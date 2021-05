L'Institut français du cancer et XBiotech unissent leurs forces pour mener une étude clinique adaptative multicentrique innovante de phase II/III portant sur le nouveau médicament de XBiotech contre le cancer colorectal

AUSTIN, Texas, 04 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech (NASDAQ : XBIT) a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord pour fournir son nouveau médicament anticancéreux XB20-01 à l'INSERM, et sa Fédération Francophone de Cancérologie Digestive, une organisation française qui soutient l'innovation de premier plan dans le traitement du cancer colorectal.



Le cancer colorectal est l'une des formes de cancer les plus courantes en Europe et aux États-Unis, avec près de 150 000 nouveaux cas et 53 000 décès attendus aux États-Unis rien qu'en 2021. Le régime de chimiothérapie actuel fait appel à une combinaison trifluridine/tipiracil, des médicaments qui interfèrent avec le matériel génétique des cellules dans le but de détruire les tumeurs. Cependant, l'inflammation et la toxicité de la chimiothérapie ne sont compensées que par des taux de réponse modestes et des résultats loin d'être idéaux. Ainsi, il existe un besoin médical non satisfait significatif pour ce groupe de patients atteints du cancer colorectal. Le nouveau médicament candidat XB20-01 de XBiotech cible un processus inflammatoire potentiellement impliqué dans la croissance et la propagation du cancer colorectal ; et le nouveau médicament peut également bloquer l'inflammation causée par la chimiothérapie, réduisant potentiellement les effets secondaires et améliorant l'effet de celle-ci.

Le président et chercheur principal de l'étude clinique multicentrique est le Dr François Ghiringhelli M.D. Ph.D, directeur de l'INSERM, et professeur d'oncologie à l'Institut GIMI Genomic and Immunotherapy Medical Institute de l'Université de Bourgogne. Le Dr Ghiringhelli, chercheur mondial de premier plan dans le domaine du cancer colorectal, a conçu cette étude qui comprend une analyse intermédiaire innovante afin d'évaluer l'amélioration de la survie globale. Si les patients recevant XB20-01 présentent une amélioration prédéterminée de la survie par rapport au groupe traité avec le placebo, l'étude randomisée sera étendue pour recruter une partie de phase III avec la survie globale comme résultat principal.

Le professeur Ghiringhelli, également directeur du prestigieux centre INSERM et chef d'une division spécialisée dans « le cancer et la réponse immunitaire adaptative », a commenté : « Il s'agit d'un essai clinique véritablement passionnant, accordé par l'Institut national du cancer, pour une maladie très fréquente et dévastatrice. Actuellement, très peu de médicaments donnent des résultats prometteurs pour ces patients. En cas de réussite, cet essai pourrait révolutionner la pratique. »

John Simard, PDG de XBiotech, a déclaré : « Nous sommes honorés de pouvoir fournir notre nouveau médicament candidat à l'INSERM, une institution qui établit une norme mondiale en matière d'implication du public dans la promotion de l'innovation en médecine. François a développé une brillante conception d'étude que nous sommes très heureux de soutenir. »

Les agents de chimiothérapie cytotoxique entraînent une toxicité systémique, qui est considérée comme la contrepartie d'une potentielle activité antitumorale. La toxicité est d'une importance clinique aiguë, mais les conséquences des réactions inflammatoires induites par les agents cytotoxiques peuvent également avoir un impact plus profond, favorisant la croissance tumorale et compromettant l'efficacité et la durabilité du traitement lui-même. Les agents cytotoxiques régulent à la hausse les voies inflammatoires, avec notamment une activation des leucocytes, de l'endothélium vasculaire et des cellules stromales du micro-environnement tumoral. On pense que l'IL-1a joue un rôle clé dans les voies inflammatoires pro-tumorales et liées à la tumeur.

Le nouveau médicament XB20-01 de XBiotech est un anticorps naturel qui neutralise fortement l'IL-1a et constitue donc une approche sûre et prometteuse pour bloquer l'inflammation qui se produit avec les chimiothérapies et tumeurs malignes avancées. Non maîtrisée, l'IL-1a peut stimuler l'angiogenèse, amplifiant l'approvisionnement de la tumeur en sang et en nutriments ; l'IL-1a peut également avoir pour action de recruter dans la tumeur des leucocytes indésirables (comme des cellules myéloïdes suppressives), ce qui peut supprimer la capacité du système immunitaire du corps à combattre la tumeur ; et, systématiquement, l'IL-1a peut faciliter le dysfonctionnement métabolique, et provoquer fatigue, anorexie et anxiété chez les patients atteints de cancer. L'IL-1a est donc une cible unique pour traiter l'inflammation paranéoplasique, le nouveau traitement médicamenteux de XBiotech est prometteur pour un large éventail de cancers.

Les anticorps True Human™ de XBiotech sont dérivés, sans modification, d'individus qui possèdent une immunité naturelle contre certaines maladies. Grâce aux programmes cliniques et de recherche portant sur plusieurs domaines pathologiques, les anticorps True Human de XBiotech ont la capacité de tirer parti de l’immunité naturelle du corps pour lutter contre la maladie avec une innocuité, une efficacité et une tolérance accrues.

XBiotech est une société mondiale spécialisée dans les biosciences totalement intégrée, dédiée à la découverte, au développement et à la commercialisation d'anticorps thérapeutiques basés sur sa technologie exclusive True Human™. XBiotech fait actuellement progresser un solide pipeline de thérapies d'anticorps en vue de redéfinir les normes de soins en oncologie, en affections inflammatoires et en maladies infectieuses. Avec son siège social à Austin, au Texas, XBiotech dirige également le développement de technologies de fabrication biotechnologique innovantes conçues pour produire de manière plus rapide, rentable et flexible de nouvelles thérapies dont les patients du monde entier ont urgemment besoin. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.xbiotech.com .

