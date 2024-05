Xcel Brands, Inc. est une société de médias et de produits de consommation. La société se consacre à la conception, à la production, au marketing, à la diffusion en direct et à la vente de vêtements, de chaussures, d'accessoires, de bijoux fins, d'articles pour la maison et d'autres produits de consommation, ainsi qu'à l'acquisition de marques dynamiques de style de vie pour les consommateurs. Elle possède les marques Judith Ripka, Halston, LOGO by Lori Goldstein et C. Wonder, ainsi qu'une participation minoritaire dans la marque Isaac Mizrahi. Elle possède et gère également la marque Longaberger. L'entreprise est pionnière en matière de stratégie de vente de produits de consommation modernes, qui comprend la promotion et la vente de produits sous ses marques par le biais de la télévision interactive, de l'achat numérique en direct, du commerce social, de la vente au détail en magasin et des canaux de commerce électronique. Judith Ripka est une marque de bijoux de luxe et est disponible dans les bijouteries fines, les détaillants de luxe et via le commerce électronique. Les marques de Lori Goldstein, y compris LOGO by Lori Goldstein, et la marque sont disponibles sur la chaîne QVC.

Secteur Production de spectacles