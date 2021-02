X FAB Silicon Foundries : Résultats X FAB pour le quatrième trimestre et pour l'année fiscale 2020 12/02/2021 | 14:21 Envoyer par e-mail :

Résultats X-FAB pour le quatrième trimestre et pour l'année fiscale 2020 Déclaration intermédiaire du Conseil d'Administration Tessenderlo, Belgique - 11 février 2021, 17h40 CET Faits marquants relatifs au quatrième trimestre 2020 : › Chiffre d'affaires trimestriel de 135,9 millions USD, se situant bien au-delà de la fourchette prévisionnelle de 120-127 millions USD, en hausse de 20 % par rapport au 4ème trimestre 2019 et de 41 % par rapport au 3ème trimestre 2020,

› Le carnet de commandes a atteint un niveau record de 190,7 millions USD, en hausse de 49 % par rapport au 4ème trimestre 2019 et en hausse de 71 % par rapport au 3ème trimestre 2020,

› La part du chiffre d'affaires réalisée dans le secteur médical a atteint un niveau record de 12 millions USD, en hausse de 90 % par rapport au 4ème trimestre 2019 et de 57 % par rapport au 3ème trimestre 2020,

› La marge EBITDA de 16,6 % se situe clairement au-dessus de la fourchette prévisionnelle de 10 - 14 %,

› EBITDA de 22,5 millions USD, en hausse de 25,1 millions USD par rapport au 4ème trimestre 2019 et en hausse de 17,8 millions USD par rapport au 3ème trimestre 2020,

› EBIT de 3,6 millions USD, en hausse de 25,5 millions USD par rapport au 4ème trimestre 2019 et en hausse de 17,6 millions USD par rapport au 3ème trimestre 2020. Faits marquants de l'année 2020 : › Le chiffre d'affaires a été de 477,6 millions USD, en recul de 6 % par rapport à 2019,

› La marge EBITDA a été de 12,7 % contre une marge de 5,6 % en 2019,

› EBITDA de 60,4 millions USD, en hausse de 32,0 millions USD par rapport à 2019,

› EBIT de - 14,6 millions USD, en amélioration de 29,2 millions USD par rapport à 2019,

› Le bénéfice net a été de 13,5 millions USD, en augmentation de 62,1 millions USD par rapport à 2019. Prévisions : › Le chiffre d'affaires attendu pour le 1er trimestre 2021 est compris dans un intervalle de 145-152 millions USD avec une marge EBITDA comprise entre 16 et 20 %,

› Les prévisions du 1er trimestre 2021 sont basées sur un taux de change moyen USD/EUR de 1,21,

› Pour l'année 2021, le chiffre d'affaires attendu est de l'ordre de 560 à 580 millions USD et une marge EBITDA de l'ordre de 16 à 20 %. 1 Chiffre d'affaires par trimestre : En millions de USD 1er Trimestre 2019 2ème Trimestre 2019 3ème Trimestre 2019 4ème Trimestre 2019 1er Trimestre 2020 2ème Trimestre 2020 3ème Trimestre 2020 4ème Trimestre 2020 Croissance annuelle Automobile Industrie Médical 64,1 24,1 6,8 62,5 23,3 6,3 60,5 24,4 8,8 56,7 20,1 6,3 68,3 22,1 6,5 61,6 23,9 7,3 40,8 23,9 7,7 65,4 27,3 12,0 15% 36% 90% Sous-total core business 95,0 92,1 93,7 83,2 96,9 92,7 72,3 104,7 26% 72,5% 70,0% 71,8% 73,3% 76,4% 78,1% 75,2% 77,1% CCC1 Autres 35,8 0,2 39,1 0,3 36,7 0,0 30,1 0,1 29,7 0,3 25,9 0,2 23,7 0,1 30,9 0,3 3% Chiffre d'affaires total 131,0 131,6 130,5 113,4 126,9 118,8 96,1 135,9 20% 1 Consumer, Communications & Computer En millions de USD 1er Trimestre 2019 2ème Trimestre 2019 3ème Trimestre 2019 4ème Trimestre 2019 1er Trimestre 2020 2ème Trimestre 2020 3ème Trimestre 2020 4ème Trimestre 2020 Croissance annuelle CMOS MEMS Silicon carbide 118,2 8,1 4,7 114,4 10,7 6,4 114,4 9,5 6,5 98,1 9,9 5,5 112,8 9,6 4,5 103,4 10,4 5,0 81,1 9,8 5,2 115,0 14,6 6,3 17% 48% 14% Chiffre d'affaires total 131,0 131,6 130,5 113,4 126,9 118,8 96,1 135,9 20% Développement des affaires Au cours du quatrième trimestre, X-FAB a enregistré un chiffre d'affaires de 135,9 millions USD se situant clairement au-dessus de la fourchette prévisionnelle qui était initialement prévue de 120 à 127 millions USD. Par rapport au 4ème trimestre 2019, le chiffre d'affaires a augmenté de 20 % et a enregistré une hausse de 41 % par rapport au 3ème trimestre 2020. Au cours du 4ème