Le cofondateur du développeur de jeux chinois XD prévoit de déménager à l'étranger - mémo interne

Le directeur général et cofondateur de la société de jeux chinoise XD Inc, basée à Shanghai, prévoit de quitter la Chine l'année prochaine, selon un avis interne vu par Reuters, invoquant des raisons familiales et des opportunités de jeux croissantes à l'étranger.

Huang Yimeng, 40 ans, qui a été classé l'année dernière par Forbes comme valant 1,2 milliard de dollars, a déclaré qu'il se préparait à déménager à l'étranger "après les prochaines vacances d'été", sans divulguer la destination.

Son annonce, que XD a confirmée en précisant qu'elle était principalement due à des raisons familiales, intervient cependant alors qu'une répression brutale de Pékin sur l'industrie du jeu incite de nombreuses entreprises locales à se tourner vers l'étranger. La politique chinoise "zéro COVID", qui a donné lieu à un lockdown de deux mois à Shanghai, est également à l'origine d'une vague d'émigration.

XD, que Huang a cofondé en 2009, s'est fait un nom en Chine en tant qu'éditeur de petits jeux indépendants et a été l'une des premières entreprises à recevoir une licence au début de l'année après que Pékin ait levé un gel de près de neuf mois sur les approbations de jeux.

"J'accorde personnellement une priorité égale à la carrière et à la famille, et à l'avenir, les opérations à l'étranger de notre société compteront pour une plus grande proportion", a déclaré Huang dans le mémo, ajoutant que sa vision était que XD devienne une entreprise mondiale.

Bien qu'il n'ait pas mentionné les politiques de réglementation de Pékin ou le verrouillage de Shanghai, qu'il a vécu, il a déclaré qu'il espérait que la politique COVID de la Chine pourrait être assouplie.

"La situation idéale est que nos politiques nationales COVID puissent être plus détendues dans un an, et que les relations internationales puissent être plus calmes et ouvertes, auquel cas nous pourrons tous nous déplacer fréquemment en fonction des besoins de notre travail et de notre vie", a déclaré Huang dans le mémo.

Il a refusé de commenter davantage lorsque Reuters l'a joint et a renvoyé à la déclaration de la société.

Huang voyagera fréquemment entre la Chine et l'étranger et ne prévoit pas de prendre une nationalité étrangère, a déclaré XD, ajoutant que son projet n'avait aucun rapport avec la situation actuelle et les perspectives d'avenir de la société.

Son poste restera également inchangé et la société a d'abord forgé un plan d'expansion à l'étranger en 2021, a-t-elle ajouté. (Reportage de Josh Ye ; édition de Brenda Goh, Sherry Jacob-Phillips et Susan Fenton)