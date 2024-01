Communiqué officiel de XBIOTECH INC.

AUSTIN, Texas, 05 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société XBiotech Inc. a annoncé, ce jour, qu’elle prévoyait d’agrandir son siège social sur le campus avec la construction d’un nouveau centre de recherche et développement à la pointe de la technologie. XBiotech a reçu l’approbation de la ville d’Austin pour commencer l’excavation en vue de la préparation du site et les travaux de terrassement devraient commencer au 1er trimestre 2024.



Le nouveau bâtiment de quatre étages, qui sera situé à proximité du centre de fabrication et de R&D existant de 4 270 m2, fournira une infrastructure clé pour faciliter les plans de commercialisation du programme rhumatologique Natrunix de la société. Le nouveau centre de plus de 4 270 m2 accueillera les opérations cliniques et médicales, les équipes de commercialisation et intégrera même des laboratoires humides, en particulier pour permettre les programmes en cours sur les maladies infectieuses. Conformément à la volonté de XBiotech de préserver la nature boisée du campus de 19 hectares, un parking souterrain est en cours de construction afin de minimiser l’empreinte et l’impact écologique de la nouvelle structure.

John Simard, président-directeur général de XBiotech, a déclaré : « Nous sommes ravis de démarrer la construction de ce qui sera un centre de recherche et développement unique et remarquable. Ce centre ajoutera une capacité opérationnelle significative à nos opérations de fabrication et de R&D existantes sur le campus et constituera l’un des centres d’opérations de biotechnologie les plus performants du Texas. »

À propos de XBiotech

XBiotech joue un rôle de pionnier dans la découverte et le développement d’anticorps ciblés, dérivés de sa technologie exclusive True Human™. La société a pour vocation de repenser la manière dont les médicaments à base d’anticorps sont découverts et commercialisés en faisant progresser son solide pipeline de véritables anticorps humains naturels dans le traitement de maladies graves comme les troubles inflammatoires, la rhumatologie, les maladies infectieuses, les maladies cardiovasculaires ou le cancer. XBiotech possède plusieurs produits candidats, dont Natrunix. Clonés à partir de donneurs individuels à l’immunité innée contre certaines maladies ciblées, les anticorps True Human de XBiotech sont conçus pour garantir une innocuité et une efficacité inégalées. Situé à quelques minutes du centre-ville d’Austin, le siège du campus de XBiotech comprend des centres de fabrication BPF, des laboratoires de recherche et d’essai, des centres de recherche sur les maladies infectieuses, ainsi que des centres d’opérations cliniques et de contrôle qualité. Pour en savoir plus, consultez le site www.xbiotech.com .

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives, et notamment des déclarations relatives aux convictions et aux attentes de la direction, qui induisent d’importants risques et incertitudes. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et incertitudes inhérents à la prévision de résultats et conditions futurs, qui pourraient entraîner une différence considérable entre lesdites déclarations et les résultats réels. Ces risques et incertitudes sont évoqués à la rubrique « Facteurs de risque » de certains de nos documents déposés auprès de la SEC. Nos déclarations prospectives sont uniquement valables à leur date de publication. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives à la suite de nouvelles données, de futures circonstances ou d’autres facteurs postérieurs à la date de publication du présent communiqué de presse.