trimestre, l'activité s'est développée positivement sur l'ensemble des segments de marché. Le chiffre d'affaires annuel s'est élevé à 477,6 millions USD, en recul de 6 % par rapport à 2019. Bien que les activités de prototypage soient restées à un niveau élevé, les revenus de production ont diminué de 7 %, en raison de l'incidence de la pandémie de COVID-19 sur l'économie mondiale. La contraction des revenus de 2020 est principalement attribuable à la diminution de 22 % des activités de CCC (Consumer, Communication & Computer) par rapport à 2019. Cette contraction est principalement due à la diminution programmée de l'activité historique de X-FAB France. Le chiffre d'affaires trimestriel des activités phares de X-FAB, à savoir l'automobile, l'industrie et le médical, s'élève à 104,7 millions USD, en hausse de 26 % par rapport au 4ème trimestre 2019 et en hausse de 45 % par rapport au 3ème trimestre 2020. Au cours de l'exercice 2020, le chiffre d'affaires réalisé dans les secteurs phares a totalisé 366,6 millions USD, en augmentation de 1 % par rapport à 2019. Alors que le chiffre d'affaires réalisé dans les secteurs industriel et médical a progressé respectivement de 6 % et de 19 % par rapport à 2019, celui réalisé dans le secteur de l'automobile a, quant à lui, diminué de 3 %. Après une forte reprise au mois de septembre, le carnet de commandes s'est maintenu à un niveau élevé tout au long du 4ème trimestre, atteignant un nouveau record trimestriel de 190,7 millions USD, compensant partiellement les faibles prises de commandes des trimestres précédents. Le carnet de commandes du 4ème trimestre 2020 a augmenté de 49 % par rapport au 4ème trimestre 2019 et de 71 % par rapport au 3ème trimestre 2020. Activité de prototypage et de production par trimestre et par marché : en milions de USD Chiffre d'affaires 4ème Trimestre 2019 1er Trimestre 2020 2ème Trimestre 2020 3ème Trimestre 2020 4ème Trimestre 2020 Croissance T4 2020 par rapport au T4 2019 Automobile Prototypage 2,9 2,1 2,3 2,6 3,6 24% Production 53,8 66,2 59,3 38,2 61,8 15% Industrie Prototypage 8,3 7,3 7,2 7,2 8,2 -1% Production 11,8 14,8 16,7 16,6 19,0 61% Médical Prototypage 2,4 2,0 3,3 3,4 6,9 188% Production 4,0 4,5 4,0 4,2 5,1 28% CCC Prototypage 3,5 2,4 2,6 2,6 3,2 -9% Production 26,6 27,3 23,3 21,0 27,7 4% Au cours du 4ème trimestre 2020, le chiffre d'affaires de l'industrie automobile a considérablement augmenté en raison de la reprise amorcée vers la fin du 3ème trimestre, après la chute causée par la pandémie liée à la COVID- 19 au cours de l'été. L'introduction de nouveaux produits a positivement influencé la croissance du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires trimestriel réalisé au 4ème trimestre 2020 dans le secteur de production industrielle a enregistré une hausse substantielle, principalement en raison du lancement de nouveaux produits dans la gamme du carbure de silicium, mais aussi grâce à la reprise générale enregistrée après la faiblesse des trimestres précédents. Au 4ème trimestre, le chiffre d'affaires réalisé par le secteur médical de X-FAB a atteint un niveau record jamais atteint auparavant avec des revenus de prototypage particulièrement élevés. Ceci principalement grâce au lancement de produits qui devraient être convertis en revenus de production à l'avenir. La croissance de l'activité CCC (Consumer, Communications & Computer), enregistrée au cours du 4ème trimestre 2020, reflète la reprise générale du secteur pour l'ensemble des clients et des applications. Cela contraste avec le déclin considérable du chiffre d'affaires des CCC enregistré en 2020 principalement attribuable à la diminution programmée de l'activité historique de X-FAB France. Au cours du 4ème trimestre, la part duchiffre d'affaires du site Français basée sur les technologies X-FAB était de 15 % et devrait augmenter de manière significative au cours du second semestre 2021. Au 4ème trimestre, le chiffre d'affaires Prototypage de