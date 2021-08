XBiotech annonce le versement de dividende aux détenteurs d'actions ordinaires

AUSTIN, Texas, 06 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ : XBIT) (« XBiotech ») a terminé le paiement aux détenteurs de ses actions ordinaires d'un dividende précédemment annoncé d'un montant de 75 000 000,00 USD. En se basant sur le nombre d'actions ordinaires émises et en circulation à la date d'enregistrement du dividende, chacun de ces détenteurs a reçu 2,47 USD par action le 23 juillet 2021.



Au cours des 18 derniers mois, la solidité du bilan de XBiotech a permis à la société de verser environ 495 millions USD en espèces aux actionnaires par le biais du rachat d'actions et de la distribution des dividendes. La solidité financière de la société est due au développement réussi d'un pipeline de candidats anticorps True Human™.

John Simard a déclaré : « XBiotech a été heureuse de pouvoir récompenser ses actionnaires avec un dividende de 2,47 USD par action. Notre capacité à continuer de fournir des opportunités aux actionnaires de monétiser les actions de XBiotech reflète la force de notre approche fondamentale de notre industrie. Elle commence par une stratégie visionnaire visant à créer un pipeline de médicaments à partir de l'immunité humaine naturelle qui offre un éventail de traitements candidats exceptionnels. La technologie de fabrication exclusive développée chez XBiotech a réduit nos dépenses en capital nécessaires à la production de médicaments, nous permettant de construire une infrastructure de développement de médicaments sans dette. L'intégration des opérations cliniques nous a permis de mener nos propres essais cliniques, de tester nos thérapies révolutionnaires, pour une fraction du coût de l'approche industrielle standard, qui implique l'utilisation d'entrepreneurs de recherche clinique coûteux. Enfin, grâce à notre technologie de fabrication et à nos opérations cliniques, nous avons généré des revenus contractuels qui ont largement compensé les coûts d'exploitation au cours des deux dernières années. En résumé, nous avons maintenu le cap avec notre science et repoussé les limites des pratiques de l'industrie pour développer des thérapies révolutionnaires, réduire les coûts et créer des rendements pour nos actionnaires. Nous n'avons jamais été plus ravis de notre pipeline et des opportunités qui s'offrent à nous aujourd'hui. «



À propos des anticorps thérapeutiques True Human™

Les anticorps True Human™ de XBiotech sont dérivés, sans modification, d'individus qui possèdent une immunité naturelle contre certaines maladies. Grâce à des programmes cliniques et de découverte portant sur plusieurs domaines pathologiques, les anticorps True Human™ de XBiotech ont le potentiel de tirer parti de l'immunité naturelle du corps pour lutter contre la maladie avec une innocuité, une efficacité et une tolérance accrues.



À propos de XBiotech

XBiotech est une société mondiale de biosciences entièrement intégrée, dédiée à la découverte, au développement et à la commercialisation d'anticorps thérapeutiques basés sur sa technologie exclusive True Human™. XBiotech fait actuellement progresser un solide pipeline de thérapies d'anticorps en vue de redéfinir les normes de soins en oncologie, en affections inflammatoires et en maladies infectieuses. Avec son siège social à Austin, au Texas, XBiotech dirige également le développement de technologies de fabrication biotechnologique innovantes conçues pour produire de manière plus rapide, rentable et flexible des thérapies dont les patients du monde entier ont urgemment besoin. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.xbiotech.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, notamment des déclarations relatives aux convictions et aux attentes de la direction, qui impliquent d'importants risques et incertitudes. Dans certains cas, il est possible d'identifier des déclarations prospectives par le biais de termes comme « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « s'attend à », « prévoit », « envisage », « anticipe », « croit », « estime », « prédit », « projette », « a l'intention de » ou « continue », ou de la forme négative de ces termes, ou de toute autre terminologie comparable, même si toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces termes d'identification. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et incertitudes inhérents à la prévision de résultats et conditions futurs, qui pourraient entraîner une différence substantielle entre lesdites déclarations et les résultats réels de l'entreprise. Ces risques et incertitudes sont soumis aux informations fournies dans la section « Risk Factors » (Facteurs de risque) de certains de nos dépôts auprès de la SEC. Les déclarations prospectives ne constituent pas des garanties des performances futures, et nos résultats d’exploitation, notre situation financière et nos liquidités réels, ainsi que le développement du secteur dans lequel nous exerçons nos activités, peuvent différer considérablement des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives que nous faisons dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date de celui-ci. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour nos déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements à venir ou autrement, après la date du présent communiqué de presse.

