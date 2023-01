Les actions de Xaar sont en baisse suite à un avertissement concernant l'impact de la Chine sur les activités liées aux têtes d'impression.

(Alliance News) - Les actions de Xaar PLC étaient en baisse jeudi, alors que la société a émis un avertissement concernant l'impact de l'incertitude en Chine sur son activité de têtes d'impression.

Les actions du fabricant de jet d'encre industriel basé à Cambridge, en Angleterre, étaient en baisse de 12% à 177,25 pence chacune à Londres jeudi vers midi.

Xaar a déclaré s'attendre à ce que le chiffre d'affaires en 2022 soit d'environ 74 millions de livres sterling, contre 59,3 millions de livres sterling un an plus tôt. Cela représente une croissance de 24 % en glissement annuel, grâce à une combinaison de croissance organique et d'acquisitions.

La société a ajouté qu'elle s'attend à dégager un bénéfice ajusté conforme aux prévisions pour l'année. En 2021, Xaar a déclaré une perte avant impôts ajustée de 571 000 GBP.

Entre-temps, la trésorerie nette au 31 décembre 2022 est tombée à 8,6 millions de GBP, contre 25,2 millions de GBP un an plus tôt.

La société a fait remarquer que la réorganisation de son usine a commencé en décembre et qu'elle progresse bien et qu'elle devrait être terminée d'ici mars. Elle a expliqué que le projet devrait permettre d'accroître l'efficacité, de réduire la consommation d'énergie et de diminuer les coûts.

Elle a ajouté que l'intégration des récentes acquisitions, FFEI Ltd et Megnajet Ltd, s'est déroulée avec succès et qu'elles contribuent toutes deux "positivement" aux résultats.

Xaar a acheté FFEI, un intégrateur et fabricant de systèmes industriels à jet d'encre numérique et de technologie numérique des sciences de la vie, en juillet 2021. Elle a ensuite acheté la société de gestion d'encre industrielle Megnajet en mars 2022.

Cependant, Xaar a déclaré que le volume des ventes dans son activité de têtes d'impression continue d'être affecté par l'incertitude en Chine, qui devrait se poursuivre à court terme avec l'augmentation des cas de Covid. Elle a ajouté qu'il n'est pas encore clair quand les niveaux normaux d'activité reviendront.

Le directeur général John Mills a déclaré : "Nous prévoyons une forte croissance rentable du chiffre d'affaires et l'étape importante de l'atteinte de la rentabilité sur l'ensemble de l'année, ce qui représente un grand progrès par rapport à notre plan et nous restons bien positionnés pour que l'entreprise réalise son potentiel passionnant."

Par Sophie Rose, journaliste d'Alliance News

