Xcite Resources Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 31 juillet 2023

Xcite Resources Inc. a publié ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 31 juillet 2023. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré une perte nette de 0,07954 million CAD, contre 0,013761 million CAD un an plus tôt.

Pour les neuf mois, la perte nette a été de 0,154436 million CAD contre 0,095717 million CAD l'année précédente.