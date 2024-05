Xero Limited est une société de logiciels en tant que service. Elle exploite une plateforme mondiale pour les petites entreprises qui comprend une solution de comptabilité de base, la paie, la gestion du personnel, les dépenses et les projets. Ses segments comprennent l'Australie et la Nouvelle-Zélande (ANZ) et l'international. Elle dispose également d'un écosystème d'applications connectées et de connexions avec des banques et d'autres institutions financières permettant aux petites entreprises d'accéder à une gamme de solutions à partir de sa plateforme ouverte pour les aider à gérer leur entreprise et leurs finances. Sa plateforme basée sur le cloud permet aux petites entreprises clientes et partenaires d'accéder à des données en temps réel pour gérer leurs activités, de se conformer aux exigences comptables et fiscales, de collaborer et de se connecter à d'autres parties telles que les banques, les partenaires de services financiers ou les applications de l'écosystème. Les fonctionnalités et les outils de sa plateforme logicielle comprennent le paiement des factures, la réclamation des dépenses, les connexions bancaires, l'acceptation des paiements, etc. Ses marques incluent Planday, WorkflowMax, Hubdoc, TaxCycle et Tickstar.

Secteur Logiciels