Xenia Hotellerie Solution SpA SB, anciennement connue sous le nom de Seneca Consulting Marketing & Promotion SpA et abrégée en Seneca SpA, est une société basée en Italie qui opère dans le secteur des agences de voyage. Xenia opère sur le marché italien de l'hébergement, de l'hôtellerie et des services touristiques. En plus de ses installations en Italie, Xenia gère également sa présence en Albanie, en Suisse et à Londres. La société opère dans deux secteurs : Xenia et Phi Hotels. La marque Xenia est impliquée dans deux activités : Crew Accommodation qui est responsable de la gestion de l'ensemble du processus de relocalisation et d'hébergement à l'hôtel des équipages des compagnies aériennes, ferroviaires, maritimes, de fret, etc. en identifiant les moyens et les hébergements ; et le système de distribution GDS appelé XENIAtoBOOK (système de distribution global impliqué dans le logiciel de gestion des réservations des hôtels). L'autre segment, Phi Hotels, s'occupe de la gestion directe des installations hôtelières.

Secteur Loisirs et détente