Xebec présente un plan stratégique triennal pour soutenir sa croissance dans le domaine des gaz durables

- Stratégie visant à devenir une puissance mondiale dans un monde exigeant des gaz plus abordables et plus respectueux de l’environnement -

Xebec Adsorption Inc. (TSX: XBC) (“Xebec”), fournisseur mondial de technologies destinées à la production de gaz renouvelables, a le plaisir d'annoncer aujourd'hui son plan stratégique triennal visant à soutenir sa croissance dans le domaine des gaz durables. Ce plan, présenté aujourd'hui à l'occasion de la première journée des investisseurs de Xebec à Denver au Colorado, devrait permettre à la société de fixer un objectif d’un montant approximatif de 300 à 350 millions de dollars canadiens en chiffre d'affaires et une marge du BAIIA ajusté (non conformes aux IFRS)1 d’environ 8 % à 10 % pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2024 (« exercice 2024 »). En mettant en œuvre sa stratégie, Xebec entend devenir une puissance mondiale dans le domaine des gaz plus respectueux de l'environnement pour l'énergie, la mobilité et l'industrie.

Points forts de la stratégie

Capitaliser sur les grands marchés potentiels dans le gaz naturel renouvelable (42 milliards $US 2 ), la capture et la séquestration du carbone (27 milliards $ US 3 ) et la future économie de l'hydrogène (2,5 billions $ US 4 ).

dans le gaz naturel renouvelable (42 milliards $US ), la capture et la séquestration du carbone (27 milliards $ US ) et la future économie de l'hydrogène (2,5 billions $ US ). Ajout d'une base de fabrication et de vente de gaz naturel renouvelable aux États-Unis en mettant l'accent sur les applications agricoles à petite échelle et en augmentant considérablement le taux de production annuel de Biostream (de 4 unités en 2020 à plus de 100 unités visées à l’exercice 2024).

en mettant l'accent sur les applications agricoles à petite échelle et en augmentant considérablement le taux de production annuel de Biostream (de 4 unités en 2020 à plus de 100 unités visées à l’exercice 2024). La mondialisation de l'industrie de l'hydrogène soutenue par les consommateurs industriels cibles alors que la demande du secteur de la mobilité de l’hydrogène augmente et accélérée par un objectif de 20 à 25 centres de production d'hydrogène décentralisés d'ici l’exercice 2024.

soutenue par les consommateurs industriels cibles alors que la demande du secteur de la mobilité de l’hydrogène augmente et accélérée par un objectif de 20 à 25 centres de production d'hydrogène décentralisés d'ici l’exercice 2024. Développement de nos technologies d’adsorption modulée en pressions (« AMP ») et de compression pour le captage, utilisation et stockage du carbone (« CUSC ») pour réduire l'intensité de carbone de nos systèmes Cleantech et pénétrer de nouveaux marchés dans le domaine du captage du CO2 à la source et du transport.

pour réduire l'intensité de carbone de nos systèmes Cleantech et pénétrer de nouveaux marchés dans le domaine du captage du CO2 à la source et du transport. Présentation de XBC Flow Services en tant que marque unifiée englobant le réseau de services Cleantech aux États-Unis, la vente et la distribution de produits industriels, et visant un chiffre d'affaires mondial de plus de 150 millions de dollars canadiens d'ici l’exercice 2024.

en tant que marque unifiée englobant le réseau de services Cleantech aux États-Unis, la vente et la distribution de produits industriels, et visant un chiffre d'affaires mondial de plus de 150 millions de dollars canadiens d'ici l’exercice 2024. S'appuyer sur des partenariats solides en Amérique du Nord et en Chine pour soutenir la croissance des fabricants d'équipements d'origine et créer de la valeur à long terme.

en Amérique du Nord et en Chine pour soutenir la croissance des fabricants d'équipements d'origine et créer de la valeur à long terme. Investir dans les nouvelles technologies propres pour aider à stimuler de nouveaux modèles d'entreprise d’ici la fin de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2025 et au-delà, avec un objectif de revenu de 2 % à 3 % par année consacrées à la recherche et développement (R&D) jusqu’à l’exercice 2024.

pour aider à stimuler de nouveaux modèles d'entreprise d’ici la fin de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2025 et au-delà, avec un objectif de revenu de 2 % à 3 % par année consacrées à la recherche et développement (R&D) jusqu’à l’exercice 2024. Objectifs financiers de 300 à 350 millions de dollars canadiens en chiffre d'affaires et une marge du BAIIA ajusté (non conformes aux IFRS) de 8 % à 10 % pour l'exercice 2024, ce qui représente un TCAC de 40 % pour le chiffre d'affaires et une amélioration de la marge du BAIIA ajusté (non conformes aux IFRS) comparée au (7 %) pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2021.

