes de silicium pour les secteurs automobile, industriel, médical, grand public, et autres applications. Dans le monde, ses clients profitent des normes de qualité les plus strictes, de l'excellence dans la fabrication et de solutions innovantes grâce aux processus modulaires CMOS de X-FAB pour des nœuds technologiques allant de 1,0 à 0,13 µm, et à ses processus spéciaux BCD, SOI et MEMS à très longue durée de vie. Les circuits analogues-numériques intégrés (CI à signaux mixtes), les capteurs et les systèmes micro électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués dans six usines en Allemagne, en France, en Malaisie et aux USA. X-FAB emploie environ 3.800 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.xfab.com.

