X FAB Silicon Foundries : Résultats X-FAB du deuxième trimestre 2020

Déclaration intermédiaire du Conseil d'Administration Regulatory News: X-FAB (Paris:XFAB) Faits marquants relatifs au deuxième trimestre 2020: - Chiffre d'affaires trimestriel de 118,8 millions USD, en ligne avec les prévisions de 118-128 millions USD, en recul de 10 % par rapport au 2ème trimestre 2019 et de 6 % par rapport au 1er trimestre 2020, - EBITDA de 15,9 millions USD, en hausse de 35 % par rapport au 2ème trimestre 2019 et en recul de 9 % par rapport au 1er trimestre 2020, - la marge EBITDA de 13,4 % se situe bien au-dessus de la fourchette prévisionnelle de 5 - 9 %, - EBIT de - 2,8 millions USD, en amélioration de 2,8 millions USD par rapport au 2ème trimestre 2019 et en recul de 1,3 millions USD par rapport au 1er trimestre 2020, - La perte nette a été de 5,9 millions USD, diminuée de 2,2 millions USD par rapport au 2ème trimestre 2019 et de 0,8 millions USD par rapport au 1er trimestre 2020, - Le carnet de commandes a atteint 99,5 millions USD, en recul de 23 % par rapport au 2ème trimestre 2019 et de 33 % par rapport au 1er trimestre 2020. Prévisions: - Le chiffre d’affaires attendu pour le troisième trimestre 2020 est compris dans un intervalle de 91-97 millions USD avec une marge EBITDA comprise entre 0 et 4 %. - Les prévisions du troisième trimestre 2020 sont basées sur un taux de change moyen de USD/EUR 1,18. Chiffre d’affaires par trimestre: En millions de USD 3ème Trimestre 2018 4ème Trimestre 2018 1er Trimestre 2019 2ème Trimestre 2019 3ème Trimestre 2019 4ème Trimestre 2019 1er Trimestre 2020 2ème Trimestre 2020 Croissance annuelle Automobile 76,6 59,7 64,1 62,5 60,5 56,7 68,3 61,6 -1% Industriel 23,8 24,3 24,1 23,3 24,4 20,1 22,1 23,9 2% Médical 6,3 7,3 6,8 6,3 8,8 6,3 6,5 7,3 15% Sous-total core business 106,7 91,3 95,0 92,1 93,7 83,2 96,9 92,7 1% 70,5% 66,4% 72,5% 70,0% 71,8% 73,3% 76,4% 78,1% CCC1 44,4 45,9 35,8 39,1 36,7 30,1 29,7 25,9 -34% Autres 0,3 0,3 0,2 0,3 0,0 0,1 0,3 0,2 Chiffre d’affaires total 151,4 137,4 131,0 131,6 130,5 113,4 126,9 118,8 -10% 1 Consumer, Communications & Computer En millions de USD 3ème Trimestre 2018 4ème Trimestre 2018 1er Trimestre 2019 2ème Trimestre 2019 3ème Trimestre 2019 4ème Trimestre 2019 1er Trimestre 2020 2ème Trimestre 2020 Croissance annuelle CMOS 138,7 122,0 118,2 114,4 114,4 98,1 112,8 103,4 -10% MEMS 9,5 10,4 8,1 10,7 9,5 9,9 9,6 10,4 -3% Silicon carbide 3,3 5,0 4,7 6,4 6,5 5,5 4,5 5,0 -22% Chiffre d’affaires total 151,4 137,4 131,0 131,6 130,5 113,4 126,9 118,8 -10% Développement des affaires Au deuxième trimestre, X-FAB a enregistré un chiffre d’affaires de 118,8 millions USD se situant dans la fourchette prévisionnelle de 118 à 128 millions USD. Par rapport au 2ème trimestre 2019, le chiffre d’affaires a reculé de 10 % et de 6 % par rapport au 1er trimestre 2020. Alors que l’année avait commencé de manière positive, les effets de la COVID-19 ont impacté le chiffre d’affaires du Groupe X-FAB se traduisant ainsi par une chute du chiffre d’affaires dans les segments de l’automobile et CCC (Consumer, Communication & Computer) principalement dû au fait que les clients de ces secteurs d’activité aient demandé un report de livraison. Le chiffre d’affaires trimestriel réalisé dans les segments de marché phares de X-FAB, à savoir l’automobile, le secteur industriel et le médical, s’élève à 92,7 millions USD, soit une hausse de 1 % par rapport au 2ème trimestre 2019 et en recul de 4 % par rapport au 1er trimestre 2020. Au deuxième trimestre 2020, le chiffre d’affaires de l’industrie automobile a enregistré une légère baisse par rapport au 2ème trimestre 2019 et un recul de 10 % par rapport au 1er trimestre 2020, principalement en raison du fait que les clients aient demandé un report des dates de livraison, étant eux aussi impactés par un ralentissement de la demande. Alors que les revenus de la production automobile, en excluant les revenus du prototypage, sont restés stables par rapport au 2ème trimestre 2019, ceux du prototypage ont reculé de 29 %. Ce recul doit, cependant, être considéré comme exceptionnel et