X-FAB a atteint un niveau record de 22,2 millions USD, ce qui représente une augmentation de 29 % par rapport au 4ème trimestre 2019 et une augmentation de 39 % par rapport au 3ème trimestre 2020. La forte croissance des revenus de prototypage réalisés au cours du 4ème trimestre est principalement attribuable à l'activité d'un client majeur dans le secteur médical afin de préparer le lancement de la production de masse. Le chiffre d'affaires de prototypage annuel s'est élevé à 67,7 millions USD, en augmentation de 2 % par rapport à 2019. Informations actualisées des Opérations Compte tenu de la forte hausse du carnet de commandes enregistrée au 4ème trimestre, l'objectif principal de X-FAB est d'assurer un approvisionnement fiable à ses clients en gérant de manière adéquate aussi bien la montée en puissance des capacités de production que l'excellence dans l'exécution. Sur certains sites de production, la disponibilité du personnel est limitée en raison des règlementations liées à la quarantaine. Cependant, c'est un effet temporaire et X-FAB vise à augmenter la production des tranches sur l'ensemble de ses sites de production tout en protégeant la santé et le bien-être de ses employés pendant la pandémie de COVID-19. Les activités liées au carbure de silicium (SiC) ont enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 6,3 millions USD, en augmentation de 14 % par rapport au 4ème trimestre 2019 et en hausse de 20 % par rapport au 3ème trimestre 2020. Le chiffre d'affaires du SiC a totalisé 21,0 millions USD en 2020, en recul de 10 % par rapport à 2019, alors que la production de SiC a augmenté de 26 % par rapport à l'année précédente. La baisse du chiffre d'affaires est partiellement due au fait qu'un client a commencé à fournir ses propres tranches SiC à X-FAB alors que celles-ci étaient précédemment fournies et facturées par X-FAB. Bien que le chiffre d'affaires facturé au client soit inférieur, la valeur ajoutée réalisée par X-FAB est, elle, inchangée. Malgré un environnement difficile en 2020, X-FAB a enregistré une hausse substantielle des commandes de carbure de silicium par rapport à l'année précédente et a plus que doublé le nombre de nouveaux modèles (tape-outs) par rapport à 2019. À la fin de l'année 2020, X-FAB comptait 23 clients de carbure de silicium, dont huit ont commencé la production en volume. Le processus de qualification de l'épitaxie SiC interne de X-FAB auprès de divers clients progresse bien. Plus de dix clients sont en cours de qualification ou ont déjà commencé la production d'epitaxie SiC chez X-FAB. Le portefeuille de nouveaux clients SiC continue de croître et, au même moment, les clients existants continuent d'élargir leur portefeuille de technologies, ce qui indique un développement positif pour les activités SiC de X-FAB à l'avenir. Les investissements réalisés au cours du 4ème trimestre 2020 ont été de 14,6 millions USD, correspondant à une baisse de 6 % par rapport au 4ème trimestre 2019. Le total des investissements réalisés en 2020 est de 38,5 millions USD, ce qui représente une diminution de 51 % par rapport à 2019. En raison de la pandémie deCOVID-19 et de ses répercussions sur l'économie mondiale, les investissements ont été relativement faibles et principalement concentrés sur la finalisation des projets d'expansion qui avaient débuté mi 2019. Le niveau d'investissements prévus pour 2021 dépendra essentiellement de l'évolution de l'activité des différents sites de production ainsi que des perspectives pour les années à venir. Les investissements pour 2021 devraient totaliser un montant allant de 50 à 70 millions USD. Informations financières actualisées L'EBITDA du 4ème trimestre a atteint 22,5 millions USD et la marge EBITDA a été de 16,6 %, bien au-dessus de la fourchette prévisionnelle qui était de 10-14 %. Un tel résultat est attribuable, principalement, à la forte augmentation du chiffre d'affaires au cours du 4ème trimestre ainsi qu'aux diverses