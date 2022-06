Xcel Energy : Morgan Stanley n'est pas inspiré par le dossier

Données financières USD EUR CA 2022 13 958 M - 13 275 M Résultat net 2022 1 723 M - 1 639 M Dette nette 2022 25 043 M - 23 816 M PER 2022 20,7x Rendement 2022 2,95% Capitalisation 35 827 M 35 827 M 34 072 M VE / CA 2022 4,36x VE / CA 2023 4,46x Nbr Employés 11 321 Flottant 99,8% Graphique XCEL ENERGY Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique XCEL ENERGY Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 17 Dernier Cours de Clôture 65,78 $ Objectif de cours Moyen 75,44 $ Ecart / Objectif Moyen 14,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Robert C. Frenzel Chairman, President & Chief Executive Officer Brian J. van Abel Chief Financial Officer & Executive Vice President Tim Peterson Chief Technology Officer & Senior Vice President Timothy John O'Connor Chief Operations Officer & Executive VP Amanda Rome Executive VP, Chief Legal & Compliance Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) XCEL ENERGY -4.34% 35 827 NEXTERA ENERGY -20.00% 146 728 DUKE ENERGY CORPORATION -4.52% 77 113 SOUTHERN COMPANY -2.09% 71 922 IBERDROLA, S.A. -9.16% 63 654 DOMINION ENERGY, INC. -4.00% 61 254