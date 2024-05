Xenon Pharmaceuticals Inc. est une société biopharmaceutique canadienne en phase clinique qui se consacre au développement de traitements visant à améliorer la vie des patients souffrant de troubles neurologiques, et plus particulièrement d'épilepsie. Le portefeuille de produits de la société comprend XEN1101 (crises épileptiques focales), XEN1101 (crises tonico-cloniques généralisées primaires), XEN1101 (troubles dépressifs majeurs) et NBI-921352 (NEUROCRINE). Elle développe XEN1101, un ouvreur de canal potassique Kv7 différencié, pour le traitement de l'épilepsie, du trouble dépressif majeur et potentiellement d'autres troubles neurologiques. Son programme de phase III sur l'épilepsie avec XEN1101 comprend deux essais cliniques de phase III identiques, appelés X-TOLE2 et X-TOLE3, conçus sur le modèle de l'essai clinique de phase IIb X-TOLE. Son essai clinique de phase III X-ACKT est destiné à soutenir d'éventuelles demandes d'homologation dans une indication supplémentaire de l'épilepsie, à savoir les crises tonico-cloniques généralisées primaires (PGTCS).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale