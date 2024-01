Xcel Brands, Inc. est une société de médias et de produits de consommation. La société se consacre à la conception, à la production, au marketing, à la diffusion en direct, à la distribution en gros et à la vente directe aux consommateurs de vêtements, de chaussures, d'accessoires, de bijoux fins, de produits pour la maison et d'autres produits de consommation, ainsi qu'à l'acquisition de marques dynamiques liées au mode de vie des consommateurs. Le portefeuille de marques de la société comprend les marques Lori Goldstein, Halston, Judith Ripka, C Wonder, Longaberger et Isaac Mizrahi, ainsi que d'autres marques propriétaires, y compris les différents labels de ces marques. Judith Ripka est une marque de bijoux de luxe, disponible dans les bijouteries fines, chez les détaillants de luxe et par le biais du commerce électronique. C Wonder propose des vêtements, des chaussures, des bijoux et des accessoires pour femmes. La marque Halston est une marque de mode et est disponible dans divers canaux de distribution, notamment les grands magasins, le commerce électronique, la télévision interactive et les détaillants spécialisés nationaux.

Secteur Production de spectacles