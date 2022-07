Xebec annonce un développement sur son cadre des centres d'excellence en Amérique du Nord

- Réduction de 13 % des effectifs en Amérique du Nord afin d'être plus efficace et de se concentrer sur les produits -

Xebec Adsorption Inc. (TSX: XBC) (« Xebec » ou la « Société »), fournisseur mondial de technologies gazières durables, a annoncé aujourd'hui un développement sur son cadre des centres d'excellence annoncés précédemment afin de s'assurer que l'empreinte mondiale de la Société devienne plus efficace et axée sur les produits. À compter d'aujourd'hui, Xebec a pris la difficile décision de réduire de 51 le nombre de ses employés à temps plein, ce qui représente environ 13 % de son effectif nord-américain.

« C'est une journée très difficile pour nous, car nous nous séparons de certains de nos collègues dévoués et talentueux. Bien que nous ayons réalisé des progrès dans l'optimisation des produits et des processus, en parallèle avec nos importants efforts de vente, la réduction du nombre d'employés aujourd'hui est un sous-produit malheureux de l'amélioration de l'efficacité. Nous souhaitons sincèrement à tous ces membres de la famille Xebec la meilleure des chances dans leurs projets futurs et nous les remercions pour leurs années de service », a déclaré Mike Munro, chef de l'exploitation de Xebec Adsorption Inc.

Au cours des derniers mois, par le biais de son cadre des centres d’excellence, Xebec a pris des mesures pour mettre en œuvre la normalisation des produits et des processus et pour dégager des synergies de coûts dans le cadre des acquisitions réalisées au cours des deux dernières années. Par exemple, l'usine de fabrication de la société à Blainville, au Québec, se concentre maintenant sur la fabrication d'unités d'adsorption modulée en pression (Pressure Swing Adsorption « PSA ») exclusives et son usine de fabrication à Denver, au Colorado, se concentre sur les systèmes conteneurisés et à compression. Ce niveau de spécialisation permet d'optimiser les coûts et d'améliorer l'exécution dans toutes les installations.

Liens connexes :

https://www.xebecinc.com

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec est un fournisseur mondial de solutions d'énergie propre destinées aux gaz renouvelables et à faible teneur en carbone utilisés dans des applications énergétiques, de mobilité et industrielles. La société est spécialisée dans le déploiement d'un portefeuille de technologies brevetées pour la production d'hydrogène, de gaz naturel renouvelable, d'oxygène et d'azote. En se concentrant sur la production de gaz écologiquement responsable, Xebec a aidé des milliers de clients dans le monde à réduire leur empreinte carbone et leurs coûts d'exploitation. Basée au Québec, Canada, Xebec est présente mondialement avec neuf usines de fabrication, dix-sept centres de services de technologies propres et quatre bureaux de vente répartis sur quatre continents. Xebec est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole (TSX : XBC). Pour plus d'informations, consultez le site, xebecinc.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220713005804/fr/