« Aujourd'hui marque un chapitre passionnant de l'évolution de Xebec alors que nous traçons notre chemin au cours des trois prochaines années pour devenir un leader mondial des gaz durables », a déclaré Jim Vounassis, président et chef de la direction de Xebec Adsorption Inc. « Au cours des deux dernières années, nous avons construit une base solide pour le lancement et nous avons la bonne équipe, les technologies et les modèles d'affaires en place pour exécuter ce plan de trois ans. Enfin, tout cela est soutenu par d'importants marchés potentiels dans le domaine du gaz naturel renouvelable, de l'hydrogène et de la capture du carbone », a-t-il ajouté.

Xebec organise aujourd'hui un webinaire en direct à l'intention des investisseurs pour présenter son plan stratégique triennal

Un webinaire à l'intention des investisseurs aura lieu aujourd'hui, le mardi 29 mars 2022, à 11 h HAR (13 h HAE), à l'occasion de la première journée des investisseurs de Xebec. L'événement en direct présentera le plan stratégique pluriannuel de la société afin de permettre l’accomplissement de devenir une puissance mondiale dans le domaine des gaz durables.

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec est un fournisseur mondial de solutions d'énergie propre destinées aux gaz renouvelables et à faible teneur en carbone utilisés dans des applications énergétiques, de mobilité et industrielles. La société est spécialisée dans le déploiement d'un portefeuille de technologies brevetées pour la production d'hydrogène, de gaz naturel renouvelable, d'oxygène et d'azote. En se concentrant sur la production de gaz écologiquement responsable, Xebec a aidé des milliers de clients dans le monde à réduire leur empreinte carbone et leurs coûts d'exploitation. Basée au Québec, Canada, Xebec est présente mondialement avec neuf usines de fabrication, dix-sept centres de services de technologies propres et quatre bureaux de vente répartis sur quatre continents. Xebec est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole (TSX : XBC). Pour plus d'informations, consultez le site xebecinc.com.

Mise en garde

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, au sens attribué à cette expression dans les lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Ces énoncés ont trait à des événements à venir ou au rendement futur et reflètent les attentes de la direction de Xebec à l’égard de la croissance, des résultats d’exploitation, du rendement et des perspectives et possibilités d’affaires de Xebec ou de son secteur. Les énoncés prospectifs contiennent habituellement des mots et expressions comme « croit », « prévoit », « anticipe », « poursuit », « pourrait », « révèle », « planifie », « pourra », « a l’intention », « peut », « projette », « entrevoit », « devrait » ou des expressions similaires suggérant des résultats ou des événements futurs, bien que les énoncés prospectifs ne contiennent pas tous ces mots identificateurs. À titre illustratif, ces énoncés contiennent notamment des déclarations portant sur les sujets suivants : i) lles revenus prévus et la marge du BAIIA ajusté de Xebec ; (ii) le plan et la stratégie de croissance de Xebec pour devenir un chef de file mondial dans le domaine des gaz plus respectueux de l'environnement pour l'énergie, la mobilité et l'industrie; et (iii) les principaux faits saillants de la stratégie de Xebec, incluant sa capacité à capitaliser sur de vastes marchés potentiels, l’ajout de sa présence industrielle et commerciale aux États-Unis pour le gaz naturel renouvelable avec une augmentation prévue de la production annuelle de Biostream, son expansion mondiale sur de nouveaux marchés, son expansion d’AMP et de technologies de compression, son introduction de « XBC flow services » et la croissance et les résultats financiers prévus y afférents, sa capacité à développer sur des partenariats existants et nouveaux et la création de valeur à long terme, son plan d'investissement dans de nouvelles technologies propres et le résultat attendu de tels investissements.

