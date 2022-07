La Chine prend des mesures pour assouplir la répression réglementaire alors que l'économie ralentit

Voici une chronologie des principaux événements soulignant l'assouplissement de la répression réglementaire de la Chine depuis le début de l'année :

10 février : le chien de garde du cyberespace chinois a déclaré qu'il avait tenu un symposium avec les géants technologiques nationaux en janvier, ce qui a permis à l'industrie d'avoir une "compréhension plus claire" de la façon de poursuivre le développement et la confiance dans un nouveau paysage réglementaire.

16 mars : le vice-Premier ministre Liu He, tsar de l'économie chinoise, a exhorté l'introduction de politiques favorables au marché pour soutenir l'économie et a exprimé sa prudence quant aux mesures qui risquent de nuire aux marchés. Ces commentaires ont stimulé les actions malmenées en Chine et à Hong Kong.

11 avril : le régulateur chinois des jeux a accordé des licences d'édition pour 45 jeux de développeurs dont Baidu Inc et XD Inc, mettant fin à un gel de neuf mois.

29 avril : le puissant Politburo de la Chine, lors d'une réunion présidée par le président Xi Jinping, a déclaré qu'il allait intensifier le soutien politique à l'économie, y compris sa soi-disant économie de plateforme - en référence aux plateformes Internet telles que les marchés en ligne.

15 mai : les autorités financières chinoises ont autorisé une nouvelle baisse des taux d'intérêt des prêts hypothécaires pour certains acheteurs, dans le cadre d'une nouvelle initiative visant à soutenir le marché immobilier et à relancer le moteur de la deuxième plus grande économie du monde.

16 mai : Les autorités ont demandé à trois grands promoteurs immobiliers privés chinois financièrement sains d'émettre des obligations pour aider à stimuler le sentiment du marché, ont déclaré à Reuters deux personnes ayant une connaissance directe de la question.

24 mai : Les régulateurs financiers se sont engagés à maintenir la croissance du crédit stable dans le secteur immobilier et à aider les acheteurs de maison touchés par les épidémies de COVID-19 à reporter les paiements hypothécaires, a déclaré la banque centrale dans un communiqué.

17 mai : Le vice-Premier ministre Liu a déclaré lors d'une réunion convoquée par l'organe consultatif politique supérieur de la Chine que le gouvernement soutenait le développement du secteur technologique et les cotations publiques de ces entreprises. Parmi les dirigeants du secteur technologique qui ont assisté à la réunion figurent les fondateurs de la société de moteur de recherche Baidu et du fabricant de logiciels de sécurité mobile 360 Security Technology Inc, connu sous le nom de Qihoo 360.

Le 7 juin : Le régulateur des jeux de la Chine a accordé des licences d'édition pour 60 jeux.

8 juin : Reuters rapporte, en citant des sources, que Didi est en pourparlers avec Sinomach Automobile Co Ltd, une société soutenue par l'État, pour acheter un tiers de son unité de véhicules électriques, ce qui indique que les problèmes de réglementation du transporteur routier sont dans le rétroviseur et qu'il se concentre sur la croissance.

9 juin : Le gouvernement a donné son accord provisoire à Ant Group, une filiale du géant du commerce électronique Alibaba, pour relancer son offre publique initiale à Shanghai et à Hong Kong, ont déclaré deux personnes à Reuters, le plus grand signe à ce jour d'un refroidissement de la position dure de Pékin sur le secteur de la technologie.