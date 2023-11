(Alliance News) - Les titres suivants sont les principales hausses et baisses parmi les petites capitalisations du marché principal de Londres ce mercredi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

RM PLC, en hausse de 5,3% à 50,42 pence, fourchette de 12 mois 41,00p-94,00p. Le fournisseur de technologie et de ressources pour le secteur de l'éducation a conclu un accord avec son prêteur pour étendre une renonciation inconditionnelle à une clause afin de couvrir un test qui devait avoir lieu jeudi. Cette clause est liée au bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. "La renégociation d'un amendement et d'une extension de sa facilité de prêt, qui arrive à échéance en juillet 2025, est en cours et la société prévoit toujours que la renégociation sera terminée à la fin du premier trimestre 2024", ajoute RM.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Xaar PLC, baisse de 27% à 128,00p, fourchette de 12 mois 124,00p-215,00p. La société de technologie d'impression à jet d'encre estime que le bénéfice avant impôt ajusté pour 2023 se situera entre 2,5 et 3 millions de livres sterling, ce qui est supérieur aux attentes du conseil d'administration. Toutefois, en raison de conditions commerciales "difficiles" au second semestre, le chiffre d'affaires annuel devrait se situer entre 70 et 72 millions de livres sterling, ce qui est inférieur aux 72,8 millions de livres sterling de 2022. L'entreprise s'attend à ce que la baisse de la demande persiste au cours du dernier trimestre de cette année et en 2024, de sorte que le chiffre d'affaires et le bénéfice seront inférieurs aux attentes l'année prochaine. "Avec des retards dans le lancement de certains produits pour les clients, les revenus et les bénéfices ajustés en 2024 seront inférieurs à ceux prévus précédemment", prévient la société.

Halfords Group PLC, baisse de 21% à 180,00 pence, fourchette de 12 mois 164,10 pence-244,80 pence. Le détaillant de produits pour le cyclisme et l'automobile a annoncé des perspectives négatives en même temps que ses résultats semestriels. Halfords déclare que les tendances commerciales ont été "volatiles" au cours du premier semestre qui s'est terminé le 29 septembre. Il a également constaté un "fléchissement dans nos catégories de produits à forte valeur ajoutée" au début du second semestre. Il est "difficile" de prédire si ces tendances vont perdurer, a ajouté l'entreprise. Elle a ajouté que le bénéfice annuel serait probablement pondéré par le second semestre. Les résultats du premier semestre montrent que le chiffre d'affaires a augmenté de 14 % par rapport à l'année précédente, passant de 767,1 millions de livres sterling à 873,5 millions de livres sterling, tandis que le bénéfice avant impôt a augmenté de 3,3 %, passant de 18,7 millions de livres sterling à 19,3 millions de livres sterling. La société a laissé son dividende intérimaire inchangé à 3 pence.

