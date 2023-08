X Financial publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023

X Financial a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 1 220,42 millions CNY, contre 824,34 millions CNY il y a un an. Le bénéfice net s'est élevé à 366,29 millions CNY, contre 185,7 millions CNY l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies a été de 15,12 CNY, contre 6,66 CNY il y a un an.

Pour le semestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 2 225,36 millions CNY, contre 1 712,69 millions CNY l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 650,64 millions CNY, contre 325,63 millions CNY l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies a été de 26,82 CNY, contre 11,64 CNY l'année précédente.