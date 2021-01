XBiotech annonce le Comité consultatif médical sur les maladies cérébrovasculaires et le développement de nouveaux traitements relatifs aux accidents vasculaires cérébraux

AUSTIN, Texas, 20 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ : XBIT) a annoncé aujourd'hui la première réunion de son Comité consultatif médical sur les maladies cérébrovasculaires (CMAB). Le CMAB est composé de leaders d'opinion clés spécialisés dans les maladies cérébrovasculaires, y compris les accidents vasculaires cérébraux (AVC) ischémiques, qui sont la troisième cause de décès et la deuxième cause d'invalidité au monde. Le CMAB est présidé par Clay Johnston, M.D., Ph.D., doyen de la Dell Medical School, et vice-président en charge des Affaires médicales de l'université du Texas, à Austin. Les membres du comité comprennent Greg Albers, M.D., directeur du Stanford University Stroke Center, et Brett Cucchiara, M.D., directeur du laboratoire d'échographie neurovasculaire de l'université de Pennsylvanie.



Le CMAB fournit des conseils médicaux et cliniques d'experts pour le nouveau traitement candidat par anticorps True Human™ anti-inflammatoire et neuroprotecteur de XBiotech pour le traitement des AVC. Le Dr Clay Johnston a commenté : « Bien que nous ayons accompli un excellent travail en augmentant la reperfusion après un AVC, nous n'avons pas réussi à traiter les lésions en aval qui se produisent presque toujours. L'inflammation est un élément clé de ces lésions, et le blocage de l'IL-1⍺ présente un réel potentiel d'amélioration des résultats pour les patients. Une fois de plus, je me réjouis du potentiel d'un agent neuroprotecteur. »

En collaboration avec le CMAB, la société estime qu'elle a le potentiel de fournir des traitements par anticorps révolutionnaires aux patients, qui aideront à réduire l'impact des AVC et à améliorer la récupération des victimes d'accidents vasculaires cérébraux. Actuellement, aucun traitement neuroprotecteur n'a été approuvé pour les effets nocifs des lésions de reperfusion, ce qui représente un besoin médical considérable non satisfait.

John Simard, président-directeur général de XBiotech, a commenté : « Je suis vraiment honoré d'avoir le soutien de ces éminents experts médicaux aidant XBiotech à développer un anticorps True Human qui, selon nous, présente un potentiel sans précédent en tant que neuroprotecteur pour les patients souffrant d'AVC ischémiques. Nous prévoyons d'accélérer le développement clinique de ce nouveau médicament unique. »

Le Comité consultatif médical sur les maladies cérébrovasculaires de XBiotech comprend :

Clay Johnston M.D., Ph.D., qui est actuellement le premier doyen de la Dell Medical School de l'université du Texas à Austin. En tant que neurologue spécialisé dans les soins et la recherche sur les AVC, il a publié beaucoup d'articles dans le domaine de la prévention et du traitement des accidents vasculaires cérébraux et des accidents ischémiques transitoires. Il a dirigé plusieurs grandes études de cohorte et trois essais randomisés multicentriques internationaux. Le Dr Johnston est diplômé de l'Amherst College et de la Harvard Medical School. Il a ensuite obtenu son doctorat en épidémiologie à l'université de Californie, à Berkeley, et était résident en neurologie à l'UCSF, où il a suivi une formation en neurologie vasculaire. Le Dr Johnston a reçu des distinctions nationales pour ses recherches et a été élu à l'Académie nationale de médecine en 2019.

Greg W. Albers, M.D., neurologue vasculaire et des AVC, qui occupe actuellement le poste de directeur du Stanford Stroke Center au Stanford Medical Center. Le Dr Albers est professeur à la Coyote Foundation et professeur, à titre gracieux, de neurochirurgie et de sciences neurologiques à l'université de Stanford. Le principal objectif de recherche du Dr Albers porte sur le diagnostic, la gestion et la prévention des AVC ischémiques. Chercheur prolifique et distingué, il a rédigé plus de 450 articles sur des sujets liés aux maladies cérébrovasculaires dans des revues à comité de lecture.

Brett L. Cucchiara, M.D., professeur de neurologie et directeur du laboratoire d'échographie neurovasculaire de l'université de Pennsylvanie. Il se spécialise dans les maladies cérébrovasculaires et possède une vaste expérience en essais cliniques sur les AVC et en recherche sur les biomarqueurs. Le Dr Cucchiara est membre du Conseil américain de psychiatrie et de neurologie.



La reperfusion cérébrale, ou ouverture de l'artère obstruée, est la pierre angulaire du traitement d'urgence des AVC ischémiques. Cependant, l'ouverture d'une artère obstruée est associée à une induction rapide de l'inflammation où l'apport sanguin qui est renvoyé en aval de l'artère obstruée commence à recirculer dans le cerveau. Les lésions cérébrales causées par l'inflammation peuvent être dévastatrices. Il n'existe actuellement aucun médicament approuvé pour réduire les lésions causées par la reperfusion. XBiotech avait précédemment annoncé une publication , concernant les modèles animaux d'accident vasculaire cérébral, qui décrivait une réduction significative des lésions cérébrales lorsqu'un anticorps neutralisant l'IL-1⍺ était utilisé pour inhiber l'inflammation avant de débloquer l'artère obstruée.

Le 30 décembre 2019, XBiotech a vendu un anticorps anti-inflammatoire True Human™ dans le cadre d'une transaction de 1,35 milliard de dollars. La société a depuis travaillé sans relâche pour apporter une nouvelle gamme de traitements anti-inflammatoires True Human™ à la clinique en 2021. XBiotech développe à présent un nouveau traitement par anticorps True Human™ qui neutralise l'interleukine-1 alpha (IL-1⍺) en tant que neuroprotecteur. L'IL-1⍺ est un déclencheur de l'apparition de l'inflammation. Lorsque l'inflammation est dérégulée, ou dans des situations de lésions aiguës, comme celle qui survient après la reperfusion (la reprise du flux sanguin après le déblocage d'une artère), l'IL-1⍺ amplifie l'inflammation, ce qui entraîne une aggravation de la lésion.

À propos de XBiotech

XBiotech est une société biopharmaceutique mondiale totalement intégrée, qui se consacre à la découverte, au développement et à la commercialisation d'anticorps thérapeutiques. XBiotech développe actuellement un portefeuille de thérapies en utilisant les anticorps naturels des patients immunisés contre certaines maladies. L'utilisation de l'immunité humaine naturelle comme source de nouveaux médicaments permet de redéfinir les normes de soins pour un large éventail de maladies.

Le 30 décembre 2019, XBiotech a commercialisé un anticorps True Human™ bloquant l'IL-1⍺ qui a été utilisé avec succès dans plusieurs essais cliniques. La vente de l'anticorps a généré 750 millions de dollars payés au comptant et jusqu'à 600 millions de dollars en paiements échelonnés potentiels. La société a conservé le droit de poursuivre le développement des anticorps True Human™ ciblant l'IL-1⍺ pour tous les domaines de la médecine autres que la dermatologie. Alors que la société se concentrait auparavant sur un unique anticorps True Human™ ciblant l'IL-1⍺, elle prévoit maintenant de développer plusieurs produits candidats, qui cibleront l'IL-1⍺ dans des domaines médicaux spécifiques.

Outre la commercialisation récente de son anticorps anti-IL-1⍺, XBiotech dispose maintenant d'autres sources de revenu. Le 1er janvier 2020, XBiotech a commencé à utiliser sa technologie de fabrication brevetée afin de produire un médicament clinique pour une société pharmaceutique de premier plan dans le cadre d'un accord d'approvisionnement de deux ans. En outre, XBiotech assure des opérations de recherche sous contrat dans le cadre d'essais cliniques en vue de mener deux grandes études cliniques de phase II en double aveugle et contrôlées par placebo. La puissance financière générée par ses opérations commerciales et contractuelles permet à XBiotech d'étendre à la fois le développement de produits anti-IL-1⍺ et ses programmes ciblant les maladies infectieuses.

Pour accélérer le développement de son portefeuille, la société étend son centre de recherche et de fabrication existant, et prévoit de construire un nouveau centre de recherche et développement de près de 3 000 m2 dédié aux maladies infectieuses sur son site de 19 hectares à Austin, au Texas, qui est pleinement détenu par la société. L'agrandissement et le nouveau bâtiment s'ajouteront à l'actuelle installation personnalisée de R&D et de fabrication combinée de plus de 3 000 m2 qui existe déjà sur le campus. XBiotech possède un campus de 19 hectares, et toutes les structures qui s'y trouvent, sans endettement et envisage de nouvelles extensions des installations. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.xbiotech.com .

À propos des anticorps thérapeutiques True Human™

Les anticorps True Human™ de XBiotech sont les seuls anticorps disponibles dérivés, sans modification, d'individus qui possèdent une immunité naturelle contre certaines maladies. (Contrairement à tous les anticorps disponibles dans le commerce « humanisés » ou « entièrement humains », les anticorps True Human™ de XBiotech proviennent directement de la réponse immunitaire humaine naturelle à des maladies spécifiques, sans modification, et ont ainsi montré ne pas provoquer d'immunogénicité.) Grâce à des programmes cliniques et de recherche portant sur plusieurs domaines pathologiques, les anticorps True Human de XBiotech ont la capacité de tirer parti de l'immunité naturelle du corps pour lutter contre la maladie avec une innocuité, une efficacité et une tolérance accrues.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, notamment des déclarations relatives aux convictions et aux attentes de la direction, qui impliquent d'importants risques et incertitudes. Dans certains cas, il est possible d'identifier des déclarations prospectives par le biais de termes comme « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « s'attend à », « prévoit », « envisage », « anticipe », « croit », « estime », « prédit », « projette », « a l'intention de » ou « continue », ou de la forme négative de ces termes, ou de toute autre terminologie comparable, même si toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces termes d'identification. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et incertitudes inhérents à la prévision de résultats et conditions futurs, qui pourraient entraîner une différence substantielle entre lesdites déclarations et les résultats réels de l'entreprise. Ces risques et incertitudes sont soumis aux informations fournies dans la section « Facteurs de risque » de certains de nos dépôts auprès de la SEC. Les déclarations prospectives ne constituent pas des garanties des performances futures, et nos résultats d'exploitation, notre situation financière et nos liquidités réels, ainsi que le développement du secteur dans lequel nous exerçons nos activités, peuvent différer considérablement des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives que nous faisons dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date de celui-ci. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour nos déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements à venir ou autrement, après la date du présent communiqué de presse.