mesures de réduction de coûts mises en place afin de diminuer les coûts liés au personnel, aux déplacements, à l'électricité et aux matières premières. Le programme de réduction de coûts, lancé en 2019 en réponse à la crise du secteur automobile, a été poursuivi et intensifié avec l'arrivée de la pandémie de COVID-19 et a permis de réaliser d'importantes économies tout au long de l'année et de poser ainsi les bases pour atteindre une meilleure rentabilité ainsi qu'une plus forte croissance dans le futur. Les stocks d'encours de fabrication et de produits finis ont augmenté de 2,9 millions USD, ce qui a eu un impact positif sur la rentabilité du 4ème trimestre. A la fin du 4ème trimestre, la trésorerie et équivalents de trésorerie totalisaient 205,9 millions USD, en augmentation de 15 % par rapport à la fin du trimestre précédent, en raison, principalement, de l'augmentation significative du chiffre d'affaires. Par rapport à fin 2019, la position de trésorerie a augmenté de 19 %, grâce au programme de réductions des coûts. Tout au long de l'année, X-FAB a poursuivi ses efforts pour augmenter la part de ses ventes en euros afin d'atteindre une couverture naturelle du taux de change liée à son activité. Au cours du 4ème trimestre, la part des ventes en euros a atteint 34 % avec environs 40 % des coûts engagés en euros. X-FAB souhaite ainsi augmenter encore d'avantage la part de ses ventes en Euros afin de limiter la fluctuation du taux de change sur sa rentabilité. Le taux de change enregistré au 4ème trimestre 2020 était de USD/EUR 1,19 avec une marge EBITDA correspondante de 16,6 %. Avec un taux de change USD/EUR constant de 1,11 tel qu'enregistré au 4ème trimestre 2019, la marge EBITDA au 4ème trimestre 2020 aurait été de 17,5 %. Revenus financiers exceptionnels En 2013, Sarawak Technology Holdings Sdn. Bhd (STH), une entité liée au gouvernement malaisien et actionnaire de X-FAB, a accordé une incitation à long terme pour un montant allant jusqu'à 72,0 millions USD à X-FAB Sarawak Sdn. Bhd et visant à financer des activités en recherche et développement réalisées sur leterritoire de l'Etat de Sarawak. Ces subventions auraient dû être payés en 15 tranches annuelles d'un montant maximum de 4,8 millions USD. A la suite d'accords antérieurs, STH détenait des actions privilégiées rachetables de X-FAB Sarawak Sdn. Bhd pour un montant de 50 millions USD, à rembourser à STH dans sa totalité en 2030 (comptabilisé comme un passif financier non courant à la valeur actualisée). En octobre 2020, X-FAB Sarawak et STH ont signé un accord écrit stipulant que STH renoncerait à ses droits sur les actions privilégiées rachetables contre la résiliation de la portion des subventions relative aux investissements en recherche et développement non encore versée et encore disponible de 38,4 millions USD. Cet accord a permis à X-FAB Sarawak de réaliser un gain financier net exceptionnel de 31,8 millions USD au cours du 4ème trimestre 2020 (résultant de l'annulation d'une dette future comptabilisée à une valeur actualisée). Au cours du 4ème trimestre et, à la suite de la signature des accords ci-dessus, les subventions liées aux activités en recherche et développement comptabilisées au 1er semestre 2020 ont été extournés, ce qui explique l'augmentation exceptionnelle des dépenses en recherche et développement reprises au 4ème trimestre 2020. Changements organisationnels A compter du 1er janvier 2021, M. Dirk Drescher a été nommé Vice-Président des Opérations du Groupe X-FAB en remplacement de M. Manfred Riemer qui a pris sa retraite après avoir occupé le poste de Chef des Opérations (COO) au cours des 15 dernières années. M. Dirk Drescher a rejoint le Groupe X-FAB en 2016 en tant que responsable du site de Dresden et, par la suite a occupé les fonctions de CEO de X-FAB France. Commentaires et perspectives du management Rudi De Winter, PDG du Groupe X-FAB s'est exprimé en disant : « C'est formidable de voir un retour en force