Xebec annonce l'élection de ses administrateurs

MONTRÉAL, 29 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSX: XBC) (« Xebec »), un fournisseur mondial de solutions d’énergie propre, annonce que les huit (8) candidats présentés dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 18 mai 2021 ont été élus administrateurs de Xebec à l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires, tenue de façon virtuelle le mardi 29 juin 2021.



Chacun des administrateurs a été élu à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents et représentés par procuration lors de l’assemblée, comme suit :

Nom du candidat En faveur Abstention Votes % Votes % William Beckett 50 147 996 90,735 5 120 789 9,265 Peter Bowie 47 955 650 86,768 7 313 135 13,232 Sara Elford 47 958 395 86,773 7 310 390 13,227 Karen Nielsen 55 195 631 99,868 73 154 0,132 Guy Saint-Jacques 47 206 169 85,412 8 062 616 14,588 Ouma Sananikone 55 186 456 99,851 82 329 0,149 Francis Séguin 55 181 076 99,841 87 709 0,159 Kurt Sorschak 49 925 219 90,332 5 343 566 9,668

En ce qui a trait au vote consultatif non-contraignant sur la rémunération des membres de la haute direction, la majorité des votes exprimés par les actionnaires présents et représentés par procuration lors de l’assemblée se sont prononcés en faveur l’approche de la Société en matière de rémunération des membres de la haute direction tel que décrite dans la Circulaire, comme suit :

Pour Contre Votes % Votes % 50 548 153 91,459 4 720 632 8,541

Le rapport des résultats de votes à l’égard de tous les points ayant fait l’objet d’un vote à l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires sera déposé sous peu auprès des autorités réglementaires.

Liens connexes :

https://www.xebecinc.com

Relations avec les investisseurs :

Xebec Adsorption Inc.

Brandon Chow, responsable des relations avec les investisseurs

bchow@xebecinc.com

+1 450.979.8700 poste 5762

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec est un fournisseur mondial de solutions d'énergie propre destinées aux gaz renouvelables et à faible teneur en carbone utilisés dans des applications énergétiques, de mobilité et industrielles. L’entreprise est spécialisée dans le déploiement d'un portefeuille de technologies brevetées pour la production d'hydrogène, de gaz naturel renouvelable, d'oxygène et d'azote. En se concentrant sur la production de gaz écologiquement responsable, Xebec a aidé des milliers de clients dans le monde à réduire leur empreinte carbone et leurs coûts d'exploitation. Basée au Québec, Canada, Xebec est présente mondialement avec cinq usines de fabrication, huit centres de services de technologies propres et trois bureaux de vente répartis sur quatre continents. Xebec est cotée à la bourse de Toronto sous le symbole (TSX : XBC). Pour plus d'informations, consultez le site www.xebecinc.com.