s’explique également par la comparaison avec une croissance particulièrement forte à la même période un an plutôt. Au cours du 2ème trimestre 2020 les revenus du secteur industriel ont augmenté de 2 % par rapport au 2ème trimestre 2019 et de 8 % par rapport au 1er trimestre 2020. L’activité industrielle, en excluant les revenus du prototypage, du deuxième trimestre 2020 a reculé de 3 % par rapport 2ème trimestre 2019 alors que les activités de prototypage ont augmenté de 18 % par rapport au 2ème trimestre 2019. Au 2ème trimestre, les ventes réalisées par le secteur médical de X-FAB ont augmenté de 15 % par rapport au 2èm trimestre 2019 et de 12 % par rapport au 1er trimestre 2020. Cette performance positive a été réalisée grâce à l’activité de prototypage dans le secteur médical qui a enregistré une augmentation de 92 % par rapport au 2ème trimestre 2019. Les revenus de production ont diminué de 14 %, principalement en raison de la transition vers un produit de prochaine génération chez l’un des importants grands clients. La demande de certaines applications dans le secteur médical telles que les applications cardiovasculaires a également souffert de la pandémie de la COVID-19. Il s’agit d’un effet temporaire et les revenus de la production médicale devraient rapidement revenir à un niveau normal. De manière générale, la croissance des ventes réalisées dans le secteur médical a continué à être favorablement influencée par les produits orientés vers les applications de biologie moléculaire, notamment en raison d’une demande croissante de tests fiables et rapides. Au 2ème trimestre 2020, l’activité CCC (Consumer, Communications & Computer) a diminué de 34 % par rapport au 2ème trimestre 2019 et de 13 % par rapport au 1er trimestre 2020. Les revenus de production, en excluant les revenus du prototypage, ont enregistré un recul de 27 % par rapport au 2ème trimestre 2019 en raison de la diminution des expéditions, conséquence d’une faible prise de commandes pour les applications mobiles au premier trimestre et du ralentissement graduel attendu de l’activité historique de X-FAB France. Les revenus de prototypage des CCC ont enregistré une baisse de 64 % par rapport au 2ème trimestre 2019. Cette contraction s’explique principalement par le fait que la comparaison se fait avec le 2ème trimestre de l’an passé qui avait été particulièrement favorable, associé également à la vente exceptionnelle d’une propriété intellectuelle réalisée au cours du 2ème trimestre 2019. Au cours du 2ème trimestre 2020, la part du chiffre d’affaires du site Français basée sur les technologies X-FAB était de 17 %. Au 2ème trimestre, le chiffre d’affaires Prototypage X-FAB s’établit à 15,5 millions USD, ce qui représente une augmentation de 11 % par rapport au 1er trimestre 2020. Le chiffre d’affaires Prototypage au 2ème trimestre 2020 est resté stable par rapport au 2ème trimestre 2019, si l’on exclut la vente exceptionnelle d’une propriété intellectuelle d’une valeur de 3 millions USD réalisée il y a un an. Après un 1er trimestre caractérisé par un niveau de commandes soutenu, le 2ème trimestre a été impacté par le ralentissement économique général lié à la pandémie de la COVID-19, les clients ayant de nouveau adopté un comportement prudent en matière d’achats. Les commandes enregistrées au cours du 2ème trimestre étaient de 99,5 millions USD. Cela représente une diminution de 23 % par rapport au 2ème trimestre 2019 et de 33 % par rapport au 1er trimestre 2020. Cette contraction du carnet de commandes a été causée principalement par la correction du niveau des stocks dans le secteur automobile. Informations actualisées des Opérations Compte tenu de la pandémie de la COVID-19, il est demeuré une priorité absolue d’assurer la santé et le bien-être des employés d’X-FAB grâce à une série de mesures de sécurité implémentées sur tous les sites du Groupe, contribuant ainsi positivement à la continuité de la production. Il n’y a eu aucune perturbation de production liée à la pandémie de la COVID-19 au cours du 2ème trimestre. Après que X-FAB ait arrêté tous ses systèmes informatiques ainsi que