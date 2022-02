Xebec tiendra sa première journée des investisseurs au Colorado le 29 mars 2022

- La société présentera ses technologies propres innovantes, ses opportunités de croissance et son plan stratégique pluriannuel -

Xebec Adsorption Inc. (TSX: XBC) (“Xebec”), fournisseur mondial de technologies de gaz durables, a le plaisir d'annoncer aujourd'hui qu'elle tiendra sa première journée des investisseurs, en personne et en direct, le mardi 29 mars 2022, à Denver, dans le Colorado. L'événement débutera à 11h00 MST (13h00 EST) et présentera les capacités mondiales de l'entreprise, les technologies propres perturbatrices pour les gaz durables, ainsi que le plan stratégique pluriannuel visant à permettre l'exécution réussie de ses nombreuses opportunités de croissance.

De plus, l'événement comprendra des présentations interactives de la haute direction et du leadership des produits de Xebec dans des domaines tels que l'hydrogène, le gaz naturel renouvelable, la capture du carbone, les gaz industriels et le Cleantech Service Network. Les discussions porteront sur les principales possibilités de croissance, en mettant en évidence le portefeuille de technologies de Xebec qui sont exploitées pour les gaz durables utilisés dans les applications énergétiques, industrielles et de mobilité. Le but de cette journée est d'aider la communauté des investisseurs à mieux comprendre l'objectif primordial de l'entreprise, qui est de réduire les coûts et les émissions de carbone des gaz, tout en le plaçant dans le contexte d'une stratégie à plus long terme.

Les analystes et les investisseurs institutionnels intéressés à assister physiquement à la journée sont invités à contacter le service des relations avec les investisseurs de Xebec à l'adresse investors@xebecinc.com.

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec est un fournisseur mondial de solutions d'énergie propre destinées aux gaz renouvelables et à faible teneur en carbone utilisés dans des applications énergétiques, de mobilité et industrielles. La société est spécialisée dans le déploiement d'un portefeuille de technologies brevetées pour la production d'hydrogène, de gaz naturel renouvelable, d'oxygène et d'azote. En se concentrant sur la production de gaz écologiquement responsable, Xebec a aidé des milliers de clients dans le monde à réduire leur empreinte carbone et leurs coûts d'exploitation. Basée au Québec, Canada, Xebec est présente mondialement avec huit usines de fabrication, treize centres de services de technologies propres et cinq bureaux de vente répartis sur quatre continents. Xebec est cotée à la bourse de Toronto sous le symbole (TSX : XBC). Pour plus d'informations, consultez le site www.xebecinc.com.

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Ces énoncés ont trait à des événements futurs ou à des performances futures et reflètent les attentes de la direction concernant la croissance, les résultats d'exploitation, les performances et les perspectives et opportunités commerciales de la société ou de son secteur d'activité. Les énoncés prospectifs contiennent généralement des mots tels que " croit ", " s'attend ", " anticipe ", " continue ", " pourrait ", " indique ", " planifie ", " sera ", " a l'intention ", " peut ", " projette ", " prévoit ", " ferait " ou des expressions similaires suggérant des résultats ou des événements futurs, bien que les énoncés prospectifs ne contiennent pas tous ces mots d'identification.

Ces déclarations ne sont ni des promesses ni des garanties, mais impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, le niveau d'activité ou les performances réels de la Société soient sensiblement différents des résultats, niveaux d'activité ou performances futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques comprennent, en général, les risques liés à la capacité de la société à exécuter sa stratégie, à ses résultats d'exploitation, à l'achat de fournitures tierces pour des matériaux et des composants clés en temps opportun et de façon rentable, à l'industrie et aux produits, à la technologie, à la concurrence, à la capacité d'attirer et de retenir du personnel qualifié, à la capacité de gérer avec succès l'expansion prévue de nos activités, à l'économie, à la suffisance de l'assurance et à d'autres facteurs qui sont discutés plus en détail dans le plus récent rapport de gestion trimestriel et dans la notice annuelle de la société déposée sur SEDAR à www.sedar.com.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses que la Société juge raisonnables à la date du présent communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, des hypothèses sur les tendances dans certains segments du marché, le climat économique en général, le rythme et les résultats du développement technologique, l'identité et les actions prévues des concurrents et des clients, la valeur du dollar canadien et les fluctuations des devises étrangères, les taux d'intérêt, les marges prévues dans le cadre de l'attribution de nouveaux contrats, l'état du carnet de commandes actuel de la Société, l'environnement réglementaire et l'approvisionnement en matériaux et composants clés des produits. Si ces hypothèses se révèlent inexactes, les résultats réels de la société peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont faites à la date du présent communiqué de presse et sont expressément qualifiées dans leur intégralité par la présente mise en garde. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives contenues dans le présent document. Les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux déclarations prévisionnelles.

