XBiotech annonce le recrutement du premier patient dans l'essai clinique évaluant XB2001 pour le traitement du cancer du pancréas

AUSTIN, Texas, 23 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ : XBIT) a recruté le premier patient dans son étude 1-BETTER, une étude clinique randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo visant à évaluer XB2001 dans une chimiothérapie combinée pour le traitement du cancer du pancréas.



Le nouvel agent anti-cancer de XBiotech, XB2001, est en cours d'évaluation en combinaison avec les régimes de chimiothérapie ONIVYDE + 5-FU/LV. L'innocuité et la tolérabilité du régime, ainsi que la survie sans progression, la survie globale et le délai d'échec du traitement, seront évalués dans l'étude.

XB2001 bloque les voies d'inflammation activées par les tumeurs qui aident celles-ci à se vasculariser, se propager et causant des dommages collatéraux aux tissus sains. En utilisant XB2001 pour bloquer l'inflammation dans le cancer du pancréas, les chercheurs espèrent également observer une réduction des effets indésirables graves et des hospitalisations des sujets. De plus, les effets anti-inflammatoires de XB2001 peuvent rendre la chimiothérapie plus efficace et moins toxique.

L'étude examine également un nouveau critère d'évaluation clinique que XBiotech appelle la « réponse aux bénéfices cliniques », impliquant une évaluation radiologique de la masse musculaire et des mesures rapportées par le patient en termes de douleur, de fatigue et d'appétit. Dans des études cliniques antérieures chez des patients atteints d'un cancer avancé, XBiotech a découvert que les sujets présentant une masse musculaire préservée et une stabilisation ou une amélioration de ces symptômes avaient considérablement amélioré leur survie globale. La société a précédemment validé ce critère d'évaluation dans une étude de phase III chez des patients atteints d'un cancer colorectal et va maintenant explorer ce critère d'évaluation avec son nouveau médicament dans le cancer du pancréas.

L'étude en cours commencera avec une partie de phase 1 pour établir l'innocuité, la tolérabilité et le dosage de XB2001 en combinaison avec ONIVYDE+5-FU/LV. La partie de phase I servira à établir une dose recommandée de phase 2, qui impliquera le recrutement de 60 patients randomisés qui recevront soit placebo+ONIVYDE+5-FU/LV soit XB2001+ONIVYDE+5-FU/LV pendant jusqu'à 12 cycles.

Le Dr Carl Gray, chercheur principal de Community Cancer Trials of Utah, site de recrutement du premier patient, a commenté : « Le cancer du pancréas reste une forme de cancer agressive et difficile à traiter. Si nous pouvons utiliser XB2001 pour améliorer les résultats et accroître la tolérabilité de la chimiothérapie, ce serait une avancée palpitante. »

John Simard, président-directeur général de XBiotech, a déclaré : « La chimiothérapie et les réponses inflammatoires chroniques et aiguës paranéoplasiques jouent un rôle clé dans la progression tumorale et sont une cause de morbidité significative avec la chimiothérapie. Il n'existe actuellement aucun traitement approuvé pour cibler spécifiquement cet aspect fondamental de la biologie tumorale ou ces effets de la chimiothérapie. »

À propos des anticorps thérapeutiques True Human™

Les anticorps True Human™ de XBiotech sont dérivés, sans modification, d'individus qui possèdent une immunité naturelle contre certaines maladies. XBiotech mène des programmes de découverte et de développement clinique dans plusieurs domaines pathologiques. Les anticorps True Human™ de XBiotech ont la capacité de tirer parti de l'immunité naturelle du corps pour lutter contre la maladie avec une innocuité, une efficacité et une tolérance accrues.

À propos de XBiotech

XBiotech est une société mondiale de biosciences totalement intégrée, dédiée à la découverte, au développement et à la commercialisation d'anticorps thérapeutiques basés sur sa technologie exclusive True Human™. XBiotech fait actuellement progresser un solide pipeline de thérapies d'anticorps en vue de redéfinir les normes de soins en oncologie, en affections inflammatoires et en maladies infectieuses. Avec son siège social à Austin, au Texas, XBiotech dirige également le développement de technologies de fabrication biotechnologique innovantes conçues pour produire de manière plus rapide, rentable et flexible de nouvelles thérapies dont les patients du monde entier ont urgemment besoin. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.xbiotech.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, notamment des déclarations relatives aux convictions et aux attentes de la direction, qui impliquent d'importants risques et incertitudes. Dans certains cas, il est possible d'identifier des déclarations prospectives par le biais de termes comme « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « s'attend à », « prévoit », « envisage », « anticipe », « croit », « estime », « prédit », « projette », « a l'intention de » ou « continue », ou de la forme négative de ces termes, ou de toute autre terminologie comparable, même si toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces termes d'identification. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et incertitudes inhérents à la prévision de résultats et conditions futurs, qui pourraient entraîner une différence substantielle entre lesdites déclarations et les résultats réels de l'entreprise. Ces risques et incertitudes sont soumis aux informations fournies dans la section « Facteurs de risque » de certains de nos dépôts auprès de la SEC. Les déclarations prospectives ne constituent pas des garanties des performances futures, et nos résultats d'exploitation, notre situation financière et nos liquidités réels, ainsi que le développement du secteur dans lequel nous exerçons nos activités, peuvent différer considérablement des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives que nous faisons dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date de celui-ci. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour nos déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements à venir ou autrement, après la date du présent communiqué de presse.

