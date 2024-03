Xeros Technology Group PLC est une société de technologie de plate-forme basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur le développement de solutions pour les processus industriels et commerciaux à forte consommation d'eau. Elle a également mis au point des technologies textiles. Ses technologies d'entretien et de finition utilisent le XOrb breveté et réutilisable, logé dans sa technologie XDrum, qui est conçue pour réduire la quantité d'eau et de produits chimiques utilisés dans la teinture, la finition ou le lavage des vêtements et des tissus, avec un minimum de perturbations. La technologie de filtration des machines à laver de l'entreprise, XFilter, empêche les microfibres nocives, y compris les microplastiques, générées pendant les cycles de lavage, d'être rejetées dans les rivières et les océans. Les zones géographiques de l'entreprise comprennent l'Europe, l'Amérique du Nord et le reste du monde. Ses filiales comprennent Xeros Limited, Xeros Inc, et Xeros Environmental Protection Technology (Shanghai) Co. Ltd.

Secteur Machines et équipements industriels