de la demande et, après cette forte hausse du carnet de commandes, notre première priorité est de satisfaire les besoins de nos clients. Pour le futur, je suis persuadé que X-FAB est bien positionné pour une croissance à venir, même si une certaine dose d'incertitude demeure au sujet de l'économie globale. Nous avons réussi à rationaliser notre structure de coûts au cours des deux dernières années, ce qui nous offre une base solide pour augmenter notre rentabilité. Je suis très enthousiaste quant aux opportunités qui s'offrent à nous dans au secteur médical, plus particulièrement pour les applications de laboratoire sur puce pour des tests et des analyses médicales fiables et à haut débit. La pandémie de COVID-19 a encore accéléré la demande pour de telles applications et, selon les projets en cours, nous nous attendons à ce qu'ils soient un moteur de croissance à long terme pour X-FAB. Nous assistons également à un retour en force de l'activité en provenance du secteur automobile. La progression de l'électrification des voitures contribuera à la croissance du chiffre d'affaires du secteur automobile pour X-FAB, grâce à notre activité de carbure de silicium, aux technologies CMOS à haute tension et à nos capacités d'isolation haute tension sur puce ». Procédures des reviseurs indépendants Le commissaire aux comptes, KPMG Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises BV, représenté par M. Herwig Carmans, a confirmé que les procédures d'audit, qui ont été presque entièrement complétées, n'ont pas révélé d'éléments sujets à ajustements matériels qui auraient nécessité une mention dans ce communiqué de presse sous forme d'information financière consolidée condensée à la date et pour l'année terminant le 31 décembre 2020 dans l'annonce des résultats annuels de X-FAB Silicon Foundries SE. Conférence téléphonique trimestrielle X-FAB Les résultats de X-FAB pour le quatrième trimestre 2020 seront discutés au cours d'une conférence téléphonique qui se tiendra en direct le jeudi 11 février 2021 à 18h30 CET. La conférence téléphonique aura lieu en anglais. Veuillez-vous inscrire avant la conférence en utilisant le lien suivant : http://emea.directeventreg.com/registration/2264108. Une fois inscrit, vous recevrez votre numéro d'appel pour participants, le mot de passe Direct Event et un identifiant unique. Dix minutes avant le début de la conférence, vous devrez utiliser les informations d'accès à la conférence fournies dans le courriel reçu lors de l'inscription. L'enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible du 11 février 2021 à 23h30 CET au 18 février 2021 à 23h30 CET en composant le numéro suivant : +44 (0) 3333009785, ID de la conférence 2264108. Les résultats du 1er trimestre 2021 seront communiqués le 29 avril 2021. À propos de X-FAB X-FAB est le principal groupe de fonderie d'équipements à signaux mixtes/analogues et MEMS fabriquant des plaquettes de silicium pour les secteurs automobile, industriel, médical, grand public, et autres applications. Dans le monde, ses clients profitent des normes de qualité les plus strictes, de l'excellence dans la fabrication et de solutions innovantes grâce aux processus modulaires CMOS de X-FAB pour des nœuds technologiques allant de 1,0 à 0,13 µm, et à ses processus spéciaux BCD, SOI et MEMS à très longue durée de vie. Les circuits analogues-numériques intégrés (CI à signaux mixtes), les capteurs et les systèmes micro électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués dans six usines en Allemagne, en France, en Malaisie et aux USA. X-FAB emploie environ 3.800 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.xfab.com. Contact Presse X-FAB Uta Steinbrecher Relations avec les investisseurs X-FAB Silicon Foundries +49-361-427-6489uta.steinbrecher@xfab.com Informations prospectives Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la liquidité, auxperspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux développements de l'industrie au sein de laquelle nous évoluons. Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumise à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats actuels ou les événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et événements décrits. Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de presse concernant des tendances ou des activités courantes ne doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces tendances ou activités continueront à l'avenir. Nous ne nous engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Vous ne devez pas vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de presse. Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent être modifiées sans préavis. Aucune vérification n'est faite et aucune garantie explicite ou implicite n'est fournie quant à l'impartialité, l'exactitude, le caractère raisonnable ou complet des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas leur accorder une confiance indue. Compte de résultats consolidé condensé en milliers de dollars Trimestre terminé le 31 Déc 2020 non audité Trimestre terminé le 31 Déc 2019 non audité Trimestre terminé le 30 Sept 2020 non audité Exercice fiscal au 31 Déc 2020 non audité Exercice fiscal au 31 Déc 2019 audité Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires in USD in % Chiffre d'affaires in EUR in % Coût des ventes 135.851 66 34 -116.258 113.390 73 26 -117.702 96.085 65 35 -97.233 477.586 68 32 -433.852 506.417 75 25 -479.128 Marge brute 19.593 -4.312 -1.148 43.734 27.290 Marge brute en % Frais de recherche et développement Frais commerciaux et de marketing Frais généraux et administratifs Loyers perçus et dépenses d'immeubles de placement Autres produits et autres charges 14,4 -9.559 -2.077 -8.065 703 3.026 -3,8 -6.615 -2.064 -7.917 168 -1.145 -1,2 -5.462 -1.798 -6.897 765 583 9,2 -26.812 -8.005 -29.610 1.691 4.385 5,4 -28.298 -8.080 -30.728 -129 -3.920 Résultat opérationnel 3.621 -21.886 -13.957 -14.617 -43.865 Produits financiers Charges financières Résultat financier net 43.016 -5.080 37.936 2.943 -2.665 278 4.262 -3.240 1.022 54.187 -22.015 32.172 13.049 -14.102 -1.053 Résultat avant Impôts 41.557 -21.607 -12.935 17.555 -44.918 Impôts -2.486 -298 5 -4.025 -3.622 Résultat net 39.072 -21.906 -12.930 13.530 -48.540 Résultat opérationnel Amortissements 3.621 18.879 -21.886 19.330 -13.957 18.700 -14.617 75.067 -43.865 72.286 EBITDA 22.500 -2.555 4.743 60.450 28.421 Marge d'EBITDA en % 16,6 -2,3 4,9 12,7 5,6 Bénéfice par action à la fin de la période 0,30 -0,17 -0,10 0,10 -0,37 Nombre pondéré d'actions 130.631.921 130.631.921 130.631.921 130.631.921 130.631.921 1,19146 1,10710 1,16732 1,14126 1,11976 Taux de change moyen EUR/USD Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars près, sauf indication contraire. Des différences d'arrondi peuvent se produire. Bilan consolidé condensé en milliers de dollars Exercice fiscal au 31 Déc 2020 non audité Exercice fiscal au 31 Déc 2019 audité ACTIF Actifs non courants Immobilisations corporelles Immeubles de placement Immobilisations incorporelles Investissements non courants Autres actifs non courants Impôts différés 336.848 8.556 4.726 0 68 30.392 368.754 9.128 8.363 736 27.568 33.922 Total des actifs non courants 380.590 448.471 Actifs courants Stocks Clients et comptes rattachés Autres actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 153.711 54.576 38.054 205.867 154.649 55.636 34.429 173.211 Total des actifs courants 452.208 417.925 TOTAL DE L'ACTIF 832.798 866.397 PASSIF Capitaux propres Capital Prime d'émission Réserves et report à nouveau Ecarts de conversion Actions propres 432.745 348.709 -120.660 -690 -770 432.745 348.709 -133.835 -445 -770 Total des capitaux propres - part du groupe 659.334 646.403 Intérêts ne conférant pas de contrôle 344 377 Total des capitaux propres 659.677 646.781 Passifs non courants Emprunts et dettes non courantes Provisions et autres passifs non courants 44.413 4.371 92.389 