Ces énoncés ne constituent ni des promesses ni des garanties, mais comportent des incertitudes et des risques connus et inconnus susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activités ou le rendement de la Société diffèrent substantiellement des résultats, des niveaux d’activités ou du rendement futurs mentionnés expressément ou implicitement dans ces énoncés prospectifs. Ces risques incluent généralement les risques liés à la capacité de Xebec à exécuter sa stratégie, les résultats d'exploitation, l'achat de fournitures de tiers pour les matériaux et composants clés en temps opportun et de manière rentable, l'industrie et les produits, la technologie, la concurrence, la capacité d'attirer et de conserver du personnel qualifié, la capacité de gérer avec succès l'expansion prévue de nos opérations, l'économie, la suffisance des assurances et d'autres facteurs qui sont abordés plus en détail dans le plus récent rapport de gestion annuel de Xebec et dans sa plus récente notice annuelle, déposés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les énoncés prospectifs contenus dans les présentes sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses que Xebec juge raisonnables à la date du présent communiqué de presse, notamment, mais sans s’y limiter, des hypothèses concernant les tendances dans certains secteurs du marché, le climat économique en général, le rythme et les résultats de l’évolution technologique, l’identité et les mesures prévues des concurrents et des clients, les hypothèses liées au bien-fondé des demandes d’autorisation d’actions collectives déposées contre Xebec et leur incidence, la valeur du dollar canadien et les fluctuations des monnaies étrangères, les taux d’intérêt, les besoins en matière de fonds de roulement, les marges prévues dans le cadre de l’attribution de nouveaux contrats, l’état du carnet de commandes actuel de Xebec, l’environnement réglementaire, le caractère adéquat des contrôles internes et des contrôles en matière de présentation de l’information, la capacité de la Société à intégrer avec succès les entreprises acquises, ainsi que l’acquisition et l’intégration d’entreprises au cours des périodes à venir. D’autres hypothèses, le cas échéant, sont énoncées tout au long du présent communiqué de presse. Si ces hypothèses se révélaient inexactes, les résultats réels de la Société pourraient être sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse et en date de celui-ci sont expressément visés par l’intégralité de la présente mise en garde. Sauf dans la mesure où la loi l’exige, Xebec n’est pas tenue de mettre à jour ni de réviser publiquement les énoncés prospectifs exprimés aux présentes. Les lecteurs ne doivent pas accorder une importance indue aux énoncés prospectifs.

Mesures non conformes aux IFRS

Le présent communiqué de presse fait référence à des mesures financières qui ne sont pas reconnues par les Normes internationales d'information financière (les « IFRS »). Une mesure financière non conforme aux IFRS est un indicateur numérique de la performance, de la situation financière ou des flux de trésorerie d'une société qui exclut ou inclut des montants, ou fait l'objet d'ajustements qui ont pour effet d'exclure ou d'inclure des montants qui sont inclus ou exclus dans les mesures les plus directement comparables calculées et présentées conformément aux IFRS. Les mesures non conforme aux IFRS n'ont pas de signification normalisée en vertu des IFRS et il est donc peu probable qu'elles soient comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés ayant des activités identiques ou similaires.

Xebec estime que ces mesures constituent un complément d'information utile. Les mesures non conforme aux IFRS suivantes sont utilisées par Xebec dans le présent communiqué de

« BAIIA » désigne le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements, où les intérêts sont définis comme les coûts financiers nets selon l'état consolidé du résultat global.

« BAIIA ajusté » correspond au BAIIA, ajusté pour tenir compte des charges de rémunération fondée sur des actions, de la dépréciation des stocks, du profit/perte de change sur l’obligation découlant de la participation ne donnant pas le contrôle dans une filiale, de la perte (du profit) de change, de la désactualisation de la dette, de la dépréciation d’immobilisations corporelles, la réévaluation des participations, des coûts de transaction liés aux fusions et acquisitions et des paiements finaux en lien avec le départ antérieur d’employés et des frais juridiques.

« Marge du BAIIA ajusté » désigne le BAIIA ajusté exprimé en pourcentage des revenus.

______________________________

1 La marge d'EBITDA ajusté est une mesure non-IFRS. Pour de plus amples renseignements sur les mesures non conformes aux IFRS, veuillez vous reporter à la section " Mesures non conformes aux IFRS " du présent communiqué de presse. Pour de l'information sur le BAIIA historique ajusté, avec un rapprochement du BAIIA historique et du bénéfice net (perte), veuillez consulter la section " Rapprochement des mesures non conformes aux IFRS " du rapport de gestion de Xebec, disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

2 Estimations de l'entreprise

3 International Energy Agency

4 Hydrogen Council. (2017). Hydrogen Scaling Up.