toutes ses lignes de production en réponse à une cyber-attack survenue le 5 juillet 2020, tous les sites de production sont désormais à nouveau opérationnels. Grâce à l’intervention immédiate, à la collaboration efficace avec des experts externes en cyber sécurité et aux performances exceptionnelles de toutes les Equipes de X-FAB concernées, il a été possible de prévenir les dommages ultérieurs ainsi que de minimiser la durée des perturbations. En réponse à l’arrêt de production lié à la cyber attack, X-FAB a anticipé les fermetures des sites qui avaient initialement été programmées au 3ème trimestre dans le cadre des mesures visant la réduction des coûts. En raison du faible taux d’utilisation des sites de production causé par la contraction de la demande enregistrée au cours du 2ème trimestre lié à la contraction de la demande enregistrée, X-FAB n’envisage pas d’impact négatif de cyber attack au cours du 3ème trimestre. Les activités liées au carbure de silicium (SiC) ont continué de bien progresser. Au cours du 2ème trimestre, X-FAB a gagné un nouveau client supplémentaire, portant ainsi le nombre de clients à 21 à ce jour. Le chiffre d’affaires SiC réalisé au 2ème trimestre s’établit à 5 millions USD, en recul de 22 % par rapport au 2ème trimestre 2019 mais en hausse de 11 % par rapport au 1er trimestre 2020. Les effets négatifs causés par la pandémie de la COVID-19 expliquent la baisse de 59 % des revenus de production du SiC par rapport au 2ème trimestre 2019 tandis que les revenus de prototypage ont enregistré une croissance de 30 %. Le processus d’internalisation de la production d’épitaxie a été complété au 1er trimestre 2020, dans les délais prévus, ce qui a permis à X-FAB de progresser dans le processus de qualification avec plusieurs clients. Ceci va contribuer à augmenter progressivement les volumes de production d’épitaxie sur les tranches de carbure de silicium (SiC) selon le planning prévu. Les investissements réalisés au cours du deuxième trimestre 2020 ont été sensiblement réduits et ont totalisé 7,5 millions USD, en baisse de 64 % par rapport au 2ème trimestre 2019. Informations financières actualisées Alors que le chiffre d’affaires du 2ème trimestre s’est situé à l’extrémité inférieure de la fourchette prévisionnelle, X-FAB a enregistré une marge EBITDA de 13,4 %, bien au-dessus de la fourchette prévisionnelle qui était de 5-9 %, ce qui démontre que les initiatives de réduction des coûts commencent à porter leurs fruits. En réponse à la contraction de la demande liée à la pandémie de la COVID-19 qui avait été anticipée , X-FAB a mis en place une série de mesures afin de diminuer les coûts liés au personnel, aux déplacements, à l’électricité et aux matières premières. De plus, les stocks d’encours de fabrication et de produits finis ont augmenté de 1 million USD, ce qui a également contribué positivement à la rentabilité. A la fin du 2ème trimestre, la trésorerie et équivalents de trésorerie totalisaient 191,6 millions USD, représentant une augmentation de 15 % par rapport à la fin du trimestre précédent. Cette performance est le résultat du développement positif de l’EBITDA, d’un niveau de CAPEX très bas, d’une diminution des besoins en fonds de roulement ainsi que de certaines mesures gouvernementales ponctuelles mises à disposition dans le cadre de la pandémie de la COVID-19. X-FAB a continué de déployer ses efforts afin d‘augmenter la part des ventes en euros et limiter ainsi l’impact des fluctuations de taux de change sur la rentabilité en mettant en place une meilleure couverture en privilégiant les transactions en euros. Au cours du 2ème trimestre, la part des ventes en euros a atteint 32 %, en nette progression par rapport au niveau de 11 % réalisé au cours du 4ème trimestre 2016 et contribuant ainsi à une couverture naturelle de la fluctuation du taux de change lié à l’activité. Le taux de change enregistré au 2ème trimestre 2020 était de USD/Euro 1,10 avec une marge EBITDA correspondante de 13,4 %. Avec un taux de change USD/Euro constant de 1,12 tel qu’enregistré au 2ème trimestre 2019, la marge EBITDA au 2ème trimestre 