Xencor, Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique qui développe des anticorps modifiés pour le traitement du cancer et d'autres maladies graves. Plus de 20 candidats conçus à l'aide de sa technologie XmAb sont en cours de développement clinique et trois médicaments XmAb sont commercialisés par des partenaires. Sa technologie d'ingénierie XmAb permet d'apporter de petites modifications à la structure d'une protéine, ce qui se traduit par de nouveaux mécanismes d'action thérapeutique. Les candidats au développement qu'elle détient en propre comprennent le vudalimab, le XmAb819, le XmAb808 et le XmAb541. Les candidats co-développés avec des partenaires comprennent le Plamotamab. Les candidats développés par des partenaires comprennent Xaluritamig (AMG 509), ASP2138, JNJ-9401, JNJ-1493 et le candidat anticorps non divulgué XmAb de Novartis. Ses candidats-médicaments cytokines en développement clinique sont fbalropendekin alfa (XmAb306/RG6323), XmAb564 et XmAb662. Ses autres médicaments candidats en phase clinique sont l'Obexelimab, l'AIMab7195 (XmAb7195) et le Xpro1595. Le vudalimab est un anticorps bispécifique qui cible PD-1 et CTLA-4.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale