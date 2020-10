Xerox : La DARPA attribue un contrat au PARC pour développer la connaissance des océans

La prochaine phase du projet Ocean of Things va déployer des capteurs pour collecter des données océanographiques

Le PARC, une société de Xerox, vient de signer un contrat avec la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) pour la prochaine phase de développement du projet Ocean of Things, visant à élargir les connaissances scientifiques sur l’écosystème marin.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20201022005671/fr/

Les différents capteurs fournissent des données dans de nombreux domaines, comme la pollution des océans, l’aquaculture et les voies de transport. (Photo: Business Wire)

Annoncé initialement par la DARPA en 2017, le projet Ocean of Things déploie de petites bouées dérivantes à faible coût dans la baie de Californie du Sud et le golfe du Mexique pour collecter des données sur l’environnement marin et l’impact humain. Ces données comprennent la température de surface de l’eau, l’état de la mer, les activités maritimes, et même des informations sur la vie marine qui se déplace dans la région.

« Les océans couvrent plus de 70 % de la surface du globe, mais nous en savons très peu sur eux », a déclaré Ersin Uzun, vice-président et directeur général de l’équipe Internet des objets chez Xerox. « Les capteurs recueillent des données que nous n’aurions jamais pu suivre auparavant, ce qui permet une connaissance continue de la situation maritime ».

Chaque bouée dérivante à énergie solaire possède environ 20 capteurs à bord, dont un appareil photo, un GPS, un microphone, un hydrophone et un accéléromètre. Les différents capteurs fournissent des données dans de nombreux domaines, comme la pollution des océans, l’aquaculture et les voies de transport.

Le PARC a mis à profit plus de cinquante ans d’expérience dans le développement d’innovations technologiques pour concevoir une bouée dérivante qui réponde aux exigences du programme de la DARPA. Comme par exemple : la fabrication du flotteur dans des matériaux respectueux de l’environnement, la survie dans des conditions maritimes difficiles pendant au moins un an avant de couler en toute sécurité ou l’utilisation de techniques analytiques avancées pour traiter et partager les données recueillies.

Le PARC a construit 1 500 bouées pour la première phase du projet et en livrera jusqu’à 10 000 plus compactes et moins coûteuses pour la suite. Les données obtenues au cours de cette phase permettront d’optimiser la conception finale et la DARPA prévoit alors de déployer de grands volumes de ces bouées dérivantes pour fournir des informations en continu afin d’obtenir une meilleure compréhension des océans, qui fait défaut aujourd’hui.

À propos de Xerox

Xerox améliore chaque jour l’environnement de travail. Nous sommes une entreprise de technologie pour l’environnement de travail qui développe et intègre des logiciels et des matériels à l’intention des entreprises de toutes tailles. Alors que les clients doivent gérer leurs informations sur des plateformes physiques et digitales, Xerox propose une expérience fluide, sécurisée, et durable. Avec l’invention du copieur, de l’Ethernet, de l’imprimante laser, Xerox a toujours défini l’expérience de travail moderne. Découvrez comment cette innovation se poursuit sur xerox.com.

À propos du PARC

Le Palo Alto Research Center Incorporated (PARC), une société de Xerox, est dans le Business of Breakthroughs® (innovation de rupture). Pratiquant l’innovation ouverte, il fournit des services de R&D sur mesure, des technologies, de l’expertise, des meilleures pratiques et de la propriété intellectuelle aux entreprises du Fortune 500 et du Global 1000, mais aussi aux startups, aux agences gouvernementales et à leurs partenaires. L’entreprise crée de nouvelles opportunités commerciales, réduit le délai de commercialisation, augmente les capacités internes et réduit les risques pour les clients. Depuis sa création, PARC a été le pionnier de nombreuses plateformes technologiques - de l’Ethernet et de l’impression laser à l’interface graphique et à l’informatique omniprésente - et a permis la création de nombreuses industries. Créée en 2002 en tant que filiale indépendante à part entière de Xerox, PARC poursuit aujourd’hui les recherches qui permettent aux entreprises de faire des avancées technologiques.

Contact presse

Philippe Caillet, JUST WE, 06 13 01 59 86, pcaillet@justwe.biz

Remarque : Pour recevoir les fils d'actualité RSS, visitez https://www.news.xerox.com. Pour les commentaires ouverts, les perspectives et les visions du secteur, visitez http://twitter.com/xerox, http://www.facebook.com/XeroxCorp, https://www.instagram.com/xerox/, http://www.linkedin.com/company/xerox, http://www.youtube.com/XeroxCorp.

Xerox® est une marque déposée de Xerox aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201022005671/fr/