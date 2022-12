X1 Entertainment Group Inc. Cesse les activités de Rix.GG Europe Ltd

X1 Entertainment Group Inc. a annoncé qu'il mettait fin aux activités de Rix.GG Europe Ltd, qui détient et exploite sa franchise esports. La société se concentrera sur ses autres actifs, à savoir Shift Media et Tyrus, LLC, y compris ceux de l'industrie des sports électroniques. En tant que telle, la société restera active dans l'industrie des sports électroniques avec un accent stratégique sur la commercialisation de Shift Media, et la croissance continue de Tyrus LLC, mais ne sera plus dans le domaine de la compétition de jeux vidéo par des équipes pour des prix en espèces.

RixGG a actuellement une équipe qui participe à League of Legends : Wild Rift. RixGG ne participera plus à Wild Rift à partir du 9 mars 2022, suite à l'annonce récente de Riot Games de ne plus soutenir les opérations esports de Wild Rift en dehors de l'Asie.