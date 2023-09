AUSTIN, Texas, 27 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ : XBIT) annonce qu'Hutrukin est en cours de développement par XBiotech en tant que traitement révolutionnaire pour la réduction des lésions cérébrales après un accident vasculaire cérébral (AVC). Le dernier sujet a été recruté dans l'étude clinique de phase I, contrôlée par placebo, ouverte et randomisée, avec escalade de la dose. XBiotech a découvert, fabrique et mène actuellement cette étude clinique sur Hutrukin.



L'objectif principal de l'étude de phase I est d'évaluer l'innocuité et la pharmacocinétique d'Hutrukin chez des volontaires en bonne santé. L'escalade séquentielle de la dose a été menée avec trois cohortes comptant chacune huit sujets, chaque patient recevant une seule perfusion intraveineuse, soit d'un placebo, soit d'Hutrukin.

Hutrukin est un médicament candidat développé pour réduire les lésions cérébrales suite à un AVC ischémique. À l'échelle mondiale, une personne sur quatre de plus de 25 ans sera victime d'un AVC, la première cause d'invalidité et la deuxième cause de décès dans le monde. Un AVC ischémique se produit lorsqu'un caillot de sang obstrue un vaisseau sanguin qui apporte du sang au cerveau. Le blocage de l'afflux de sang vers le cerveau résulte en des lésions cérébrales, la perte de fonction cérébrale ou la mort.

Le traitement d'urgence pour un accident vasculaire cérébral comprend des médicaments « anti-caillots » ou des cathéters mécaniques permettant de rouvrir les artères, les deux solutions étant associées à un phénomène du nom de lésion de reperfusion. La lésion de reperfusion constitue l'endommagement causé à des tissus cérébraux auparavant sains, après le retrait d'un caillot de l'artère et le rétablissement de l'apport sanguin vers le tissu cérébral sain, mais hypoxique. On pense que cet endommagement secondaire est le résultat d'une réponse inflammatoire provenant du retour des cellules sanguines vers la région du cerveau précédemment privée de sang et d'oxygène (à savoir le tissu cérébral hypoxique).

Lorsqu'il est administré immédiatement avant les procédures d'ouverture des artères, Hutrukin peut réduire les endommagements inflammatoires associés à la reperfusion. Il n'existe actuellement aucun médicament ou traitement permettant de réduire ou de prévenir la lésion de reperfusion. Hutrukin représente potentiellement un progrès majeur et unique pour les victimes d'AVC.

À propos des anticorps thérapeutiques True Human™

Les anticorps True Human™ de XBiotech sont dérivés, sans modification, de personnes possédant une immunité naturelle à certaines maladies. En exploitant l'immunité naturelle du corps pour guérir une maladie, les anticorps True Human™ ont le potentiel de révolutionner la médecine.

À propos de XBiotech

XBiotech joue un rôle de pionnier dans le développement de traitements innovants dérivés de l'immunité naturelle humaine. XBiotech a découvert des outils d'ingénierie génétique qui ont permis d'identifier les anticorps rares présents dans le sang de donneurs humains, et a bâti un pipeline de traitements à base d'anticorps, y compris une thérapie candidate pouvant révolutionner le traitement de l'arthrite. Basée à Austin, au Texas, XBiotech est aussi un leader de l'innovation dans la technologie de biofabrication. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.xbiotech.com .

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

