Xebec Adsorption : annonce un contrat de production d'hydrogène sur site avec un fabricant d'acier plat basé en Turquie

Ce premier contrat de traitement de l'acier métallique met en évidence les diverses applications industrielles de Xebec pour la production décentralisée d'hydrogène

MONTRÉAL, 30 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSX: XBC) («Xebec»), fournisseur mondial de solutions énergétiques propres, a le plaisir d'annoncer aujourd'hui la signature d’un contrat pour fournir deux unités Hy.GEN® 150 à un fabricant d'acier plat basé en Turquie. Les deux unités auront la capacité d’environ 600 kg d'hydrogène par jour (220 tonnes par an) avec une pureté de 99,999 % pour créer une atmosphère protectrice dans le cadre du processus de traitement thermique de recuit. Ce contrat d'un producteur d'acier plat représente le premier contrat de cette nature reçu par Xebec et le troisième site en Turquie. Il et met en évidence l'ensemble des applications industrielles croissantes et diversifiées de la société pour la production d'hydrogène sur site.



« Nous sommes ravis de travailler avec l'un des plus grands fabricants d'acier en Turquie pour réduire les émissions de carbone et les coûts de son approvisionnement en hydrogène grâce à nos technologies de production décentralisée. L'utilisation d'hydrogène de haute pureté dans le processus de recuit de l'acier est une nouvelle application pour nous et un excellent exemple de la façon dont nous pouvons offrir une variété de processus de fabrication. Nous sommes impatients d'élargir notre base de référence en matière d'hydrogène, qui comprend maintenant des installations actives dans les secteurs de la fabrication du verre, de l'alimentation, de l'électronique, de l'hydrocraquage et du secteur émergent de la mobilité destiné au ravitaillement des véhicules à hydrogène », a déclaré Marinus van Driel, président de Xebec Europe.

Développer l'approvisionnement en hydrogène pour les clients industriels tout en apportant un soutien au secteur émergent de la mobilité

Xebec poursuit l'exécution de sa stratégie visant à satisfaire les besoins actuels et futurs en hydrogène industriel par une production sur place soutenue par des centres de production décentralisés (CPD). Cette stratégie permettra de produire localement des quantités adéquates d'hydrogène tout en répondant à la demande future des véhicules électriques à piles à combustible (VEC). L'installation annoncée aujourd'hui contribuera non seulement à l'approvisionnement local en hydrogène industriel, mais aussi à la demande émergente des FCEV grâce à des quantités excédentaires d'hydrogène de haute pureté. L'entreprise estime que cette approche pourra soutenir le déploiement économique de systèmes de ravitaillement en hydrogène.

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec est un fournisseur mondial de solutions d'énergie propre destinées aux gaz renouvelables et à faible teneur en carbone utilisés dans des applications énergétiques, de mobilité et industrielles. L’entreprise est spécialisée dans le déploiement d'un portefeuille de technologies brevetées pour la production d'hydrogène, de gaz naturel renouvelable, d'oxygène et d'azote. En se concentrant sur la production de gaz écologiquement responsable, Xebec a aidé des milliers de clients dans le monde à réduire leur empreinte carbone et leurs coûts d'exploitation. Basée au Québec, Canada, Xebec est présente mondialement avec cinq usines de fabrication, dix centres de services de technologies propres et trois bureaux de vente répartis sur quatre continents. Xebec est cotée à la bourse de Toronto sous le symbole (TSX : XBC). Pour plus d'informations, consultez le site xebecinc.com .

