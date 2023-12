Xaar plc se consacre au développement de la technologie numérique à jet d'encre. La société conçoit et fabrique des têtes d'impression qu'elle vend dans le monde entier à des fabricants d'équipements d'origine (OEM) et à des intégrateurs de développeurs utilisateurs (UDI). Ses segments comprennent les têtes d'impression, les systèmes d'impression de produits, l'imagerie numérique et les systèmes d'alimentation en encre. L'unité commerciale des têtes d'impression se concentre sur la conception, la fabrication, le marketing et la vente de têtes d'impression et de produits associés qui sont utilisés dans une variété d'applications, telles que la décoration de carreaux de céramique, le graphisme, la décoration, les textiles, les étiquettes et l'emballage. Les systèmes d'impression de produits concernent l'impression de toutes sortes d'objets industriels et promotionnels tels que les équipements médicaux, les pièces automobiles, les outils, les vêtements, les appareils électroménagers, les équipements sportifs et les jouets. Le segment de l'imagerie numérique se concentre sur les solutions d'imagerie numérique de haute performance, des presses à étiquettes à jet d'encre aux scanners de pathologie numérique. Ses applications comprennent la céramique, le codage et le marquage, le verre, les graphiques et l'étiquetage.

Secteur Matériel informatique