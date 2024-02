Le vol entre la Silicon Valley et Sydney est long. Mais Sukhinder Singh Cassidy, vétéran de la technologie, ancien président de StubHub qui a également occupé des postes clés chez Google (Alphabet) et chez Amazon.com, estime qu'il est préférable de se mettre en jambes lorsqu'elle se rend dans l'hémisphère sud pour son poste actuel de PDG de l'entreprise de logiciels de comptabilité Xero. Mme Cassidy donne les conseils suivants pour tirer le meilleur parti des voyages d'affaires à l'australienne. Vous trouverez ci-dessous des extraits de l'entretien qu'elle a accordé à l'agence Reuters le mois dernier, qui ont été édités et condensés.

OÙ ALLER EN PREMIER APRÈS L'ATTERRISSAGE ?

Je dépose mes bagages à l'hôtel et je me rends directement à notre bureau de Sydney (Central Business District, près de Wynyard Park). C'est ma méthode pour lutter contre le décalage horaire. Je prends toujours un vol de nuit depuis les États-Unis, j'atterris le matin et je me mets directement au travail. Pas de sieste.

Notre bureau à Sydney est un endroit idéal pour passer la première journée : Il offre une vue panoramique sur le port de Sydney, le Harbour Bridge et la ville, avec des tonnes de lumière du soleil pour aider votre corps à prendre un nouveau rythme.

OÙ SÉJOURNER ?

En général, le Sydney Hilton (George Street), car il est proche de tout. Le Hilton se trouve juste en face du Queen Victoria Building, l'un des bâtiments victoriens les plus charmants de Sydney, rempli de boutiques. Il se trouve à cinq minutes de marche de David Jones (Elizabeth Street), l'un des meilleurs grands magasins du monde pour la mode, l'alimentation, la beauté et bien d'autres choses encore.

Ces deux magasins sont ouverts tard, ce qui signifie que je peux généralement y faire une petite visite après une journée de travail.

MEILLEUR ENDROIT POUR LES RÉUNIONS D'ÉQUIPE

L'année dernière, nous avons accueilli notre équipe de direction mondiale à l'hôtel Coogee Bay (Coogee Bay Rd.), qui se trouve directement sur la plage.

Nous avons tous adoré le cadre magnifique, mais c'était aussi un environnement idéal pour une planification ciblée et un renforcement de l'esprit d'équipe, qu'il s'agisse d'une chasse au trésor en équipe ou de réunions individuelles à pied pendant les pauses.

POWER BREAKFAST SPOT

The Cut Lunch Deli (Clovelly Rd.) dans la banlieue est de Sydney. Le menu est simple et bien fait. Pensez au petit-déjeuner australien classique avec une touche de fantaisie - toasties au Vegemite et au miso, toasts à l'avocat avec de l'huile de chili.

LE GRAND AIR - AVEC DES COLLÈGUES

Les Blue Mountains (50 km à l'ouest de la ville) sont l'un des meilleurs endroits pour faire du sport. À environ 90 minutes de Sydney se trouve le propre Grand Canyon de l'Australie, avec trop de randonnées et de formations rocheuses étonnantes pour pouvoir les compter. Ma préférée est la piste de randonnée de Wentworth Falls.

Garez votre équipe à l'hôtel Lilianfels Blue Mountains Resort & Spa (Lilianfels Ave., Katoomba), qui surplombe littéralement un immense canyon et dispose d'une grande capacité d'accueil pour les groupes.

UN PIÈGE À TOURISTES QUI EN VAUT LA PEINE

Le zoo de Taronga (Bradleys Head Rd., Mosman), en face du pont du port de Sydney. Il s'agit d'un zoo extérieur en gradins, construit à flanc de colline, qui commence en haut de la colline et descend vers le bas.

Qui n'a pas envie de voir des kangourous, des koalas et bien d'autres choses encore ?

L'ENDROIT IDÉAL POUR PRENDRE UN CAFÉ

Stitch Coffee (George St.), un client de Xero situé dans le Queen Victoria Building, est mon préféré. Il est très décontracté et j'ai l'habitude de prendre un café à emporter en arrivant au bureau.

OÙ ACHETER

Lorsque j'ai un peu plus de temps, je me rends directement à Double Bay, l'une des nombreuses et magnifiques banlieues portuaires de Sydney, qui regorge de petites boutiques.

Je suis une grande fan de Jan Logan pour les bijoux et d'Edward Meller pour les chaussures dont je ne peux pas me passer (tous deux sur Knox St.).

CE QUE SEULS LES INITIÉS SAVENT

Les meilleures promenades. Beaucoup de gens connaissent la promenade de Bondi à Bronte, qui est fantastique et offre de belles vues, mais elle est souvent bondée.

Ma promenade préférée vous emmène plus au nord, de Balmoral Beach à Taronga Zoo, le long de la côte. Vous aurez de superbes vues sur le port et de petites plages cachées pour vous tout seul.

LES GOURMANDISES À NE PAS MANQUER

J'ai un penchant pour les sucreries. Allez dans n'importe quelle boulangerie australienne et demandez une part de caramel - vous ne le regretterez pas. Pensez à une base épaisse de gâteau, à une riche couche de caramel entre les deux et à une fine couche de chocolat sur le dessus.

Un petit carré, c'est beaucoup de punch.

SPLURGE DE DINER

Je suis sikh et végétarien. Mon endroit préféré, peu connu, est le Grand Palace (George St.). Dans un sous-sol situé à environ cinq minutes à pied du Circular Quay, vous trouverez une ambiance authentique et une cuisine indienne raffinée.

SOUVENIR PRÉFÉRÉ

Les Tim Tams ! Dans n'importe quel magasin de l'aéroport, vous trouverez probablement des Tim Tams aux saveurs exotiques (chocolat blanc, caramel ou chocolat à la menthe) que l'on ne trouve pas aux États-Unis. Rien ne rend mes enfants plus heureux. (Reportage de Chris Taylor à New York Rédaction de Lauren Young et Matthew Lewis)