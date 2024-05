Xerox Holdings Corporation est une société de technologie du lieu de travail qui conçoit et intègre des logiciels et du matériel pour les entreprises. Les segments de la société comprennent Print and Other et FITTLE. Le segment Print and Other comprend la vente de systèmes documentaires, de fournitures, de services techniques et de services gérés. Ce segment comprend également la fourniture de services gérés qui impliquent un continuum de solutions et de services qui aident ses clients à optimiser leur infrastructure d'impression et de communication, à appliquer l'automatisation et la simplification pour maximiser la productivité, et à assurer les plus hauts niveaux de sécurité. Ce segment comprend également les services de technologie de l'information (TI) et les logiciels. Ses groupes de produits vont de l'entrée de gamme au haut de gamme en passant par le milieu de gamme. Le segment FITTLE fournit des solutions de leasing et propose des contrats de leasing pour les achats de solutions Xerox effectués par les clients des canaux directs, par le biais de contrats de leasing groupés, et des financements par leasing aux clients utilisateurs finaux qui achètent des solutions Xerox par l'intermédiaire de ses canaux indirects.

Secteur Equipements électroniques de bureau