7.407 Total des passifs non courants 48.784 99.795 Passifs courants Fournisseurs et comptes rattachés Emprunts et dettes courantes Autres dettes courantes 27.882 31.796 64.658 38.327 26.658 54.835 Total des passifs courants 124.336 119.821 TOTAL DU PASSIF 832.798 866.397 État consolidé condensé des flux de trésorerie en milliers de dollars Trimestre terminé le 31 Déc 2020 non audité Trimestre terminé le 31 Déc 2019 non audité Trimestre terminé le 30 Sept 2020 non audité Exercice fiscal au 31 Déc 2020 non audité Exercice fiscal au 31 Déc 2019 audité Résultat avant Impôts Rapprochement du bénéfice net avec des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation Dotation aux amortissements avant effet d'aides et subventions Aides et subventions d'investissement reconnues après amortissement Produits et charges d'intérêts Plus ou moins-value sur cession d'actifs corporels Plus ou moins-value sur cession d'actifs financiers Différences de change & Autres éléments non monétaires (net) Variation du fonds de roulement Diminution/(augmentation) de trésorerie sur comptes clients et rattachés Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres créances et prépaiement Diminution/(augmentation) de trésorerie sur stock Diminution/(augmentation) de trésorerie sur compte fournisseurs Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres dettes Impôts (payés)/reçus 42.348 -21.087 18.879 -850 -1.601 -2.668 0 -34.846 10.319 -3.592 4.824 5.628 4.611 -1.151 187 -21.607 21.283 19.330 -1.551 358 2.195 5 944 9.306 8.191 -3.402 -1.623 8.350 -2.211 -1.394 -13.685 9.974 18.700 -852 348 -270 0 -7.953 1.897 -2.663 4.800 5.928 -7.082 914 -113 17.597 33.536 75.067 -3.453 379 -3.253 -420 -34.783 23.249 362 24.900 936 -10.970 8.020 -645 -44.918 74.076 72.286 -3.750 1.582 2.202 -355 2.111 -12.093 16.169 -16.342 -7.498 -33 -4.389 -2.061 Flux de trésorerie généré par l'activité 31.768 7.587 -1.926 73.736 15.004 Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement Paiements pour investissements corporels et incorporels Paiements pour investissements (autres) Cession d'actifs financiers Acquisition de filiales, flux de trésorerie d'acquisition net Paiements de prêts d'investissement à des parties liées Remboursement de prêts d'investissement à des parties liées Produits de cession d'actifs corporels Intérêts reçus -14.611 0 0 0 -39 40 2.002 459 -15.602 0 0 0 -8 40 415 689 -6.756 0 0 0 -34 40 1.208 436 -38.460 0 1.156 0 -211 193 3.528 1.864 -78.958 -350 0 0 -231 217 454 2.648 Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement -12.149 -14.466 -5.105 -31.929 -76.220 État consolidé condensé des flux de trésorerie - suite en milliers de dollars Trimestre terminé le 31 Déc 2020 non audité Trimestre terminé le 31 Déc 2019 non audité Trimestre terminé le 30 Sept 2020 non audité Exercice fiscal au 31 Déc 2019 audité Exercice fiscal au 31 Déc 2020 non audité Flux de trésorerie lié aux opérations de financement Emission d'emprunts Remboursement d'emprunts Encaissement de contrat de cession bail Paiement des contrats de location financement Encaissement de subventions et aides gouvernementales Intérêts versés Produit brut issu de l'augmentation de capital Coûts directement liés à l'augmentation de capital Paiement de dividende prioritaire Distribution d'intérêts ne conférant pas de contrôle 8.660 -6.232 0 -1.130 0 -1.007 0 0 0 0 0 -12.754 7 -1.399 3.309 -358 0 0 0 -1.000 -266 -7.781 0 -1.390 0 -185 0 0 0 0 17.208 -26.950 0 -5.331 696 -1.635 0 0 0 -12 24.706 -34.667 1.187 -5.485 9.609 -1.551 0 0 0 -1.011 Flux de trésorerie lié aux opérations de financement 291 -12.195 -9.622 -16.024 -7.213 Effet de la variation des cours des devises Augmentation /(diminution) de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture Trésorerie à la clôture 6.295 19.909 179.662 205.867 3.036 -19.075 189.250 173.211 4.679 -16.654 191.636 179.662 6.872 25.783 173.211 205.867 -1.129 -68.428 242.768 173.211 ### Attachments Original document

