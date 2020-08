X-FAB: baisse de 10% du l'activité au second trimestre 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au deuxième trimestre 2020, le fabricant de semi-conducteurs X-Fab a enregistré un chiffre d’affaires de 118,8 millions de dollars, en repli de 10% par rapport au second trimestre 2019. La crise du Covid-19 a affecté l'activité dans les segments de l’automobile et CCC (Consumer, Communication & Computer), principalement du fait que les clients de ces secteurs d’activité ont demandé un report de livraison. L'Ebitda est ressorti à 15,9 millions de dollars, en hausse de 35%, avec une marge de 13,4%La perte nette a été de 5,9 millions dollars, en baisse de 2,2 millions par rapport au 2ème trimestre 2019, et le carnet de commandes a atteint les 99,5 millions de dollars, en recul de 23%.X-Fab anticipe un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre 2020 compris dans un intervalle de 91-97 millions de dollars, avec une marge Ebitda comprise entre 0 et 4 %, à supposer que le taux de change USD/EUR soit de 1,18.