2020 aurait été de 13,1 %. Changement d’organisation Effectif au 1er juillet 2020, Jörg Doblaski a été nommé Chief Technology Officer (CTO) du Groupe X-FAB, rejoignant ainsi l’Equipe de Direction Exécutive du Groupe. Le CTO précédent, Dr. Jens Kosch, a décidé de se retirer de son rôle mais restera au sein du Groupe en tant que Technology Fellow. Commentaires et perspectives du management Rudi De Winter, PDG du Groupe X-FAB s’est exprimé en disant : « Comme prévu, le chiffre d’affaires du Groupe X-FAB a été impacté par les effets que la pandémie de la COVID-19 a eu sur l’économie globale. Nous avons constaté que certains clients ont à nouveau adopté un comportement prudent en matière de commandes et ont reporté les dates de livraison relatives à des ordres existants. Ce qui a eu un impact sur la diminution du chiffre d’affaires trimestriel ainsi que sur la contraction du carnet de commandes. A la lumière de ce qui précède, je suis très heureux de la performance financière du Groupe réalisée au cours du 2ème trimestre avec un EBITDA qui s’est situé bien au-dessus de la fourchette prévisionnelle. Nous avons réussi à diminuer les coûts de manière significative grâce à la mise en place de notre programme de réduction des coûts dans l’ensemble des sites du Groupe. A court terme, la visibilité reste faible et nous continuions donc les programmes de réductions des coûts. Mais d’autre part, je suis très enthousiaste quant au sujet de l’augmentation croissante de possibilités pour les procédés spécialisés que nous offrons. Cela inclut notre carbure de silicium et nos produits CMOS haute tension qui soutiennent l’électrification des voitures et bien d’autres applications autour de nous, tels que les applications de biologie moléculaire utilisées pour des tests médicaux rapides et fiables ainsi que la technologie X-FAB RF SOI supportant la transition à la 5G. » Procédures de l’auditeur indépendant L’auditeur légal des comptes, KPMG Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d’Entreprises CVBA, représenté par Herwig Carmans, a confirmé que leurs procédures d’examen, substantiellement achevées, n’ont pas révélé de questions importantes nécessitant un ajustement de l’information financière consolidée condensée incluse dans le présent communiqué en date du et pour le semestre clos le 30 juin 2020. Conférence téléphonique trimestrielle X-FAB Les résultats de X-FAB pour le second trimestre 2020 seront discutés au cours d’une conférence téléphonique qui se tiendra en direct jeudi 27 août 2020 à 18h30 CET. La conférence téléphonique aura lieu en anglais. Veuillez-vous inscrire avant la conférence en utilisant le lien suivant : http://emea.directeventreg.com/registration/2070378 Une fois inscrit, vous recevrez votre numéro d’appel pour participants, le mot de passe Direct Event et un identifiant unique. Dix minutes avant le début de la conférence, vous devrez utiliser les informations d’accès à la conférence fournies dans le courriel reçu lors de l’inscription. L’enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible du 27 août 2020 à 23h30 CET au 3 septembre 2020 à 23h30 CET en composant le numéro suivant : +44 (0) 3333009785, ID de la conférence 2070378. Les résultats du 3ème trimestre 2020 seront communiqués le 27 Octobre 2020. À propos de X-FAB X-FAB est le principal groupe de fonderie d'équipements à signaux mixtes/analogues et MEMS fabriquant des plaquettes de silicium pour les secteurs automobile, industriel, médical, grand public, et autres applications. Dans le monde, ses clients profitent des normes de qualité les plus strictes, de l'excellence dans la fabrication et de solutions innovantes grâce aux processus modulaires CMOS de X-FAB pour des nœuds technologiques allant de 1,0 à 0,13 µm, et à ses processus spéciaux BCD, SOI et MEMS à très longue durée de vie. Les circuits analogues-numériques intégrés (CI à signaux mixtes), les capteurs et les systèmes micro électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués dans six usines en Allemagne, en France, en Malaisie et aux USA. X-FAB emploie environ 3.800 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.xfab.com. Informations prospectives Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la liquidité, aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux développements de l’industrie au sein de laquelle nous évoluons. Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats actuels ou les événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et événements décrits. Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de presse concernant des tendances ou des activités courantes ne doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces tendances ou activités continueront à l’avenir. Nous ne nous engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Vous ne devez pas vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de presse. Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent être modifiées sans préavis. Aucune vérification n’est faite et aucune garantie explicite ou implicite n’est fournie quant à l’impartialité, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas leur accorder une confiance indue. Compte de résultats consolidé condensé en milliers de dollars Trimestre terminé le 30 Juin 2020 non audité Trimestre terminé le 30 Juin 2019 non audité Trimestre terminé le 31 31 Mars 2020 non audité Semestre terminé le 30 Juin 2020 non audité Semestre terminé le 30 Juin 2029 non audité Chiffre d'affaires 118.756 131.560 126.894 245.650 262.565 Chiffre d'affaires in USD in % 67 75 72 69 76 Chiffre d'affaires in EUR in % 32 24 28 30 24 Coût des ventes -107.942 -115.988 -112.419 -220.361 -242.466 Marge brute 10.814 15.571 14.475 25.289 20.100 Marge brute en % 9,1 11,8 11,4 10,3 7,7 Frais de recherche et développement -5.891 -8.221 -5.900 -11.791 -13.628 Frais commerciaux et de marketing -2.118 -2.011 -2.012 -4.130 -4.003 Frais généraux et administratifs -6.992 -7.778 -7.656 -14.648 -15.563 Loyers perçus et dépenses d’immeubles de placement 183 -361 40 223 -187 Autres produits et autres charges 1.210 -2.797 -433 776 -2.577 Résultat opérationnel -2.794 -5.596 -1.487 -4.281 -15.858 Produits financiers 3.410 3.405 3.499 6.909 6.961 Charges financières -5.260 -4.964 -8.435 -13.695 -7.586 Résultat financier net -1.850 -1.559 -4.936 -6.786 -625 Résultat avant Impôts -4.644 -7.155 -6.423 -11.067 -16.483 Impôts -1.243 -926 -302 -1.544 -1.962 Résultat net -5.887 -8.081 -6.724 -12.611 -18.445 Résultat opérationnel -2.794 -5.596 -1.487 -4.281 -15.858 Amortissements 18.657 17.365 18.831 37.488 34.149 EBITDA 15.863 11.769 17.344 33.207 18.291 Marge d'EBITDA en % 13,4 8,9 13,7 13,5 7,0 Bénéfice par action à la fin de la période -0,05 -0,06 -0,05 -0,10 -0,14 Nombre pondéré d’actions 130.631.921 130.631.921 130.631.921 130.631.921 130.631.921 Taux de change moyen EUR/USD 1,10006 1,12324 1,10275 1,10140 1,12979 Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars près, sauf indication contraire. Des différences d’arrondi peuvent se produire. Bilan consolidé condensé en milliers de dollars Semestre terminé le 30 Juin 2020 non audité Semestre terminé le

30 Juin 2019 non audité Exercice fiscal au

31 Déc 2019 audité ACTIF Actifs non courants Immobilisations corporelles 350.156 373.832 368.754 Immeubles de placement 8.843 9.362 9.128 Immobilisations incorporelles 4.988 8.462 8.363 Investissements non courants 0 706 736 Autres actifs non courants 7.729 26.692 27.568 Impôts différés 33.248 34.328 33.922 Total des actifs non courants 404.964 453.381 448.471 Actifs courants Stocks 165.268 157.959 154.649 Clients et comptes rattachés 48.442 62.870 55.636 Autres actifs courants 35.106 31.057 34.429 Trésorerie et équivalents de trésorerie 191.636 171.232 173.211 Total des actifs courants 440.451 423.118 417.925 TOTAL DE L’ACTIF 845.415 876.499 866.397 PASSIF Capitaux propres Capital 432.745 432.745 432.745 Prime d'émission 348.709 348.709 348.709 Réserves et report à nouveau -146.823 -103.979 -133.835 Ecarts de conversion -582 -483 -445 Actions propres -770 -770 -770 Total des capitaux propres – part du groupe 633.279 676.222 646.403 Intérêts ne conférant pas de contrôle 365 363 377 Total des capitaux propres 633.644 676.585 646.781 Passifs non