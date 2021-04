Xebec accueille Mme Karen Nielsen au sein de son conseil d'administration

- Cadre supérieur dans le domaine de l'énergie avec une forte expérience dans les opérations pétrolières et gazières, le développement des affaires, l'ingénierie et la finance -

MONTRÉAL, 07 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSX : XBC) (“Xebec”), fournisseur mondial de solutions d'énergies propres, est heureuse d'annoncer que Mme Karen Nielsen se joint au conseil d'administration de Xebec à compter de ce jour.

Mme Nielsen a précédemment occupé le poste de directrice du développement chez Seven Generations Energy Ltd (TSX : VII), un producteur d'énergie qui se spécialise dans le service aux parties prenantes, le développement responsable et la génération de rendements élevés. Elle est également directrice principale non-exécutive chez Crew Energy (TSX : CR), un producteur de pétrole léger et de gaz naturel établi dans l'Ouest canadien.

« Ayant passé la majorité de ma carrière dans le milieu traditionnel du pétrole et du gaz, je suis enthousiaste à l'idée de me joindre à Xebec alors que nous nous tournons vers le prochain chapitre de l'énergie. La décarbonisation de nos sources d'énergie est au centre de nos préoccupations alors que nous cherchons à lutter contre les changements climatiques. Je crois que Xebec jouera un rôle clé à cet égard en tant que chef de file mondial dans le domaine du gaz renouvelable et que nous contribuerons à un meilleur avenir pour les générations futures », a déclaré Mme Karen Nielsen.

Mme Nielsen apporte des décennies d'expertise dans le secteur des hydrocarbures, avec des postes relatifs aux opérations, au développement commercial, à l'ingénierie et aux finances. Elle a occupé les postes de première vice-présidente et directrice générale chez ATCO Power Ltd. (TSX : ACO.X), de vice-présidente des opérations chez ARC Resources Ltd. (TSE : ARX) ainsi que celui de vice-présidente de l'ingénierie et des opérations chez Birchcliff Energy Ltd. (TSX : BIR).

« Je suis très heureux d'accueillir Karen au sein du conseil d'administration de Xebec. Elle apporte une solide expérience dans le domaine de l'énergie à une époque où la transition vers des sources d'énergie à faible teneur en carbone s'accélère. Xebec joue un rôle important en offrant des solutions de technologie propre pour réduire les émissions dans le secteur de l'énergie. Je me réjouis de la contribution de Karen, qui apportera de nouvelles idées et un nouveau regard sur la transition énergétique », a déclaré Kurt Sorschak, président du conseil d'administration, président - directeur général de Xebec Adsorption Inc.

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec est un fournisseur mondial de solutions d'énergie propre destinées aux gaz renouvelables et à faible teneur en carbone utilisés dans des applications énergétiques, de mobilité et industrielles. L’entreprise est spécialisée dans le déploiement d'un portefeuille de technologies brevetées pour la production d'hydrogène, de gaz naturel renouvelable, d'oxygène et d'azote. En se concentrant sur la production de gaz écologiquement responsable, Xebec a aidé des milliers de clients dans le monde à réduire leur empreinte carbone et leurs coûts d'exploitation. Basée au Québec, Canada, Xebec est présente mondialement avec cinq usines de fabrication, huit centres de services de technologies propres et trois bureaux de vente répartis sur quatre continents. Xebec est cotée à la bourse de Toronto sous le symbole (TSX : XBC). Pour plus d'informations, consultez le site www.xebecinc.com .

