Le conseil d'administration de XD Inc. a annoncé que M. LIU Wei s'est retiré de son poste d'administrateur non exécutif à l'expiration de son mandat, le 17 décembre 2023, en raison d'un arrangement professionnel personnel. M. LIU a également cessé d'être membre du comité de stratégie et de développement de la société le même jour. Le conseil d'administration a annoncé la nomination de M. WU Meng en tant que directeur non exécutif et membre du comité de stratégie et de développement, avec effet au 17 décembre 2023.

M. WU Meng, âgé de 38 ans, a démarré son activité en 2005 et possède plus de 18 ans d'expérience dans l'industrie du jeu et de l'Internet. De février 2012 à juin 2022, M. WU a travaillé pour Giant Network Group Co. Ltd, où il a été successivement vice-président de février 2012 à décembre 2019, et directeur général de janvier 2020 à juin 2022.

M. WU est le fondateur de Shanghai MiAO Worlds Technology Co. Ltd. et en est le directeur général depuis juillet 2022. M. WU est diplômé de l'école forestière de la ville de Shuangyashan, dans la province de Heilongjiang, depuis 2004.