courants Emprunts et dettes non courantes 82.753 76.417 92.389 Provisions et autres passifs non courants 7.407 7.441 7.407 Total des passifs non courants 90.159 83.858 99.795 Passifs courants Fournisseurs et comptes rattachés 27.778 28.778 38.327 Emprunts et dettes courantes 30.875 32.456 26.658 Autres dettes courantes 62.958 54.822 54.835 Total des passifs courants 121.611 116.056 119.821 TOTAL DU PASSIF 845.415 876.499 866.397 État consolidé condensé des flux de trésorerie en milliers de dollars Trimestre terminé le 30 Juin 2020 non audité Trimestre terminé le 30 Juin 2019 non audité Trimestre terminé le 31 31 Mars 2020 non audité Semestre terminé le 30 Juin 2020 non audité Semestre terminé le 30 Juin 2019 non audité Résultat avant Impôts -4,644 -7,155 -6,423 -11,067 -16,483 Rapprochement du bénéfice net avec des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 18,427 19,807 26,222 44,649 33,639 Dotation aux amortissements avant effet d'aides et subventions 18,657 17,365 18,831 37,488 34,149 Aides et subventions d'investissement reconnues après amortissement -851 -742 -901 -1,752 -1,487 Produits et charges d'intérêts 1,114 424 518 1,632 842 Plus ou moins-value sur cession d'actifs corporels -34 6 -281 -315 6 Plus ou moins-value sur cession d'actifs financiers 0 -182 -420 -420 -325 Différences de change & Autres éléments non monétaires (net) -458 2,936 8,474 8,016 454 Variation du fonds de roulement 16,687 -16,965 -5,655 11,032 -24,908 Diminution/(augmentation) de trésorerie sur comptes clients et rattachés 15,547 -4,666 -8,930 6,617 8,740 Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres créances et prépaiement 3,107 -5,010 12,170 15,276 -11,093 Diminution/(augmentation) de trésorerie sur stock -4,984 -6,679 -5,635 -10,620 -10,808 Diminution/(augmentation) de trésorerie sur compte fournisseurs -4,950 -3,387 -3,549 -8,499 -10,863 Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres dettes 7,967 2,777 290 8,257 -885 Impôts (payés)/reçus -92 -417 -628 -720 -510 Flux de trésorerie généré par l'activité 30,379 -4,730 13,516 43,895 -8,262 Flux de trésorerie lié aux opérations d’investissement Paiements pour investissements corporels et incorporels -7,492 -20,942 -9,601 -17,094 -44,756 Paiements pour investissements (autres) 0 -175 0 0 -350 Cession d’actifs financiers 0 0 1,156 1,156 0 Acquisition de filiales, flux de trésorerie d'acquisition net 0 0 0 0 0 Paiements de prêts d'investissement à des parties liées -42 -60 -96 -138 -161 Remboursement de prêts d'investissement à des parties liées 51 40 62 113 133 Produits de cession d'actifs corporels 40 40 278 318 40 Intérêts reçus 475 624 494 970 1,287 Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement -6,967 -20,473 -7,708 -14,674 -43,807 État consolidé condensé des flux de trésorerie – suite en milliers de dollars Trimestre terminé le 30 Juin 2020 non audité Trimestre terminé le 30 Juin 2019 non audité Trimestre terminé le 31 31 Mars 2020 non audité Semestre terminé le 30 Juin 2020 non audité Semestre terminé le 30 Juin 2019 non audité Flux de trésorerie lié aux opérations de financement Emission d'emprunts 8.813 0 0 8.813 0 Remboursement d'emprunts -6.547 -7.083 -6.391 -12.938 -14.583 Encaissement de contrat de cession bail 0 0 0 0 0 Paiement des contrats de location financement -1.453 -2.156 -1.358 -2.811 -2.774 Encaissement de subventions et aides gouvernementales 0 0 696 696 0 Intérêts versés -260 -401 -182 -442 -810 Produit brut issu de l’augmentation de capital 0 0 0 0 0 Coûts directement liés à l’augmentation de capital 0 0 0 0 0 Paiement de dividende prioritaire 0 0 0 0 0 Distribution d'intérêts ne conférant pas de contrôle 0 0 -12 -12 -11 Flux de trésorerie lié aux opérations de financement 553 -9.641 -7.246 -6.693 -18.180 Effet de la variation des cours des devises 1.084 -1.200 -5.186 -4.102 -1.288 Augmentation /(diminution) de la trésorerie 23.965 -34.844 -1.438 22.527 -70.248 Trésorerie à l'ouverture 166.587 207.276 173.211 173.211 242.768 Trésorerie à la clôture 191.636 171.232 166.587 191.636 171.232 ### Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200827005528/fr/

