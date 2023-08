(Alliance News) - Les titres suivants sont ceux qui ont le plus progressé et le plus régressé parmi les petites capitalisations du London Main Market ce jeudi.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

----------

Ediston Property Investment Co PLC, en hausse de 4,4% à 66,00 pence, fourchette de 12 mois 57,20p-80,80p. Le fonds d'investissement immobilier axé sur l'immobilier commercial britannique déclare être en discussions avancées avec un acheteur tiers concernant une vente possible du portefeuille immobilier de la société. Ediston déclare qu'il n'y a aucune certitude à l'heure actuelle qu'une vente du portefeuille immobilier de la société aura lieu, ni quant aux conditions finales. Ediston a lancé un examen stratégique en mars. À l'époque, la société avait déclaré qu'elle préférait fusionner avec "une ou plusieurs" autres sociétés de placement immobilier.

----------

TT Electronics PLC, en hausse de 3,5% à 158,00 pence, fourchette de 12 mois 123,40p-212,02p. Le fournisseur d'électronique annonce que le chiffre d'affaires du semestre clos le 30 juin a augmenté à 309,1 millions de livres sterling, contre 269,2 millions de livres sterling un an plus tôt. Le bénéfice avant impôt passe de 5,6 millions de livres sterling à 16 millions de livres sterling. TT augmente son dividende par action de 2,00 pence à 2,15 pence, déclarant que cela reflète la confiance dans les perspectives de l'année complète et les perspectives d'avenir. "Le carnet de commandes du groupe sous-tend nos prévisions de revenus pour l'année entière, et nous restons concentrés sur l'exécution du carnet de commandes, la poursuite d'une forte croissance des bénéfices, l'augmentation significative du flux de trésorerie disponible et la poursuite de la réduction de l'effet de levier d'ici la fin de l'année. Tout en étant conscient du contexte macroéconomique, notre performance au premier semestre, ainsi que la poursuite de la forte dynamique de l'entreprise, renforcent la confiance du conseil d'administration dans la réalisation de ses attentes pour l'ensemble de l'année", a déclaré Richard Tyson, directeur général de l'entreprise.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

----------

Xaar PLC, en baisse de 2,3% à 180,78p, fourchette de 12 mois 140,00p-240,00p. La société spécialisée dans les technologies d'impression à jet d'encre annonce que son chiffre d'affaires pour le semestre clos le 30 juin devrait être de 34,7 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 36,6 millions de livres sterling de l'année précédente. Le bénéfice avant impôt ajusté est "conforme aux attentes de la direction", l'impact de la réorganisation réussie de l'usine étant compensé par la vente prévue de 1,8 million de livres sterling d'actifs de propriété intellectuelle non essentiels. Pour ce qui est de l'avenir, Xaar affirme que les conditions du marché devraient continuer à s'améliorer en Chine au cours du second semestre 2023 et que, couplées à l'augmentation des lancements de produits par les clients, la demande augmentera pour les têtes d'impression Xaar. L'entreprise continue également de s'attendre à des résultats conformes aux attentes, tout en restant vigilante aux conditions macroéconomiques plus générales.

----------

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.