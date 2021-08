XBiotech annonce l'arrivée du Dr Mark Ziats, M.D. Ph.D., au poste de directeur médical

AUSTIN, Texas, 30 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ : XBIT) (« XBiotech ») a annoncé aujourd'hui l'arrivée de Mark Ziats, M.D. Ph.D., au poste de directeur médical. Le Dr Ziats participera au développement et à la gestion d'un portefeuille clinique diversifié pour les médicaments candidats de la société. La société développe de nouveaux médicaments, y compris ceux destinés au traitement des maladies cardiovasculaires, du cancer, de l'arthrite et des maladies infectieuses. Le Dr Ziats travaillera avec une équipe multidisciplinaire, comprenant des leaders d'opinion clés dans les domaines médicaux respectifs, afin de faciliter le développement clinique des médicaments candidats de la société dans tous les domaines.



Le Dr Ziats a reçu sa formation médicale au Texas, auprès du Baylor College of Medicine à Houston ; il a obtenu son doctorat en génétique de l'université de Cambridge, en Angleterre, dans le cadre du NIH-Cambridge Biomedical Scholars Program ; et il a terminé sa résidence en médecine interne à l'université du Michigan. Mark Ziats est certifié par l'American Board of Internal Medicine, il a pratiqué la médecine hospitalière générale et les soins de santé post-aigus et a occupé le poste de professeur adjoint d'enseignement clinique à la School of Medicine Greenville de l'université de Caroline du Sud. Le Dr Ziats a rédigé des publications sur ses recherches dans les domaines du neurodéveloppement, de la génétique clinique et des voies de signalisation immunitaire.

John Simard, PDG de XBiotech, a déclaré : « Je suis heureux d'accueillir le Dr Ziats chez XBiotech. Son intelligence et son énergie renforceront XBiotech et notre programme clinique. La poursuite de la mission extraordinaire de la société, qui consiste à utiliser les anticorps naturels du corps humain pour traiter la maladie, est sans aucun doute digne de ses talents. »

Mark Ziats a commenté : « Je suis très heureux de rejoindre l'équipe de XBiotech, car elle a déjà démontré l'impact que les traitements à base d'anticorps True Human peuvent avoir. Je pense que cette technologie importante et nouvelle peut être développée davantage afin d'améliorer la vie de nombreux patients dans un large éventail d'affections. »

À propos des anticorps thérapeutiques True Human™

Les anticorps True Human™ de XBiotech sont dérivés, sans modification, d'individus qui possèdent une immunité naturelle contre certaines maladies. Grâce aux programmes cliniques et de recherche portant sur plusieurs domaines pathologiques, les anticorps True Human™ de XBiotech ont la capacité de tirer parti de l'immunité naturelle du corps pour lutter contre la maladie avec une innocuité, une efficacité et une tolérance accrues.

À propos de XBiotech

XBiotech est une société mondiale de biosciences totalement intégrée, dédiée à la découverte, au développement et à la commercialisation d'anticorps thérapeutiques basés sur sa technologie exclusive True Human™. XBiotech fait actuellement progresser un solide pipeline de thérapies d'anticorps en vue de redéfinir les normes de soins en oncologie, en affections inflammatoires et en maladies infectieuses. Avec son siège social à Austin, au Texas, XBiotech dirige également le développement de technologies de fabrication biotechnologique innovantes conçues pour produire de manière plus rapide, rentable et flexible des thérapies dont les patients du monde entier ont urgemment besoin. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.xbiotech.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, notamment des déclarations relatives aux convictions et aux attentes de la direction, qui impliquent d'importants risques et incertitudes. Dans certains cas, il est possible d'identifier des déclarations prospectives par le biais de termes comme « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « s'attend à », « prévoit », « envisage », « anticipe », « croit », « estime », « prédit », « projette », « a l'intention de » ou « continue », ou de la forme négative de ces termes, ou de toute autre terminologie comparable, même si toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces termes d'identification. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et incertitudes inhérents à la prévision de résultats et conditions futurs, qui pourraient entraîner une différence substantielle entre lesdites déclarations et les résultats réels de l'entreprise. Ces risques et incertitudes sont soumis aux informations fournies dans la section « Risk Factors » (Facteurs de risque) de certains de nos dépôts auprès de la SEC. Les déclarations prospectives ne constituent pas des garanties des performances futures, et nos résultats d'exploitation, notre situation financière et nos liquidités réels, ainsi que le développement du secteur dans lequel nous exerçons nos activités, peuvent différer considérablement des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives que nous faisons dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date de celui-ci. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour nos déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements à venir ou autrement, après la date du présent communiqué de presse.

