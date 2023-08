Xcel Energy a annoncé que Timothy Welsh avait été élu au conseil d'administration de la société, avec effet immédiat. M. Welsh, qui occupe actuellement le poste de vice-président de U.S. Bancorp?s Consumer and Business Banking, est un chef d'entreprise et un dirigeant communautaire accompli qui possède des dizaines d'années d'expérience dans divers domaines, notamment les services financiers, l'expérience client, le développement de la main-d'œuvre et les opérations. Dans plusieurs secteurs, le travail de M. Welsh a consisté à comprendre le comportement des consommateurs et à élaborer des stratégies pour répondre à leurs préférences.

M. Welsh est également passionné par l'amélioration de la vitalité de la communauté et des opportunités offertes à ses résidents. Dans ses fonctions à U.S. Bancorp, M. Welsh dirige une équipe de plus de 20 000 personnes chargée de mettre en œuvre la stratégie globale de l'entreprise à l'égard des consommateurs et des petites entreprises dans son réseau de succursales, ses fonctions de gestion des produits, les prêts hypothécaires, les prêts automobiles, les dépôts et les activités connexes. Avant de rejoindre U.S. Bancorp en 2017, M. Welsh a passé plus de 26 ans chez McKinsey & Co.

dans ses bureaux de Minneapolis-St. Paul, au service de clients issus d'un large éventail de secteurs, notamment les services financiers, les biens de consommation courante et l'énergie. En tant qu'associé principal de la société, M. Welsh a été élu par ses collègues au Conseil des actionnaires de McKinsey, a dirigé la fonction mondiale d'apprentissage et de développement de McKinsey et a codirigé la stratégie de l'entreprise en matière de ressources humaines.

M. Welsh a une grande expérience des conseils d'administration, notamment en tant que président du conseil d'administration de GREATER MSP et vice-président du conseil d'administration d'Allina Health. En outre, M. Welsh est l'un des fondateurs du projet Itasca, qui vise à améliorer la qualité de vie à Minneapolis et à St. Paul, et l'un des membres fondateurs du conseil d'administration d'Upside Foods (anciennement Memphis Meats).

M. Welsh est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires avec distinction de la Harvard Business School et d'une licence en sciences sociales de l'université de Harvard.