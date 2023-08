Xenia Hotels & Resorts, Inc. est une société d'investissement immobilier (REIT) auto-administrée. La société investit dans des hôtels et centres de villégiature de luxe et haut de gamme, en se concentrant sur environ 25 marchés de l'hébergement ainsi que sur des destinations de loisirs clés aux États-Unis. La société possède un portefeuille d'environ 32 hôtels comprenant 9 508 chambres réparties dans 14 États. Ses hôtels sont exploités et/ou sous licence par Marriott, Hyatt, Kimpton, Fairmont, Loews, Hilton, The Kessler Collection et Davidson. Le portefeuille d'hôtels et de centres de villégiature de luxe de la société comprend notamment Andaz Napa, Andaz San Diego, Andaz Savannah, Fairmont Dallas, Fairmont Pittsburgh, Loews New Orleans Hotel, Park Hyatt Aviara Resort, Golf Club & Spa, et The Ritz-Carlton, Denver. Son portefeuille d'hôtels et de centres de villégiature haut de gamme comprend notamment Hyatt Regency Portland at the Oregon, Hyatt Regency Scottsdale Resort & Spa, Kimpton Canary Hotel Santa Barbara et Marriott San Francisco Airport Waterfront.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé