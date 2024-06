Le fonds spéculatif du milliardaire Kenneth Griffin a déclaré dans un communiqué que Citadel allait acheter la société d'électricité japonaise Energy Grid, ce qui constituerait sa première acquisition au Japon et le premier investissement américain majeur sur le marché de gros de l'énergie au Japon au cours des dernières années.

Energy Grid, société privée, fournit des services de gestion des risques liés aux prix de l'électricité aux entreprises japonaises et l'opération donnera à Citadel un accès direct au marché japonais de l'électricité.

Depuis la création d'Energy Grid en 2021, le marché de l'électricité au Japon, pauvre en ressources, a été instable en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a précipité une crise énergétique mondiale.

Le Japon, qui importe la plupart de ses ressources énergétiques, se trouvait déjà dans une situation précaire à la suite du tremblement de terre de mars 2011 et de la catastrophe nucléaire de Fukushima, qui a entraîné la fermeture d'un grand nombre de ses principales centrales nucléaires.

L'accord "élargira la fourniture de solutions de couverture aux producteurs et consommateurs d'énergie japonais", a déclaré Sebastian Barrack, responsable des matières premières chez Citadel.

Energy Grid augmentera les volumes d'échanges et "offrira des possibilités de gestion des risques à plus long terme à un plus grand nombre d'acteurs du marché", a déclaré Yohei Jozaki, directeur général d'Energy Grid.

La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2024, sous réserve de certaines conditions. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué.

Citadel, basée à Miami, en Floride, gère environ 63 milliards de dollars d'actifs et son fonds phare a gagné plus de 7,5 % jusqu'à présent en 2024, selon une personne familière de l'affaire. (Reportage d'Anton Bridge à Tokyo ; Rédaction de Matthew Lewis et Muralikumar Anantharaman)