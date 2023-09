XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (la fiducie) est une société d'investissement diversifiée à capital fixe. L'objectif de placement de la Fiducie est de rechercher un rendement total en mettant l'accent sur la génération de revenus à travers plusieurs étapes du cycle de crédit. Elle cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant dans un portefeuille d'opportunités principalement sur les marchés du crédit privé. Dans des conditions de marché normales, la fiducie investit au moins 80 % de ses actifs gérés dans des instruments de crédit à taux variable et d'autres investissements de crédit structuré. Ses investissements comprennent des investissements de crédit structuré, notamment des titres de créance et des titres subordonnés de type CLO (Collateralized Loan Obligation) ; des investissements de crédit d'entreprise traditionnels, notamment des prêts à effet de levier et des obligations à haut rendement ; des investissements de crédit opportunistes, notamment des situations de crédit stressées et en difficulté ; des investissements de crédit long/short et d'autres instruments liés au crédit. Son conseiller en investissement est XA Investments LLC.